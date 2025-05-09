Швейцария подводит итоги учений Trias 25

Военное руководство считает, что участие в учениях Trias 25 способствовало укреплению обороноспособности армии в условиях, приближённых к боевым. Keystone-SDA

Военное руководство Швейцарии считает, что участие в учениях Trias 25 способствовало укреплению обороноспособности Вооруженных сил в условиях, приближённых к боевым. Около 1000 военнослужащих уже вернулись в город Тун (кантон Берн) после трёхнедельных манёвров на полигоне Аленштайг к северо-западу от Вены (федеральная земля Нижняя Австрия).

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По информации Федерального департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS), взаимодействие с Вооружёнными силами Австрии и Германии позволило обменяться тактическим опытом и специализированными знаниями. В рамках особого «зарубежного сбора резервистов» (WK) в манёврах участвовали преимущественно военнослужащие механизированных подразделений.

Полигон в Аленштайге занимает площадь 157 квадратных километров — почти в десять раз больше, чем любой другой крупнейшее полевой учебный центр в Швейцарии, такие как Буре (Bure JU / кантон Юра) или Валенштадт (кантон Санкт-Галлен). Это позволило швейцарским подразделениям отработать действия в масштабе и обстановке, невозможных на территории самой Швейцарии.

Внешний контент

«Мы провели учения, подобных которым не было уже 30 лет. Нам удалось тренироваться в условиях, которые в Швейцарии просто невозможно воспроизвести», — заявил дивизионный генерал Бенедикт Роос (Benedikt Roos) агентству Keystone-SDA. По его словам, к числу главных вызовов относились незнакомый ландшафт, а также организация питания. По оценке VBS, учения Trias 25 обошлись примерно на четыре миллиона франков дороже, чем традиционные сборы резервистов, проводимые в Швейцарии.

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Несмотря на это, армия рассматривает возможность проведения новых аналогичных учений за рубежом в ближайшие годы. Масштабные манёвры сопровождались и рядом инцидентов, в том числе серьёзных. Во время ночного этапа учений тяжелый бронетранспортёр наехал на военнослужащего, находившегося в спальном мешке. Он получил тяжёлые травмы нижних конечностей.

В другом случае 22-летний военнослужащий допустил столкновение своего транспортного средства с автомобилем, за рулём которого находилась 19-летняя местная жительница. Оба участника ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Кроме того, два солдата были доставлены в больницу с отравлением дымом, полученным при попытке самостоятельно потушить лесной пожар. Все инциденты расследуются военной прокуратурой.

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