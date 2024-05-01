Руслан Стефанчук посетит Швейцарию

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента. KEYSTONE

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента. Точный график и программа его визита еще не определены окончательно, о чем сообщили парламентские службы в Берне.

По данным газет, выходящих в швейцарском издательском холдинге «Тамедиа», украинский политик планирует посетить федеральный парламент с 11 по 13 июня. На эти данные ссылается и общественный швейцарский телеканал SRF.Внешняя ссылка

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Он напоминает, что, как правило, депутаты швейцарского парламента всегда официально приветствуют всех находящихся в гостях в Берне глав иностранных парламентов.

Как указывают парламентские службы, скорее всего, запланированы двусторонние переговоры украинского гостя со спикерами обеих палат парламента Швейцарии и с представителями некоторых парламентских комитетов.

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