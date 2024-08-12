Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Antonio Tajani) подписали в понедельник 12 августа 2024 года «на полях» кинофестиваля в Локарно совместную декларацию по Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Italien und Schweiz verabschieden gemeinsame Ukraine-Deklaration Оригинал Читать далее Italien und Schweiz verabschieden gemeinsame Ukraine-Deklaration

В ней обе стороны выражают свою «глубокую озабоченность» по поводу «продолжающейся агрессии» России против Украины. Декларация призвана подчеркнуть совместную приверженность двух стран делу мира.

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На это указал А. Таяни представителям СМИ в Локарно. В следующем 2025 году Италия выступит организатором очередной конференцию по послевоенному восстановлению Украины.

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