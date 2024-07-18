Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?
Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах? Keystone-SDA

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) на данный момент уже возбудил более полусотни административных и уголовных дел по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии, то есть по делам о нарушении режима санкций, введенных в отношении России.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики Швейцарии) швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, Берн «тесно» сотрудничает со швейцарскими компаниями с целью исключать попадание компонентов швейцарского производства в российское ракетное оружие, используемое против Украины.

С начала марта 2022 года, то есть сразу начала агрессии России против Украины, «на адрес SECO поступило около трёх сотен сообщений о предполагаемых случаях нарушения торговых ограничений, веденных соответствующими нормативными актами Швейцарии по Украине и Беларуси».

Показать больше
Russian and Swiss flags, Lancet dron and Vladimir Putin

Показать больше

Как швейцарские комплектующие все еще попадают в российские дроны?

Этот контент был опубликован на Для производства российских беспилотников используются швейцарские компоненты, произведённые даже в 2023 году. А как же санкции?

Читать далее Как швейцарские комплектующие все еще попадают в российские дроны?

На данный момент, как сообщает SECO, речь идет о 56 административных и уголовных делах, из них 41 дело уже было доведено до стадии исполнения наказания. В частности, 26 лиц были освобождены от занимаемых должностей, судами были изданы 14 подписок о невыезде, кроме того, вступило в силу одно прокурорское предписание (Strafbefehl).

Дополнительным стимулом для SECO станут недавние расследования газет Le Temps и FT о присутствии западных технологических компонентов, в том числе и швейцарского производства, в ракетном оружии, примененном Россией, например, во время массированного ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 года. Подробнее об этом в материале FT ниже по ссылке.

Показать больше
Швейцарские компоненты были на борту ракеты, поразившей «Охматдет»

Показать больше

Швейцарские компоненты были на борту ракеты, поразившей «Охматдет»

Этот контент был опубликован на Российская крылатая ракета, поразившая киевскую детскую больницу, имела на борту швейцарские компоненты.

Читать далее Швейцарские компоненты были на борту ракеты, поразившей «Охматдет»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
46 Отметки «мне нравится»
61 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
37 Отметки «мне нравится»
34 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Показать больше

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарию доставили двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет».

Читать далее Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом.

Показать больше

Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

Этот контент был опубликован на В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Что говорит правовед?

Читать далее Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа
По словам представителей EDU конкурс «Евровидение» эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля.

Показать больше

Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»

Этот контент был опубликован на Швейцарские консервативные партии и организации планируют провести референдум против финансирования «Евровидения».

Читать далее Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»
Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Показать больше

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Этот контент был опубликован на Эта инициатива «швейцарских комсомольцев» не имеет шансов на референдуме, но она показывает, как работает прямая демократия.

Читать далее Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию
Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа

Показать больше

Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд шокирована попыткой покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, она пожелала ему скорейшего выздоровления.

Читать далее Президент Швейцарии осудила покушение на Трампа
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.

Показать больше

Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.

Читать далее Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона
Швейцария будет зависеть от импорта продовольствия

Показать больше

Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия

Этот контент был опубликован на «Начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия».

Читать далее Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия
Искусственный интеллект становится все более распространенным в Швейцарии, но как он влияет на рынок труда?

Показать больше

Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ

Этот контент был опубликован на Искусственный интеллект становится все более распространенным в Швейцарии, но как он влияет на рынок труда?

Читать далее Швейцарцы не опасаются потерять работу из-за ИИ
Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля.

Показать больше

В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля

Этот контент был опубликован на Целый пакет мер призван предотвратить в будущем недоразумения и конфликты между населением Давоса и иностранными гостями, например из Израиля.

Читать далее В Давосе урегулируют отношения с гостями из Израиля

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
the remnants of an apartment building in Ukraine after a Russian drone strike

Показать больше

ВПК России использует электронику из Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарские высокотехнологичные компоненты все еще используются российским ВПК с целью ведения войны против Украины

Читать далее ВПК России использует электронику из Швейцарии
Painted of the Swiss cross. A hand painted with G7 flags in tug of war. A Ukranian protestor map of Russia

Показать больше

«В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше»

Этот контент был опубликован на Война против Украины обязана стать для Швейцарии поворотным моментом. Разговор с экспертом в области финансовой преступности Томом Китингом.

Читать далее «В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше»
график санкции

Показать больше

Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию

Этот контент был опубликован на Масштаб санкций, наложенных на Россию, стал источником головной боли, в том числе и для Швейцарии в качестве мирового финансового центра.

Читать далее Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию
Mann draussen auf der Strasse

Показать больше

«Если в “Ланцете” не будет швейцарских деталей, их заменят на другие»

Этот контент был опубликован на Российский эксперт считает, что чипы будут у россиян в наличии всегда, и если они попадут к ним не из Швейцарии, то уж точно откуда-то ещё.

Читать далее «Если в “Ланцете” не будет швейцарских деталей, их заменят на другие»
militari con droni

Показать больше

Швейцарские технологии продолжают попадать в Россию

Этот контент был опубликован на Из Швейцарии в Россию продолжают попадать микросхемы и иные виды высокоточных инновационных комплектующих и оборудования.

Читать далее Швейцарские технологии продолжают попадать в Россию

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR