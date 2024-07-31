«Стремление к единству во многообразии» — основа Швейцарии
Выступая в парижском Maison Suisse во вторник 30 июля 2024 года по случаю предстоящего 1 августа национального праздника Швейцарии министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис подчеркнул, что основополагающим принципом, лежащим в основе проекта «Швейцария», является «стремление к единству во многообразии».
«Благодаря этому Швейцария и стала той страной, которой она является сегодня». Как отметил далее министр, Национальный праздник Швейцарии 1 августа отмечается в память о решении трех альпийских общин создать «союз». Благодаря этому «пакту о взаимной поддержке ради достижения общей цели были преодолены имевшиеся между этими общинами разногласия».
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«Союзная грамота», или Bundesbrief, 1291 года
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О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» (Bundesbrief), важнейшем документе швейцарской истории?
«Наши предки всегда умели сохранять единство. Этот основополагающий принцип должен и впредь вдохновлять нас и направлять наши действия, в том числе во внешней политике. „Дом Швейцарии“ и посольство Швейцарии в Париже также являются выдающимся примером открытости, сплоченности и совместных усилий на общее благо», — отметил министр.
«Спортсмены, участвующие (от имени Швейцарии) в Олимпийских и Паралимпийских играх являются одними из наших лучших послов. Спорт — это одно из тех немногих, и потому столь ценных, явлений, объединяющих нации и сообщества на нашей планете». Помимо «стремления к единству в многообразии», И. Кассис в своей речи также подчеркнул значение «тесных отношений» между Швейцарией и Францией.
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Как Швейцария стала Швейцарией?
Как Швейцария стала Швейцарией и о каких событиях в своей истории она не любит вспоминать?
Именно здесь проживает одна из самых значительных зарубежных общин швейцарцев, насчитывающая около 210 000 человек. В свою очередь в Швейцарии проживает самая большая община французских граждан за рубежом — около 170 000 человек. «Замечательно», по словам И. Кассиса, развиваются и контакты двух стран в области взаимных прямых инвестиций.
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