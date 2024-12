Scienza e geopolitica: cosa cerca la Svizzera nel Corno d’Africa?

Le acque al largo di Gibuti sono un crocevia marittimo. La loro sorveglianza ha quindi un carattere internazionale. Nell'immagine alcuni membri della marina spagnola si esercitano con le forze di Gibuti. Credit: Apfootage / Alamy Stock Photo

Il Golfo di Aden sta assumendo un ruolo strategico sempre più importante. La Svizzera ha interessi concreti, ma poca influenza politica. Cerca di ottenerla attraverso buone relazioni, ad esempio grazie ai coralli.

In nessun altro luogo al mondo i coralli crescono così bene come sulla costa di Gibuti, il piccolo Paese nel Corno d’Africa, situato all’estremità meridionale del Mar Rosso e incastonato tra Eritrea, Etiopia e Somalia. Mentre le montagne vulcaniche del Golfo di Tadjoura si ergono scure e slanciate, e solo poche barche a vela si scorgono in lontananza, sotto l’acqua si svolge uno spettacolo affascinante. Le strutture coralline, con i loro colori e forme brillanti, ospitano una ricchezza ineguagliabile.

Due anni fa, una spedizione di ricerca condotta nelle profondità di questi paesaggi sottomarini, con la partecipazione anche della Svizzera, si è posta l’obiettivo di immergersi nelle acque e raccogliere campioni di piante uniche. Questi campioni sono attualmente in fase di analisi presso il Transnational Red Sea CenterCollegamento esterno del Politecnico federale di Losanna.

Le analisi del DNA mirano a comprendere meglio i processi biologici dei coralli, che qui sembrano essere più resistenti all’aumento delle temperature rispetto ad altre barriere coralline. Questo autunno, le foto della spedizione del progetto di ricerca, che durerà fino al 2025, sono state esposte a Ginevra.

La scienza con una missione diplomatica

Per la Svizzera, la partecipazione al progetto non è motivata da obiettivi puramente altruistici. Infatti, il Transitional Red Sea Center, lanciato dall’EPFL nel 2019 e finanziato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ha un’altra dimensione. Si tratta di un concetto ormai consolidato della politica estera svizzera, ovvero costruire ponti e stabilire contatti preziosi collegando scienza e diplomazia in un ambiente politico fragile, come descritto dal consigliere federale Ignazio Cassis in un articolo per SWI swissinfo.ch nel 2019.

La regione del Mar Rosso, con le sue numerose tensioni, potrebbe svolgere un ruolo geopolitico importante in futuro, anche al di fuori delle barriere coralline, spiega il dottore. Ali Miganeh Hadi, ricercatore presso il Dipartimento di trasporti e logistica dell’Istituto universitario di tecnologia (IUT) marittima e geopolitica dell’Università di Gibuti. Lo incontriamo un pomeriggio d’autunno in un hotel a cinque stelle nella capitale, da dove si possono vedere le gru del porto sullo sfondo.

Gibuti, che ospita la più grande base militare statunitense del continente africano e basi militari cinesi, francesi, italiane e giapponesi, si è affermato come un attore chiave nella regione negli ultimi due decenni. “A differenza dei nostri vicini, siamo un’ancora di stabilità nella regione”, afferma Ali Miganeh Hadi.

A pochi chilometri di distanza, dove le onde del mare si mescolano all’orizzonte, si trova lo stretto di Bab al-Mandab, una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Situato tra Gibuti ed Eritrea da un lato e lo Yemen dall’altro, collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e rappresenta una delle principali rotte commerciali tra Europa e Asia. Quasi un quarto del traffico marittimo globale, pari a diversi miliardi di tonnellate di merci, passa ogni anno da qui.

Ma, dall’anno scorso, si respira un’atmosfera di crisi. Le milizie Huthi, sostenute dall’Iran, che controllano una parte del nord-ovest dello Yemen, prendono di mira navi mercantili con droni e missili. I loro attacchi mirano a sostenere l’organizzazione palestinese Hamas, che gli Stati Uniti, l’UE e altri Paesi considerano un’organizzazione terroristica. L’obiettivo degli Huthi è di mettere pressione su Israele affinché ponga fine alle sue operazioni militari nella Striscia di Gaza.

L’economia svizzera dipende dalla regione

Questo potrebbe diventare un problema per i Paesi europei, poiché gli attacchi degli Huthi hanno causato una grave crisi economica. Dall’inizio della guerra israelo-palestinese nell’ottobre 2023, centinaia di navi mercantili sono state attaccate mentre navigavano vicine alle costa yemenita. Diversi marinai sono stati uccisi e alcune navi sono state dirottate, affondate o danneggiate.

Questa situazione riguarda anche la Svizzera, che ospita diverse compagnie marittime internazionali. A marzo, una nave portacontainer della Mediterranean Shipping Company (MSC), una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo con sede a Ginevra, è stata attaccata dagli Huthi mentre navigava da Singapore a Gibuti, a circa 90 miglia a sud-est della città yemenita di Aden.

Secondo l’esercito americano, gli Huthi hanno lanciato due missili, uno dei quali ha colpito la nave. Tuttavia, gli incidenti non sono spesso menzionati. Le società armatrici cercano così di evitare danni alla loro reputazione o premi assicurativi più elevati.

Per evitare il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandab, i cargo sono costretti a seguire rotte più lunghe, passando per il Capo di Buona Speranza, in Sudafrica. Questo itinerario richiede due settimane in più, con un consumo di carburante superiore del 30%. A seguito di questi attacchi, il traffico marittimo nel Mar Rosso è diminuito di quasi l’80% rispetto al 2023.

A questa situazione già complessa si aggiunge un altro aspetto. Gibuti è il corridoio centrale delle rotte migratorie dall’Africa orientale alla penisola arabica, un punto di passaggio cruciale per le persone in movimento. Anche la guerra di lunga data nello Yemen non ha cambiato nulla a questa situazione.

Migranti lasciano Gibuti per lo Yemen, mentre yemeniti e yemenite fuggono verso Gibuti. Nella foto, il campo dell’UNHCR per persone rifugiate yemenite di Markazi. Credit: Joerg Boethling / Alamy Stock Photo

Un nuovo approccio per guadagnare influenza?

Per l’esperto dell’Africa orientale Tobias Hagmann, di Swisspeace, un istituto indipendente di ricerca sulla pace con sede a Basilea, è chiaro che il Corno d’Africa dovrebbe diventare una priorità della politica estera europea, e quindi anche della Svizzera.

“Non appena le rotte commerciali e marittime sono minacciate, i responsabili economici danno l’allarme, il che rafforza anche i dubbi sulla situazione politica generale nella regione”, afferma Tobias Hagmann. La Svizzera, in quanto Paese esportatore, ritiene fondamentale garantire la sicurezza delle proprie catene di approvvigionamento.

Finora, aggiunge Tobias Hagmann, la Svizzera ha cercato di svolgere un ruolo costruttivo nella stabilizzazione della regione, in particolare attraverso gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo. Ad esempio, sostenendo fondi multilaterali e multinazionali per la ricostruzione dello Stato nel Paese vicino, la Somalia, da dove i pirati hanno minacciato finora le rotte commerciali.

Considerando la crisi attuale, Paesi come il Gibuti, già menzionati nella strategia per l’Africa subsahariana del DFAE in relazione agli sviluppi geopolitici nel Mar Rosso, potrebbero essere maggiormente messi al centro in futuro. Il piccolo Stato costiero ha espresso solidarietà al popolo palestinese, ma sostiene soluzioni pacifiche e rispetta la sovranità di ciascuna parte, spiega Ali Miganeh Hadi.

Il porto polivalente di Doraleh, costruito da aziende cinesi e inaugurato nel 2017, ha contribuito a migliorare la competitività e i ricavi del trasporto merci a Gibuti, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di gestire un’ampia gamma di merci. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

La Svizzera, che, in virtù del suo principio di neutralità, si tiene alla larga da interventi militari diretti, potrebbe trovare nuove strade con progetti come la diplomazia scientifica e il Transitional Red Sea Center, rafforzando la sua posizione nella regione e diventando più visibile, osserva il ricercatore.

Le potenzialità della scienza per puntellare gli interessi della politica estera sono limitate, sottolinea Jasmina Saric, dell’Istituto tropicale e di sanità pubblica svizzero, che conduce ricerche sulla diplomazia scientifica svizzera nel continente africano. “Non si può pretendere che un progetto scientifico risolva tutte le tensioni e le sfide di una regione così complessa in un colpo solo”, afferma.

Tuttavia, ci sono esempi positivi in altre parti del continente. In Kenya, ad esempio, la Svizzera sta collaborando con successo con il Governo nei settori della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e della biosicurezza, spiega Jasmina Saric. “Quando sono possibili partnership o progetti scientifici a lungo termine, osserva, spesso c’è spazio per nuovi obiettivi comuni o una cooperazione bilaterale in altri settori, anche se i canali diplomatici sono già esauriti”.

