Противоречит ли нейтралитету оборонная кооперация Берна с ЕС?

Недавно министр обороны страны Мартин Пфистер представил основные положения возможной новой оборонной стратегии страны. Keystone / Gian Ehrenzeller

В ситуации постепенного отхода США от участия в процессе формирования общей архитектуры европейской безопасности идея оборонного партнёрства с Европейским союзом получает всё большую поддержку в швейцарском парламенте. Подобное соглашение уже было заключено с ЕС в 2023 году Норвегией. Так или иначе, в Швейцарии начался новый раунд дискуссий о пределах допустимого в рамках политики нейтралитета.

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Кати Роми

Как корреспондентка Федерального дворца для SWI swissinfo.ch, я пишу о федеральной политике для швейцарского зарубежья. После учёбы в Академии журналистики и СМИ при Университете Невшателя сначала работала в различных региональных СМИ, в редакциях Journal du Jura, Canal 3 и Radio Jura bernois. С 2015 года тружусь в многоязычном редакционном отделе SWI swissinfo.ch, где продолжаю увлечённо заниматься своей профессией.

Швейцария понимает, что она должна адаптироваться к нынешней геостратегической обстановке. Недавно министр обороны страны Мартин Пфистер представил основные положения возможной новой оборонной стратегии страны. Но ещё раньше марте 2025 года Национальный совет (большая палата федерального парламента) одобрил декларацию с призывом к Федеральному совету принять конкретные меры для укрепления сотрудничества с Европой в сфере безопасности.

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В середине мая профильный парламентский комитет поддержал соответствующую инициативуВнешняя ссылка депутата от Социал-демократической партии Фабиана Молины (Fabian Molina, SP), сделав тем самым первый шаг к её реализации. В проекте, который впоследствии будет представлен обеим палатам парламента, содержится предложение о начале переговоров между Швейцарией и Европейским союзом по вопросу заключения соглашения в области безопасности и обороны, при чем не только с европейскими странами, но также и с такими структурами, как Европейское оборонное агентство и Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO).

Фабиан Молина (Fabian Molina). Национальный совет отклонил привязку помощи Украине к экономическим показателям. Keystone-SDA

Европейское оборонное агентство (European Defence Agency, EDA) — это межправительственный орган Европейского союза, созданный в 2004 году для координации оборонной политики стран-членов ЕС, для развития совместных проектов в сфере вооружений, повышения совместимости вооружённых сил и поддержки исследований в области оборонных технологий. Штаб-квартира агентства находится в Брюсселе, оно открыто для сотрудничества с третьими странами, включая Швейцарию, при условии соблюдения их институциональных статусов и принципов, таких как нейтралитет. Кстати, что касается нейтралитета…

Парламентские дебаты: за и против оборонного партнёрства с ЕС

Фабиан Молина считает, что углубление взаимодействия с Европейским союзом имеет ключевое значение для безопасности Швейцарии. Он подчёркивает, что участие в совместных закупках вооружений обеспечит более выгодные закупочные цены и оперативную совместимость систем вооружений и техники, а также позволит сократить зависимость от Соединённых Штатов. При этом социалист настаивает, что предлагаемый формат партнёрства не предполагает никаких обязательств по коллективной обороне, как это предусмотрено в НАТО в соответствии со Ст. 5 Устава НАТОВнешняя ссылка, и не требует от Берна проведения совместных военных учений.

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Однако инициатива вызвала резкую критику со стороны правой Швейцарской народной партии (SVP / UDC), занимающей консервативные позиции и выступающей против любого институционального сближения с Брюсселем. В близком к партии журнале «Вельтвохе» немедленно появилась гневная статья на эту тему, а депутат-«народник» Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor) высказал убеждение, что за этим предложением скрывается стратегия «ползучего вступления» в ЕС, что, по его мнению, противоречит национальным интересам Швейцарии, а если и развивать военную кооперацию, то только и исключительно в формате двустороннего военного сотрудничества с соседними странами, так, как это уже имело место в рамках совместных учений Швейцарии, Австрии и Германии ТРИАС 25, прошедших в Австрии в апреле 2025 года.

Депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor). Keystone / Anthony Anex

По мнению Жан-Люка Аддора, «красную черту» Швейцария пересечет тогда, когда она начнет серьезно думать о взаимодействии с наднациональными структурами, такими как ЕС или НАТО. Он также считает, что заключение подобного соглашения нарушает конституционный принцип нейтралитета. Фабиан Молина, напротив, утверждает, что нейтралитет запрещает участие в вооружённых конфликтах и военных альянсах, но не ограничивает сотрудничество в гражданской и технологической сферах. Партнёрство с ЕС, по его словам, не нарушает нейтралитета и не ведёт к вступлению в Евросоюз.

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При этом сам Фабиан Молина в отношении НАТО тоже занимает довольно сдержанную позицию. В 2023 году он выступил с парламентским предложением о запрете участия Швейцарии в совместных военных учениях с Альянсом, аргументируя это тем, что такие манёвры, особенно с учетом Статьи 5 Североатлантического договора (Устава НАТО), фактически могут быть приравнены к де-факто выполнению союзнических обязательств. Примечательно, что эта инициатива была одобрена Национальным советом (большой палатой федерального парламента), но позже отклонена Советом кантонов (малой палатой).

Норвежская модель и арктический контекст

Норвегия, не будучи членом ЕС, со своей стороны уже реализовала подобную модель оборонного партнёрства с ЕС. Как пояснил нам в своём письменном комментарии государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Андреас Флом (Andreas Flåm) — первый заместитель министра и член коллегии МО страны — это соглашение не меняет характера общих отношений Осло с Европейским союзом, но оно открывает шансы и возможности для углублённого сотрудничества по ряду направлений, включая участие в специальных операциях и учениях ЕС, а также кооперацию в области безопасности морского и океанского судоходства, оборонной промышленности, космических технологий, а также борьбы с киберугрозами и гибридными рисками.

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Эксперт Института исследований проблем мира в Осло (PRIO) Бруно Оливейра Мартинс (Bruno Oliveira Martins) подчёркивает, что это скорее программный документ, чем некий юридически обязывающий договор. Норвегия уже давно была одной из стран, не входящих в ЕС, но наиболее тесно связанных с политикой безопасности и обороны Евросоюза. Целью такого соглашения Норвегии с ЕС стало именно углубление этих связей, создание дополнительных форматов диалога и механизмов обмена информацией.

Сближение Норвегии с ЕС происходит и в контексте обостряющейся напряжённости в регионе Арктики. Норвегия имеет с Россией сухопутную границу протяженностью в 198 километров. С момента начала агрессии России против Украины в феврале 2022 года Москва активизировала военную деятельность в регионе, восстановив работу десятков военных объектов советского периода. По словам Бруно Мартинса, партнёрство с ЕС выполняет таким образом и сдерживающую функцию: оно демонстрирует, что Норвегия не только остаётся членом НАТО, но и прочно интегрирована в европейскую архитектуру безопасности.

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