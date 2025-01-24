Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?

Каково место Швейцарии на международной арене в современных нестабильных политических и внешнеэкономических условиях? Keystone / Laurent Gillieron

Состоялась церемония вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. Во всем мире опасаются новых торговых войн и усиления протекционистских тенденций. Пока Д. Трамп никаких конкретных решений в этом смысле не принял, но ощущение неопределённости присутствует везде и повсеместно, в том числе на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе. Каково место Швейцарии на международной арене в этих нестабильных экономических условиях?

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SRF News: Господин федеральный советник, Швейцария подписала на WEF в Давосе два соглашения о свободной торговле (ССТ): с Косово и Таиландом. Какое значение эти соглашения имеют для Швейцарии?

Ги Пармелен (министр экономики Швейцарии): Эти документы очень важны для Швейцарии. Это прямой вклад в диверсификацию (системы ее внешнеторговых и внешнеэкономических связей). Часто забывают, что соглашения о свободной торговле дают не только таможенные преимущества, но и обеспечивают (швейцарским фирмам) определённую правовую стабильность.

Инаугурация президента Дональда Трампа витает над нынешним WEF как тень. Ощущается страх перед новым витком протекционизма, многие опасаются (введения США) запретительных таможенных пошлин (на импорт). Считаете ли вы президента Трампа скорее риском или шансом для швейцарской экономики?

Слишком рано говорить об этом. Мы хотим сначала конкретно увидеть, какие решения примет президент Трамп. Конечно, мы хотим как можно быстрее установить контакт с новыми министрами, которых он назначил. После этого мы проведём оценку ситуации, с тем чтобы понять, есть ли для нас тут какие-то прямые или косвенные последствия.

США — важнейший торговый партнёр Швейцарии, экономика которой во многом ориентирована на экспорт. Тем не менее у Швейцарии с США пока нет соглашения о свободной торговле. Планируете ли вы начать переговоры на эту тему с новой администрацией Трампа?

Мы уже дважды пытались сделать это. Но и тут нужно сначала понять, каковы реальные намерения нового правительства. Администрация Байдена не хотела такого соглашения с нами, и она ясно заявила, что мы можем вести переговоры о заключении таких соглашений применительно к отдельным отраслям экономики и к отдельным сферам наших торгово-экономических отношений. В некоторых областях мы и в самом деле нашли взаимовыгодные решения. Теперь мы должны обсудить с новым министром торговли США, каким путем мы должны пойти дальше.

Соглашение о свободной торговле Швейцарии с Косово «На полях» Давосского форума 22 января 2025 года министр экономики Швейцарии Ги Пармелен и премьер-министр Косово Альбин Курти подписали соглашение о свободной торговле между Косово и странами ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли). В этот блок, помимо Швейцарии, входят также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Швейцария является одним из важнейших торговых партнеров Косово. В интервью швейцарскому радио SRF Альбин Курти назвал это соглашение хорошей новостью, подчеркнув, что Косово имеет положительное торговое сальдо со Швейцарией, то есть экспортирует больше, чем импортирует. Это преимущественно связано с услугами в сфере ИТ и коммуникаций. Например, швейцарские компании переносят свои колл-центры в Косово, а косовские компании занимаются разработкой программного обеспечения для Швейцарии. По словам А. Курти, очень важно, что в соглашение о свободной торговле включен и сектор услуг. А. Курти выразил надежду, что благодаря этому соглашению швейцарские компании будут чаще инвестировать в Косово. Он отметил, что страна предлагает низкие расходы на электроэнергию и труд, отсутствие налогов на экспорт, оборудование и сырье. Кроме того, многие косовары хорошо образованы, говорят на нескольких языках. Немаловажную роль играют и личные связи Швейцарии и Косово в формате многочисленной косовской диаспоры, проживающей в Конфедерации. Все это, по словам А. Курти, делает Косово привлекательным экономическим партнером для Швейцарии.

В прошлый раз соглашение о свободной торговле с США провалилось из-за вопросов, связанных с сельским хозяйством. Вы сами фермер. Как вы считаете: будут ли протесты швейцарских фермеров против ССТ с США серьёзными и на этот раз?

Слишком рано об этом говорить. Сначала нужно провести зондаж ситуации. Мы хотим понять намерения США. И только потом решать, какие возможности перед нами открываются. Сельское хозяйство — это для нас ключевая тема, но в соглашении о свободной торговле есть и другие аспекты, например, интеллектуальная собственность. Этот вопрос важен, например, для нашей фармацевтической отрасли.

Мир снова рискует разделиться на противостоящие блоки. Европа ищет своё место в поле напряжения между США и Китаем. Тем не менее Швейцарии удалось заключить соглашение о свободной торговле с Индией. Является ли свободная торговля вашим предпочтительным способом укрепления позиций швейцарской экономики?

Это один из способов её диверсификации. Вы упомянули Индию. Это очень важно. Там живут 1,4 миллиарда человек, среди них много молодых людей. Это новые возможности и новые рынки, которые открываются для нашей экономики. Теперь мы также хотим вести переговоры с другими странами и с нашими партнёрами по ЕАСТ.

Как должна Швейцария позиционировать себя в этой нестабильной мировой ситуации?

Мы нейтральная страна. Мы не принадлежим ни к одному блоку. Блоковая политика, проблемы в работе Всемирной торговой организации, являются источником проблем и для Швейцарии. Поэтому мы должны использовать все наши преимущества — а среди них в первую очередь гибкость и диверсификацию. Это нелегко, но это единственный путь, которым Швейцария могла бы уверенно двигаться в будущее.

Кто хочет проверить свой немецкий? Для вас передача Echo der Zeit от 22.01.2025 года в оригинале.

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