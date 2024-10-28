Трамп или Харрис: выбор Америки и положение Швейцарии

Швейцарские дипломаты часто говорят, что партийная принадлежность главного обитателя Белого дома мало что меняет для Швейцарии и ее положения на международной арене. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Что возвращение в Белый дом Дональда Трампа или новая администрация Камалы Харрис будут означать для Швейцарии?

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Швейцарские дипломаты традиционно всегда говорят, что партийная принадлежность главного обитателя Белого дома мало что меняет для Швейцарии в плане ее положения на международной арене. «Независимо от того, кто является действующим президентом, отношения между нашими двумя странами всегда были отличными». Такое мнение высказал уже бывший швейцарский посол в США Жак Питтлу (Jacques Pitteloud) незадолго до своего отъезда из Вашингтона летом 2024 года.

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Но нынешний политический цикл в США ставит эту вечную истину под очень большой вопрос. «По всей Европе многие страны действительно серьезно размышляют над тем, что второе президентство [Дональда] Трампа будет означать для внешней политики, безопасности и экономики Старого Света», — говорит Лора фон Даниэльс (Laura von Daniels), глава отдела Северной и Южной Америки авторитетного немецкого фонда «Наука и Политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik / German Institute for International and Security Affairs).

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В вопросах внешней торговли и глобальной безопасности Трамп и Харрис высказывают совершенно разные политические идеи, демонстрируя порой диаметрально противоположные стили управления. Тот или иной исход выборов поэтому окажет на положение Швейцарии на мировой арене самое непосредственное влияние. Конфедерация не является членом НАТО или Евросоюза, но в вопросах безопасности она по факту полагается на потенциал Альянса, при этом и ЕС, и США являются ее важнейшими торговыми партнерами. По словам Ореля Коттона (Aurèle Cotton), научного сотрудника швейцарского внешнеполитического центра Foraus, в условиях завершающейся президентской гонки Швейцарии необходимо не просто подготовиться к сценарию возвращения Трампа.

«Мы ожидаем, что лозунг «Америка прежде всего», под знаменем которого прошел первый президентский срок Трампа, окажет значительное влияние на его внешнеполитическую программу, причем как в части вопросов безопасности, так и в том, что касается экономических аспектов». Во время своего первого пребывания в Белом доме Дональд Трамп регулярно критиковал те страны НАТО, чьи расходы на оборону не достигали целевого показателя в 2% от ВВП, включая Германию, Италию и Францию. США, как известно, тратят на оборону почти 3,5% своего ВВП и вносят в бюджет НАТО около 70% его суммы.

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Совсем недавно на одном из своих предвыборных митингов Трамп заявил, что США под его руководством «не будут защищать таких» своих союзников, сказав далее: I would encourage [the Russians] to do whatever the hell they want («Я бы поощрял [россиян] делать все, что им, черт побери, заблагорассудится»). Орель Коттон убежден, что, даже если это были просто пустые слова, все равно они негативно влияют на [военный потенциал] сдерживания, которым обладает НАТО.

Лора фон Даниельс, со своей стороны, считает, что Дональд Трамп рассматривает НАТО в качестве бремени, которое вынуждены нести американские налогоплательщики. Таким же бременем, по его мнению, является и тот факт, что именно США сейчас, по сути, субсидируют европейскую безопасность. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что без политического лидерства США альянс НАТО просто не будет жизнеспособным.

Швейцария, выборы в США и НАТО

Как отмечает Орель Коттон, Трамп и Харрис выходят на финиш президентской гонки как раз в момент, когда Швейцария переосмысливает свой подход к политике нейтралитета, рассматривая форматы и возможности более тесного военно-политического сотрудничества с НАТО. «Поэтому Швейцария совсем даже не заинтересована в ослаблении НАТО. Сближение с Альянсом — это часть стратегии Конфедерации, направленной на укрепление обороноспособности в период после широкомасштабного вторжения России в Украину. К утверждениям Трампа, что в случае своего избрания он быстро заключит сделку с Россией и положит конец этой войне, европейцы относятся также довольно настороженно».

