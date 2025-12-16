Подарить Rolex иностранному чиновнику: знак внимания или взятка?

В швейцарском Уголовном кодексе четко закреплена однозначная норма: подкуп иностранных должностных лиц запрещён. Портал Swissinfo попытался разобраться, применима ли она к группе топ-менеджеров швейцарских компаний, преподнесших Трампу недавно во время визита в Белый дом два дорогостоящих подарка.

Эта публикация подготовлена в ответ на вопрос одного из читателей портала Swissinfo, спросившего, действительно ли те, кто подарил Дональду Трампу дорогие часы и золотой слиток, могут понести ответственность за взяточничество в соответствии с нормами УК Швейцарии? Если у вас есть другие вопросы о швейцарской торговле или дипломатии, то оставьте комментарий ниже по ссылке — мы ответим на них в следующих материалах.

Итак, вопрос звучит следующим образом: могут ли быть обвинены в дачи взятки руководители ведущих швейцарских компаний, которые во время обсуждения в Вашингтоне вопроса таможенных пошлин преподнесли президенту США Дональду Трампу в подарок часы Rolex и золотой слиток? Тем более, что через несколько дней Берн и Вашингтон в самом деле объявили о достижении долгожданной договорённости: таможенные пошлины на товары и услуги из Швейцарии, введённые администрацией Дональда Трампа, сокращались с драконовских 39% до 15% — а это ставка, применяемая к импорту в США из стран ЕС.

Для Швейцарии США были и остаются вторым по значимости экспортным рынком после ЕС, так что любые подвижки такого рода были для неё в прямом и переносном смысле на вес золота, тем более что на долгие недели после «тарифного шока» вопрос застыл на месте и решить его не удавалось. А вот после встречи с бизнесменами из Швейцарии Трамп приказал своему торговому представителю продолжить диалог с Берном на тему таможенных пошлин. Как признал потом министр экономики Швейцарии Ги Пармелен, «именно в тот момент всё ускорилось».

Но «после этого» — значит ли что «вследствие этого»?

Недавно двое депутатов Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) от партии «Зелёные» (GPS) потребовали прояснить ситуацию. Как сообщала общественная франкоязычная телерадиокомпания Radio Télévision Suisse (RTS), в среду, 26 ноября, они направили в Федеральную прокуратуру Швейцарии (BA) так называемое Strafanzeige, уведомление о предполагаемом преступлении, а именно, о предоставлении иностранному должностному лицу «неправомерного преимущества».

Но что это такое? По словам Клода Берчингера (Claude BertschingerВнешняя ссылка), доцента кафедры уголовного права Цюрихской Высшей школы прикладных наук (ZHAW), речь идёт о предоставленной выгоде, не являющейся обязательным платежом (например, уплаченным налогом или сбором), не предусмотренной действующим законодательством и не считающейся «социально допустимой». Последнее понятие довольно растяжимо и его толкование «зависит от местных норм и традиций».

В Швейцарии, как пояснил Клод Берчингер, коробка шоколадных конфет, преподнесенная чиновнику — подарок приемлемый, но всё, что выходит за рамки символического жеста, будет расценено как «неправомерное преимущество». При этом в Швейцарии действуют и вполне рациональные материальные предельные нормы и ориентиры. Так, швейцарские госслужащие не имеют права оставлять себе подарки стоимостью более 200 франков, всё, что стоит дороже, передаётся в доход государства.

Для американских чиновников аналогичный потолок установлен на уровне в 480 долларов, а между тем стоимость настольных часов Rolex, подаренных Трампу, по сообщениям прессы, может достигать 40 000 франков, а цена золотого слитка, как говорят, с гравировкой «45» и «47» (номера президентских каденций Трампа) может достигать 100 000 франков.

Как подчеркнула в интервью общественному франкоязычному радио RTS юрист Дебора Хондиус (Deborah HondiusВнешняя ссылка), правовую релевантность имеют не только сумма, но и контекст: подарок в качестве жеста вежливости или благодарности может и не считаться предоставлением неправомерного преимущества.

