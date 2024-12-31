Россия высоко оценила готовность Швейцарии к диалогу

Российский посол в Берне Сергей Гармонин высоко оценивает готовность Швейцарии к диалогу. Keystone-SDA

Российский посол в Берне Сергей Гармонин высоко оценивает готовность Швейцарии к диалогу. «Ситуация в Швейцарии заметно лучше, чем в ряде других западных стран», — указал он в интервью, опубликованном во вторник 31 декабря 2024 года на платформе X (Твиттер).

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Как подчеркнул 71-летний российский дипломат, несмотря на напряженные отношения между Швейцарией и Россией, очень важно поддерживать наличие каналов связи со швейцарскими властями. «Во многих других странах политический диалог был полностью ограничен и заморожен».

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В целом, однако, Гармонин охарактеризовал двусторонние отношения со Швейцарией как «сложные». По его словам имеет место «явное сокращение двустороннего сотрудничества со стороны Берна». Отношения между Берном и Москвой ухудшились из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года и продолжающейся в Украине войны.

Швейцария присоединилась к западным санкциям против России и организовала прошлым летом на горе Бюргеншток вместе с Украиной мирный саммит.

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Россия не была приглашена на эту конференцию и публично поставила под сомнение традиционный нейтралитет Швейцарии. В середине декабря 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Лавров разъяснил позицию России по урегулированию ситуации в Украине. Также обсуждалось председательство Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году.

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