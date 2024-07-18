Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах? Keystone-SDA

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) на данный момент уже возбудил более полусотни административных и уголовных дел по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии, то есть по делам о нарушении режима санкций, введенных в отношении России.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Criminal proceedings filed over Swiss components in Russian weapons Читать далее Criminal proceedings filed over Swiss components in Russian weapons

Français fr Armes russes et pièces suisses: le Seco collabore avec les sociétés Оригинал Читать далее Armes russes et pièces suisses: le Seco collabore avec les sociétés

Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики Швейцарии) швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, Берн «тесно» сотрудничает со швейцарскими компаниями с целью исключать попадание компонентов швейцарского производства в российское ракетное оружие, используемое против Украины.

С начала марта 2022 года, то есть сразу начала агрессии России против Украины, «на адрес SECO поступило около трёх сотен сообщений о предполагаемых случаях нарушения торговых ограничений, веденных соответствующими нормативными актами Швейцарии по Украине и Беларуси».

Показать больше

Показать больше Как швейцарские комплектующие все еще попадают в российские дроны? Этот контент был опубликован на Для производства российских беспилотников используются швейцарские компоненты, произведённые даже в 2023 году. А как же санкции? Читать далее Как швейцарские комплектующие все еще попадают в российские дроны?

На данный момент, как сообщает SECO, речь идет о 56 административных и уголовных делах, из них 41 дело уже было доведено до стадии исполнения наказания. В частности, 26 лиц были освобождены от занимаемых должностей, судами были изданы 14 подписок о невыезде, кроме того, вступило в силу одно прокурорское предписание (Strafbefehl).

Дополнительным стимулом для SECO станут недавние расследования газет Le Temps и FT о присутствии западных технологических компонентов, в том числе и швейцарского производства, в ракетном оружии, примененном Россией, например, во время массированного ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 года. Подробнее об этом в материале FT ниже по ссылке.

Показать больше

Показать больше Швейцарские компоненты были на борту ракеты, поразившей «Охматдет» Этот контент был опубликован на Российская крылатая ракета, поразившая киевскую детскую больницу, имела на борту швейцарские компоненты. Читать далее Швейцарские компоненты были на борту ракеты, поразившей «Охматдет»