Несколько роскошных подарков

Компания MKS Pamp, производитель изделий из драгоценных металлов, и часовой бренд Rolex отказались комментировать свои мотивы. Однако компания MKS, генеральный директор которой как раз и преподнёс Трампу золотой слиток, заявила порталу Swissinfo, что «все эти подарки были переданы Президентской библиотеке от имени всей группы участников встречи в полном соответствии с законодательством США и Швейцарии и с одобрения советника Белого дома по этике». Основатель компании Partners Group Альфред Гантнер также подчеркнул в интервью СМИ, что подарки предназначались «не Трампу лично, а американской общественности и Президентской библиотеке».

За год своего второго президентства Дональд Трамп уже получил несколько роскошных подарков. Среди них самолёт класса люкс стоимостью 400 млн долларов, который, как сообщили в Белом доме, тоже будет передан Библиотеке. Незадолго до этого события президент США подписал указ, согласно которому любое вооруженное нападение на эмират Катар будет рассматриваться в качестве угрозы миру и безопасности самих Соединенных Штатов.

Американская сторона обязуется, тем самым, предпринимать «дипломатические, экономические и при необходимости военные меры» для защиты интересов Катара. С точки зрения критиков такая ситуация тоже может рассматриваться в качестве возможного конфликта интересов. Как напоминает Клод Берчингер для состава преступления недостаточного только одного факта дарения — необходимо то, что юристы называют quid pro quo, то есть должен обязательно состояться обмен выгодами, находящийся в пределах полномочий данного должностного лица.

По словам министра экономики Швейцарии Ги Пармелена, встреча с бизнесменами дала Швейцарии шанс «напрямую обозначить президенту проблему таможенных тарифов. Когда мы услышали от представителей бизнеса, что некоторые из них могут получить прямой доступ в Овальный кабинет, мы увидели в этом возможность поднять вопрос на самый высокий уровень». Об этом министр рассказал газете Tages-Anzeiger.

На тот момент таможенные тарифы были введены президентским указом и уже действовали, так что можно в теории утверждать, что их дальнейшее действие или их отмена «зависели от усмотрения главы американского государства». «Теоретически здесь можно предположить наличие фактора quid pro quo, поскольку изменение тарифов было объявлено вскоре после вручения указанных подарков», — отметил Клод Берчингер.

«Частная инициатива бизнесменов»

Но Ги Пармелен настаивает: топ-менеджеры директора встречались с Трампом лишь затем, чтобы «объяснить свою позицию». «Переговоры всё равно вёл Федеральный совет», — подчеркнул он. То есть, по его мнению, «после» не означает «вследствие». Пресс-секретарь правительства Швейцарии заявил Swissinfo, что встреча была «частной инициативой бизнесменов» и поэтому «больше комментариев на эту тему со стороны Федерального совета не будет». Однако остаётся ещё один юридический вопрос: где именно должно быть совершено возможное правонарушение, чтобы подпадать под действие УК Швейцарии?

«Уголовный кодекс Швейцарии обычно применяется только тогда, когда преступление или правонарушение совершены на территории самой Швейцарии», — объясняет Клод Берчингер. Подарки же были вручены в США. Существует ряд формальных исключений, позволяющих Швейцарии преследовать преступные деяния, совершённые даже за рубежом. Существуют специальные положения УК (StGB), позволяющие преследовать определённые преступления, совершённые за границей, но в сфере подкупа такие нормы применяются крайне ограниченно и прецедентов пока не было, на что указывает и Клод Берчингер.

По его словам, этот правовой режим ещё ни разу не применялся к сопоставимым случаям. «Учитывая отсутствие прецедентов, невозможно с уверенностью сказать, смогут ли эти исключения сработать в данном конкретном случае», — сказал он. Остаётся дождаться решения Федеральной прокуратуры: станет ли она инициировать расследование? Если да, то прокуратура сможет начать проверочные действия, и в таком случае дело потенциально может дойти даже до Федерального уголовного суда Швейцарии.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

