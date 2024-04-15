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Внешняя политика

Путин критикует саммит по Украине, Швейцария не реагирует

Министерство иностранных дел Швейцарии не будет реагировать на критику президента России Владимира Путина по поводу мирного саммита по Украине, запланированного в Швейцарии на июнь 2024 года.
Министерство иностранных дел Швейцарии не будет реагировать на критику президента России Владимира Путина по поводу мирного саммита по Украине, запланированного в Швейцарии на июнь 2024 года. KEYSTONE/Sputnik

Международный форум по Украине планируется провести 15–16 июня 2024 года на базе пятизвездочного спа-отеля «Бюргеншток» на одноименной горе рядом с городом Люцерн. Отель расположен на территории кантона Нидвальден. Как сообщило агентство Keystone-SDA, министерство иностранных дел Швейцарии принципиально не комментирует высказывания глав иностранных государств.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На прошлой неделе в четверг 11 апреля 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия не была приглашена на этот форум, при этом без Москвы никаких решений принято быть не может. Он предположил, что приглашение не было направлено специально, чтобы можно было бы утверждать в отсутствие на конференции российской делегации, что Россия отказывается от переговоров.

По информации агентства «Интерфакс» Путин заявил, что «нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы „за“, но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью».

По данным министерства иностранных дел Швейцарии, в ближайшие недели приглашения на июньский мирный саммит будут разосланы примерно на адреса 120 стран мира. Иньяцио Кассис, глава швейцарского внешнеполитического ведомства, уже в среду 10 апреля 2024 года заявил, что Россия не будет принимать в нем участие. При этом в пятницу 12 апреля министерство указало, что «подлинный мирный процесс может состояться только при участии обеих сторон».

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По словам МИД Швейцарии, министр иностранных дел России Сергей Лавров был первым, с кем Иньяцио Кассис обсудил практические детали этой конференции. В связи с этим Кассис заявил, что Швейцария хотела бы открыто обсудить все точки зрения и рассмотреть все возможные мирные планы. В интервью телеканалу SRF швейцарский министр указал, что Россия «должна быть на борту» мирного процесса, это не вызывает сомнений.

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Так что вопрос заключается не в том, если, а в том, когда. Поэтому на конференции в Бюргенштоке можно было бы рассмотреть вопрос о том, как и когда Россия может быть приглашена к дальнейшим переговорам. Мы, безусловно, больше, чем просто хозяева саммита. Швейцария известна всему миру высоким качеством посреднических услуг. И, конечно же, от нас также ждут импульса в рамках прежде всего миротворческой политики. И сейчас мы интенсивно работаем именно над этим».

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