Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии

Многие в Швейцарии опасаются, что вотум народа США обернется для альпийской республики неприятными последствиями. Afp Or Licensors

Переизбрание Дональда Трампа раскололо швейцарское общественное мнение: многие опасаются, что вотум народа США обернется для альпийской республики неприятными последствиями.

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Америка выбрала своего нового президента — и им стал снова Дональд Трамп. Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд уже поздравила и Дональда Трампа, и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой, указав, что Швейцария и дальше намерена вести курс на сохранение прочных научных и экономических связей между двумя странами. В своем сообщении на социальной медиаплатформе X (Твиттер) Виола Амхерд подчеркнула, что Швейцария надеется на дальнейшее продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами на основе общих ценностей и интересов.

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Но за пределами официальных заявлений Швейцария, как и весь остальной мир, старается сейчас собраться с мыслями и понять, чем обернется для маленькой альпийской республики судьбоносный вотум американского народа. Уже утром (по центральноевропейскому времени) 6 ноября стало ясно, что в январе 2025 года после церемонии инаугурации в Овальный кабинет в качестве полноправного хозяина войдет не Камала Харрис, а Дональд Трамп. И политический истеблишмент Швейцарии ожидаемо раскололся по знакомой линии размежевания правых и левых.

«Дональд Трамп — это угроза демократии, миру, правам женщин и защите климата» — такое мнение высказал вице-президент швейцарской партии «Зелёных» Николас Вальдер (Nicolas Walder) на медиаплатформе X (бывший Твиттер). Фабиан Молина (Fabian Molina), социал-демократ (SP) и член парламентского Комитета по иностранным делам Национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, указал также на платформе X, что «в ситуации, когда принципы многосторонней (дипломатии), проблемы защиты климата, демократия и права человека находятся под угрозой во всем мире, второй срок Дональда Трампа в США — это весьма деструктивная новость для всего мира».

Радикальный прогрессизм («вокизм») был отвергнут

Правая Швейцарская народная партия (SVP) оценивает ситуацию иначе. Парламентарий Николя Колли (Nicolas Kolly) заявил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, что американцы «отвергли радикальный прогрессизм („вокизм“) Камалы Харрис». Николя Колли уверен в том, что между официальным Берном и администрацией Трампа будут налажены прочные отношения. «Избрание Дональда Трампа также поможет укрепить исторический курс Швейцарии на нейтралитет», — добавил он, предположив, что если Дональд Трамп выполнит свое обещание прекратить войну в Украине в 24 часа, то Швейцария могла бы выступить в роли посредника.

За выборами в США с волнением наблюдали и в Швейцарии. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Швейцарские СМИ также сосредоточились на «магическом возвращении Дональда Трампа», произошедшем на фоне уголовных приговоров в отношении Трампа и даже после нашумевшего штурма Капитолия в 2021 году разъяренной толпой его сторонников. «Видимо, для большинства американцев память об этих событиях уже давно стёрлась, — говорится в редакционной статье ведущей немецкоязычной газеты Швейцарии Neue Zürcher Zeitung. — Похоже, к нему неприменимы те же правила, что и ко всем остальным. И в этой гонке он следовал скорее своим инстинктам, а не советникам».

«Все знают, как этот человек функционирует и как он „дисфункционирует“, находясь у власти. Большинство американцев проголосовали за него, будучи полностью осведомленными обо всём этом. Они предпочли ясность Трампа, пусть даже зыбкую, расплывчатым (обещаниям) его политических конкурентов», — пишут в своих редакционных комментариях франкоязычные швейцарские газеты Tribune de Genève и 24 heures.

Соглашение о свободной торговле с США?

Швейцарский бизнес, даже несмотря на все опасения по поводу возможных тарифных и торговых войн, которые могут стать характерной чертой новой администрации, также сделал ставку на прагматизм. Влиятельная промышленная лоббистская группа Swissmem, представляющая интересы ведущих швейцарских экспортеров высокотехнологичной промышленной продукции, выразила на платформе X свои опасения по поводу «возможного усиления в американской внешнеторговой политике склонности к протекционистским мерам, а это особенно тревожно, потому что для швейцарских технологических фирм США — второй по значимости экспортный рынок мира».

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Но при этом группа Swissmem также уверена, что швейцарская экспортоориентированная экономика сможет процветать и при администрации Трампа. «Во время первого президентства Трампа Швейцария сумела довольно хорошо разыграть все свои козырные карты. При втором его президентстве Швейцария вполне сможет и дальше продолжать опираться на свои сильные стороны», — говорится в пресс-сообщении этой группы, которая не исключает, что при Трампе наконец сдвинется с мертвой точки и вопрос заключения Швейцарией соглашения о свободной торговле (ССТ) с США.

Сближение с ЕС — неизбежный ответ?

Одним из ответов на возможный новый американский протекционизм может стать решение Швейцарии сделать наконец решительный шаг в сторону приведения в надлежащий порядок своих отношений с Европейским союзом. Немало швейцарских политиков убеждены в том, что возвращение Трампа на американский политический Олимп создаст особую атмосферу вокруг ведущихся сейчас между Швейцарией и ЕС консультаций по вопросу подписания Рамочного базового соглашения. «Швейцарии придется спросить себя, не является ли сближение с Европейским союзом теперь неизбежным (ответом на победу Трампа)», — указал в интервью агентству Keystone-SDA Карло Соммаруга, видный левый депутат и заместитель председателя Парламентского комитета по внешней политике малой палаты парламента, то есть Совета кантонов.

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«После такого однозначного результата выборов в США нам в Европе важно сомкнуть ряды, особенно с точки зрения экономической политики и политики безопасности. Швейцария должна будет теперь еще активнее инвестировать в безопасность. Швейцария и ЕС одинаково заинтересованы в стабильности», — указала на платформе X парламентарий от партии «Центр» (Mitte) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter). Эту точку зрения также поддержал и депутат от «Зелёных» Николя Вальдер: «Во всем мире правые популисты и автократы набирают силу. Единственный путь вперед для швейцарской демократии — наладить более тесные связи со своими европейскими соседями».

Справочно:

Соединенные Штаты Америки — второй по величине торговый партнер Швейцарии после Европейского союза. В 2022 году Швейцария была седьмым по объёмам иностранным инвестором в Соединенных Штатах, объем инвестиций составил 297 миллиардов долларов. «В 2023 году Швейцария импортировала из США товаров и услуг на сумму в 29,7 миллиарда франков, экспорт в США составил 56,6 миллиарда, что делает Соединенные Штаты основным направлением экспорта швейцарских товаров и услуг».

Об этом говорится в информационной «справке по схемеВнешняя ссылка» Министерства иностранных дел Швейцарии (EDA / ФДИД). Постоянно в США проживает 10% всей иностранной швейцарской диаспоры (так называемой «5-й Швейцарии»). За исторический период с 1700 по 2018 год за океан эмигрировали 460 000 швейцарцев. На конец 2023 года в этой стране официально проживало 83 667 граждан Швейцарии. В нашем досье ниже по ссылке мы собрали все основные материалы, отражающие исторические, политические, культурные и научные связи двух «братских республик».

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Англоязычный оригинал отредактировал Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger/ts), русскоязычный оригинал подготовила русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.