Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента. Точный график и программа его визита еще не определены окончательно, о чем сообщили парламентские службы в Берне.
Он напоминает, что, как правило, депутаты швейцарского парламента всегда официально приветствуют всех находящихся в гостях в Берне глав иностранных парламентов.
Как указывают парламентские службы, скорее всего, запланированы двусторонние переговоры украинского гостя со спикерами обеих палат парламента Швейцарии и с представителями некоторых парламентских комитетов.
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К удовлетворению от того, что регион получит право провести такой саммит, примешивается еще и понятное волнение.
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