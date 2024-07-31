«Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии

И. Кассис в Париже: основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии». Keystone-SDA

Выступая в парижском Maison Suisse во вторник 30 июля 2024 года по случаю предстоящего 1 августа национального праздника Швейцарии министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис подчеркнул, что основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de “Streben nach Einheit in der Vielfalt” begründet die Schweiz Оригинал Читать далее “Streben nach Einheit in der Vielfalt” begründet die Schweiz

«Благодаря этому Швейцария и стала той страной, которой она является сегодня». Как отметил далее министр, Национальный праздник Швейцарии 1 августа отмечается в память о решении трех альпийских общин создать «союз». Благодаря этому «пакту о взаимной поддержке ради достижения общей цели были преодолены имевшиеся между этими общинами разногласия».

Показать больше

Показать больше «Союзная грамота», или Bundesbrief, 1291 года Этот контент был опубликован на О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» (Bundesbrief), важнейшем документе швейцарской истории? Читать далее «Союзная грамота», или Bundesbrief, 1291 года

«Наши предки всегда умели сохранять единство. Этот основополагающий принцип должен и впредь вдохновлять нас и направлять наши действия, в том числе во внешней политике. „Дом Швейцарии“ и посольство Швейцарии в Париже также являются выдающимся примером открытости, сплоченности и совместных усилий на общее благо», — отметил министр.

«Спортсмены, участвующие (от имени Швейцарии) в Олимпийских и Паралимпийских играх являются одними из наших лучших послов. Спорт — это одно из тех немногих, и потому столь ценных, явлений, объединяющих нации и сообщества на нашей планете». Помимо «стремления к единству в многообразии», И. Кассис в своей речи также подчеркнул значение «тесных отношений» между Швейцарией и Францией.

Показать больше Как Швейцария стала Швейцарией? Как Швейцария стала Швейцарией и о каких событиях в своей истории она не любит вспоминать? Читать далее Как Швейцария стала Швейцарией?

Именно здесь проживает одна из самых значительных зарубежных общин швейцарцев, насчитывающая около 210 000 человек. В свою очередь в Швейцарии проживает самая большая община французских граждан за рубежом — около 170 000 человек. «Замечательно», по словам И. Кассиса, развиваются и контакты двух стран в области взаимных прямых инвестиций.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии