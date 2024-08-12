Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине

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Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности
Этот контент был опубликован на
12 августа 2024 года
Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности.
Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности
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В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
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12 августа 2024 года
Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
Читать далее В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
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Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
Этот контент был опубликован на
09 августа 2024 года
На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?
Читать далее Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
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Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
Этот контент был опубликован на
09 августа 2024 года
Швейцарские компании вынуждены частично адаптироваться к новым правилам ЕС о крышках для бутылок.
Читать далее Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
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Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
Этот контент был опубликован на
08 августа 2024 года
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.
Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
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Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах
Этот контент был опубликован на
08 августа 2024 года
Однако окончательное решение будет принято кабмином с учетом проведенного прошлым летом в Женеве пилотного проекта.
Читать далее Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах
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В Швейцарии стартует Локарнский кинофестиваль
Этот контент был опубликован на
07 августа 2024 года
В этом году он предлагает насыщенную программу: 225 показов в течение 10 дней, включая 104 мировые премьеры.
Читать далее В Швейцарии стартует Локарнский кинофестиваль
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Альфонсо Куарона наградят в Локарно за вклад в киноискусство
Этот контент был опубликован на
07 августа 2024 года
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получит на очередном кинофестивале в Локарно награду Lifetime Achievement Award за вклад в киноискусство.
Читать далее Альфонсо Куарона наградят в Локарно за вклад в киноискусство
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Швейцарский НИИ получил снимок рекордного разрешения
Этот контент был опубликован на
07 августа 2024 года
Швейцарские ученые заглянули внутрь компьютерного чипа и смогли получить изображение с разрешением в четыре нанометра.
Читать далее Швейцарский НИИ получил снимок рекордного разрешения
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Цифровой образ жизни может сократить потребление энергии
Этот контент был опубликован на
06 августа 2024 года
Таково мнение швейцарских ученых из «Института Пауля Шеррера» (PSI) и Высшей технической школы Цюриха (ETHZ).
Читать далее Цифровой образ жизни может сократить потребление энергии
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