«По всей Европе страны действительно серьезно размышляют над тем, что второе президентство [Дональда] Трампа будет означать для внешней политики, безопасности и экономики Старого Света» Keystone-SDA

Для этого, по мнению Ореля Коттона, Трамп для начала должен будет заставить Украину принять определенные условия мира, например, уступить часть своей территории России или согласиться на статус страны вне НАТО или ЕС. «Если США будут давить на Украину, вынуждая ее пойти на значительные односторонние уступки, то это может создать в мире опасный прецедент, нарушающий все базовые принципы Устава ООН, включая принцип территориальной целостности, столь важный и для ЕС, и для Швейцарии. Велик риск того, что такой исход войны мотивирует Россию проделать нечто похожее еще раз в странах Балтии», — подчеркивает Коттон. По ее словам, далее, Швейцария «является составным элементом общей европейской архитектуры безопасности, и это окажет в результате возникшего эффекта домино пагубное воздействие и на нашу собственную безопасность».

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По мнению экспертов, при президенте Харрис отношения США с Европой, скорее всего, станут более конструктивными, оставаясь в русле курса Джо Байдена. «Она неоднократно заявляла, что является убежденной сторонницей трансатлантических отношений в сфере безопасности, что она ценит НАТО как организацию и считает, что сотрудничество с (европейскими) союзниками остается важным элементом внешней политики и политики безопасности США», — говорит Лора фон Даниельс. Находясь в июне 2024 года в Швейцарии на Бюргенштоке на саммите по вопросам мира в Украине, Камала Харрис подтвердила «приверженность США неколебимой поддержке Украины», добавив, что в интересах Америки «противостоять диктаторам и быть на стороне союзников и партнеров».

Противостояние с Китаем

Пусть во взглядах на трансатлантические отношения Харрис и Дональд Трамп придерживаются разных мнений. Но вот что касается сдерживания Китая, то тут в США существует явный межпартийный консенсус. Но, опять же, то, как соперничество с Пекином отразится на союзниках США в Европе, будет зависеть от того, кто займет Овальный кабинет в Белом доме. «Трамп всегда выступал за полное экономическое размежевание с Китаем, ожидая, что другие страны сделают то же самое», — говорит Лора фон Даниэльс. При Камале Харрис, напротив, с ее точки зрения, США и ЕС будут вести «напряженные споры о том, что делать в плане отношений с Китаем, как и где осуществлять частичную деэскалацию ситуации».

Сама Швейцария сейчас ведет с Китаем, своим третьим по масштабам торговым партнером, консультации по вопросу модернизации Соглашения о свободной торговле, подписанного обеими странами в 2014 году. Берн также не ввел в отношении Китая санкции, введённые ЕС, США и другими западными странами в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в отношении уйгурского населения.

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«При Трампе есть риск, что Швейцария может оказаться на международной арене в одиночестве, коль скоро ситуация будет выглядеть так, как будто бы она, Швейцария, имеет в отношениях с Китаем некий привилегированный статус», — говорит Орель Коттон. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил о необходимости введения запретительно высоких таможенных тарифов в размере 10 или даже 20% на все импортные китайские товары, а это весьма беспокоит швейцарский бизнес, коль скоро США для Швейцарии — это крупнейший экспортный рынок.

«Тарифы — один из ключевых политических рецептов Трампа. Его применение может нанести ущерб и швейцарским экспортёрам, хотя на практике в зависимости от отрасли негативное влияние факта введения этих барьеров будет проявляться с разной степенью интенсивности».

