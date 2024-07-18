Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) на данный момент уже возбудил более полусотни административных и уголовных дел по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии, то есть по делам о нарушении режима санкций, введенных в отношении России.
Как сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики Швейцарии) швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, Берн «тесно» сотрудничает со швейцарскими компаниями с целью исключать попадание компонентов швейцарского производства в российское ракетное оружие, используемое против Украины.
С начала марта 2022 года, то есть сразу начала агрессии России против Украины, «на адрес SECO поступило около трёх сотен сообщений о предполагаемых случаях нарушения торговых ограничений, веденных соответствующими нормативными актами Швейцарии по Украине и Беларуси».
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На данный момент, как сообщает SECO, речь идет о 56 административных и уголовных делах, из них 41 дело уже было доведено до стадии исполнения наказания. В частности, 26 лиц были освобождены от занимаемых должностей, судами были изданы 14 подписок о невыезде, кроме того, вступило в силу одно прокурорское предписание (Strafbefehl).
Дополнительным стимулом для SECO станут недавние расследования газет Le Temps и FT о присутствии западных технологических компонентов, в том числе и швейцарского производства, в ракетном оружии, примененном Россией, например, во время массированного ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 года. Подробнее об этом в материале FT ниже по ссылке.
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