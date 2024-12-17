Джибути: что ищет Швейцария на Африканском Роге?

Международные воды у берегов Джибути являются важнейшим центром пересечения транспортных путей, охрана и наблюдение за ними так же осуществляется на международном уровне. На фото: ВМС Испании во время учений совместно с властями Джибути. U.S. Army National Guard Spc. Emily Held / Alamy Stock Photo

Стратегическое значение Аденского залива растет из года в год. У Швейцарии там есть свои интересы, поэтому она пытается добиться возможности оказывать на ситуацию в регионе политическое влияние, используя инструменты «научной дипломатии».

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Море у берегов Джибути известно своими богатейшими коралловыми рифами. Это регион с уникальной морской экосистемой, привлекающей как ученых-исследователей, так и любителей подводного плавания. Два года назад Швейцария приняла участие в научной экспедиции, участники которой поставили перед собой цель собрать образцы тамошней подводной флоры. Сейчас добытые материалы анализируются в Транснациональном Центре изучения Красного моря (Transnational Red Sea CenterВнешняя ссылка) при лозаннском Политехе (EPFL).

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Показать больше Кораллы Красного моря и «научная дипломатия» Швейцарии Этот контент был опубликован на Кооперация Швейцарии с Джибути стала ярким примером успеха усилий, предпринимаемых Берном в области т.н. «научной дипломатии». Читать далее Кораллы Красного моря и «научная дипломатия» Швейцарии

Ученые-исследователи планируют с помощью анализа ДНК лучше понять биологические процессы, происходящие в тамошних кораллах, которые, судя по всему, более устойчивы к глобальным негативным последствиям изменения базовых параметров мирового климата, чем другие коралловые рифы. Осенью 2024 года на выставке в ЖеневеВнешняя ссылка уже можно было увидеть некоторые фотографии, сделанные в рамках данного исследовательского проекта, который продлится ещё весь 2025 год. Но, конечно, участие Швейцарии в этом проекте вряд ли является манифестацией чистого альтруизма.

Транснациональный Центр изучения Красного моря, запущенный при EPFL в 2019 году и финансируемый МИД Швейцарии (EDA ФДИД), имеет не только научное, но и ещё и внешнеполитическое измерение, сочетая в себе традиционную базовую концепцию швейцарской внешней политики («наведение мостов») и стремление налаживать прочную сеть контактов на базе комбинации «науки и дипломатии в условиях нестабильной политической обстановки». Так, по крайней мере, обрисовал сверхзадачу этого Центра глава МИД страны Иньяцио Кассис в материале, опубликованном на сайте SWI swissinfo в 2019 году.

Регион Красного моря находится в самом центре целого клубка региональных конфликтов, потенциально способных оказать влияние и на общемировую военно-политическую ситуацию. Поэтому в будущем ему будет почти точно отведена весьма важная роль, одними коралловыми рифами дело тут не ограничится. Такого мнения придерживается Али Мигане Хади (Ali Miganeh Hadi), эксперт Университета Джибути (Université de Djibouti) со специализацией на геополитических вопросах в части, касающейся функционирования важнейших логистических морских маршрутов.

На пересечении транспортных путей

Джибути, несмотря на свои скромные размеры и небольшое население, играет значительную роль на мировой арене благодаря своему стратегическому расположению на пересечении важнейших морских путей, соединяющих Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Это делает страну важным звеном в международной торговле и логистике, особенно это касается транспортировки нефти и других сырьевых и несырьевых товаров между Востоком и Западом. Джибути активно участвует в дипломатической деятельности, поддерживая тесные связи с рядом мировых держав, таких как США, Франция и Китай, а также с международными организациями, включая ООН и Африканский Союз.

Международные воды у берегов Джибути являются важнейшим центром пересечения транспортных путей. SWI

В регионе она играет роль посредника в разрешении конфликтов, таких как конйликт между Эритреей и Эфиопией. На ее территории расположены несколько крупных военных баз, включая базу ВМС США Camp LemonnierВнешняя ссылка, а также опорные пункты ВС Франции и Китая. Эти базы играют ключевую роль в противодействии региональному терроризму и пиратству. Джибути активно участвует в миротворческих миссиях, а также в борьбе с террористическими угрозами, исходящими, например, от организации «Аль-Шабаб» в Сомали. Али Мигане Хади убежден, что Джибути способствует обеспечению стабильности в регионе, будучи важным донором и вкладчиком в потенциал международной безопасности.

Особое значение в этом смысле имеет Баб-эль-Мандебский пролив. Соединяющий Красное море с Аденским заливом, он является одним из важнейших торговых маршрутов между Европой и Азией, на него ежегодно приходится почти 25% от общего объема мирового грузового и пассажирского судоходства. Однако поддерживаемые Ираном хуситы из шиитской группировки «Ансар Аллах» («Помощники Аллаха»), начавшей в 2004 году войну против правительства Йемена и уже контролирующей северо-западный Йемен, пытаются заблокировать этот маршрут, подвергая грузовые суда атакам с помощью беспилотников и ракетного оружия.

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Показать больше В сфере регулирования морской логистики «Швейцария прикидывается мертвой» Этот контент был опубликован на Швейцария является крупной морской державой. Удивлены? А это так. Что для нее в этом смысле означает война в Украине? Читать далее В сфере регулирования морской логистики «Швейцария прикидывается мертвой»

Их цель: поддержать радикальное исламское движение ХАМАС, классифицируемое США, ЕС и другими государствами в качестве террористической организации и заставить Израиль прекратить свои военные операции против ХАМАС, начатые им в ответ на чудовищный теракт 7 октября 2023 года. Стремясь минимизировать свои риски глобальные логистические компании все чаще выбирают более длинный маршрут путь вокруг мыса Доброй Надежды, который хотя и безопаснее, но занимает на две недели больше времени, а суда потребляют при этом почти на 30% больше топлива. В результате терактов судоходство через регион Красного моря сократилось по сравнению с прошлым 2023 годом почти на 80%.

Где Швейцария, а где Джибути?

Швейцария является одним из лидеров в области морских грузоперевозок. Она обладает солидным торговым флотом, в Швейцарии была основана одна из крупнейших мировых логистических компаний в области контейнерных перевозок MSC (Mediterranean Shipping Company). Геополитическая неопределенность и удары по глобальным цепочкам поставок оказывают на экономику Конфедерации самое прямое влияние. Еще один актуальный для Швейцарии вопрос: нерегулируемая миграция. Джибути играет ключевую роль в качестве коридора для миграционных потоков из Восточной Африки по направлению к региону Аравийского полуострова. Географическое расположение Джибути на побережье Красного моря и Аденского залива делает страну важным транзитным пунктом для мигрантовВнешняя ссылка, стремящихся попасть в страны Персидского залива, особенно в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие государства из таких стран, как Эфиопия и Сомали.

Из Джибути мигранты устремляются в Йемен, а сами граждане Йемена предпочитают искать убежища в Джибути. На снимке: лагерь УВКБ ООН для йеменских беженцев Маркази (UNHCR-Lager Markazi). Joerg Boethling / Alamy Stock Photo

Такого рода миграция является чем дальше, тем все более значимым источником проблем для европейских стран. Военная активность хуситов на море усложняет ситуацию дополнительно. Напомним, что в марте 2024 года в 90 милях к юго-востоку от йеменского города Аден хуситами был атакован контейнеровоз компании MSC, следовавший из Сингапура в Джибути. По данным американских военных представителей, хуситы выпустили по судну две ракеты, одна из которых попала в цель. Однако очень часто информация о таких инцидентах вообще не оказывается в публичном пространстве: судоходные компании стараются ведь избегать репутационного ущерба и повышения страховых взносов. Как считает эксперт по Восточной Африке Тобиас Хагманн (Tobias HagmannВнешняя ссылка) из Швейцарского фонда мира Swisspeace в Базеле уверен в том, что уже в ближайшем будущем Африканский Рог, вероятно, станет еще более важной точкой приложения внешнеполитического влияния европейских стран.

Гражданская война в Йемене уже привела к переосмыслению европейцами этого региона в качестве интегрированной экономической зоны, хуситский же кризис, вероятно, только укрепит это мнение. Таким же фарватером следует и Швейцария, будучи страной, расположенной в списке мировых стран-экспортеров на самом верху. Она была бы крайне заинтересована в обеспечении полной безопасности своих цепочек поставок. По словам Тобиаса Хагманна до сих пор Швейцария пыталась вносить свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе Африканского Рога в первую очередь посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области развития. Тем самым на вопрос о том, где Швейцария, страна, не имеющая выхода к морю, и Джибути, ответ может быть только один: они находятся друг к другу куда ближе, чем могло бы показаться.

За пределами научной сферы

В связи с нынешним кризисом такие государства, как Джибути могут в будущем оказаться в самом центре внимания официального Берна, о чем уже упоминалось в стратегии МИД Швейцарии по региону мира к югу от Сахары. По словам Али Мигане Хади (Ali Miganeh Hadi) из Университета Джибути, это государство хотя и заявило о своей солидарности с палестинцами, но оно в итоге скорее всего поддержит любое мирное решение ближневосточного конфликта с позиций уважения суверенитета каждой из его сторон. «В этой ситуации нейтральная Швейцария могла бы укрепить свои позиции в регионе как раз при помощи инструментов научной дипломатии»..

Многофункциональный порт Дорале, построенный китайскими компаниями и открытый в 2017 году (Port de Doraleh). Продолжение порта города Джибути в 5 км к западу от столицы. В порту есть терминалы для хранения нефти. Он значительно повысил конкурентоспособность этой страны и обеспечил ей дополнительные доходы. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Столь оптимистично настроены далеко не все эксперты. Ясмина Сарич (Jasmina SaricВнешняя ссылка) из Швейцарского НИИ тропических болезней и общественного здравоохранения (Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut) изучает потенциал «научной дипломатии» Швейцарской Конфедерации на африканском континенте. Она говорит, что возможности использования науки в интересах внешней политики на самом деле весьма ограничены. «Конечно, есть и положительные примеры. В Кении, например, Швейцария успешно сотрудничает с правительством этой страны в области обеспечения продовольственной безопасности и управления природными ресурсами. Так что там, где становятся возможным долгосрочное научное партнерство, там, даже если обычные дипломатические каналы оказываются блокированными, рано или поздно и в самом деле могут при определенных условиях возникать возможности для налаживания эффективного двустороннего сотрудничества и в других областях за пределами собственно научной сферы. Но нельзя ожидать, что один научный проект одним махом решит все проблемы этого очень сложного региона».

Русскоязычная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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