Швейцария и США: критика и торговля Во время президентства Джо Байдена посол США в Швейцарии Скотт Миллер не стеснялся критиковать Берн за его отказ со ссылкой на соображения нейтралитета разрешить реэкспорт швейцарских вооружений в Украину и за «недостаточные усилия» в области поиска и блокировки российских активов, подпадающих под санкции. Его предшественник при Дональде Трампе Эд Макмаллен придерживался более дружелюбного тона, всячески способствуя диалогу на высоком уровне между официальными лицами Швейцарии и США. Недавно Эд Макмаллен рассказал швейцарской газете SonntagsZeitungВнешняя ссылка, что Дональд Трамп «восхищается историей Швейцарской Конфедерации». При этом при обоих президентах объем экспорта швейцарской продукции в США неуклонно рос, а усилия Швейцарии по представительству интересов США в Иране снискали ей похвалу со стороны как республиканцев, так и демократов.

«Продукция, которую мы экспортируем из Швейцарии, как правило, сложная, высококлассная и дорогая, поэтому у соответствующих компаний в системе расходов заложено очень мало средств и потенциала для смягчения незапланированных тарифных шоков», — объясняет Орель Коттон. Альтернативой, по его мнению, могло бы стать перекладывание «лишних» расходов на потребителя, но это сделало бы швейцарских экспортеров ещё менее конкурентоспособными. С другой стороны, швейцарский экспорт, как правило, сложнее заменить на другие сравнимые товары, поэтому оценить общее влияние (американских тарифных инструментов на внешнюю торговлю Швейцарии будет очень) сложно.

Трамп был бы готов к сделке со Швейцарией?

По словам Ореля Коттона, куда большее беспокойство вызывает то, как в случае торговой войны (США и Китая) на Швейцарию и её экспорт смогут повлиять ответные меры со стороны других партнёров, например ЕС. Когда в 2018 году администрация Д. Трампа ввела 25-процентный таможенный тариф на импортную сталь и 10-процентный тариф на алюминий, Евросоюз прибег к зеркальным мерам, что затронуло и Швейцарию. Не входя в ЕС, она отнюдь не была свободна от их воздействия. К. Харрис уже не раз критиковала предложение Трампа снова ввести (в отношении Китая запретительные таможенные) тарифы. При этом Лора фон Даниэльс призывает не быть наивными.

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«Между ЕС как единым рынком и экономикой США существует определенная степень конкуренции. Поэтому я думаю, что вполне возможен вариант, когда К. Харрис (после своего потенциального избрания) также прибегнет к односторонним (тарифным) мерам в рамках противостояния с Китаем. При этом она вряд ли будет без предупреждения обрушивать на своих партнёров такого рода решения. Она все-таки всегда предпочитает вести со своими союзниками переговоры и консультации, добиваясь поддержки своего курса со стороны как можно более широкой коалиции стран, потому что такой курс более эффективен и менее затратен с точки зрения интересов США».

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Дж. Байден всегда выступал именно за такой подход. И если Харрис в качестве президента тоже будет стремиться к такому сотрудничеству, то это станет для Швейцарии хорошей новостью. «Она предпочитает торговые отношения, основанные на нормах и правилах, ей импонирует сильная позиция Всемирной торговой организации, а Швейцария, со своей стороны, тоже не заинтересована во фрагментации системы мирохозяйственных связей и в увеличении высоты торговых барьеров», — говорит Орель Коттон.

Камала Харрис с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Напомним, что Швейцария уже несколько лет стремится заключить с США соглашение о свободной торговле, надеясь, что такой документ предоставил бы швейцарским экспортерам куда более благоприятные условия доступа на рынок США, что стало бы их огромным конкурентным преимуществом перед экспортёрами из ЕС. «Администрация Дж. Байдена называла такие соглашения «пережитком 20 века», и до сих пор у Берна тут не было шансов, тогда как при Трампе США были куда более восприимчивы к идее заключения такой сделки. Две страны даже начали тогда предварительные консультации по данному вопросу. Как поступит Трамп в этом смысле во время своего второго президентства — это вопрос открытый», — резюмирует Орель Коттон.

Англоязычная оригинальная версия вышла под редакцией Линдси Джонстон/ Lindsey Johnstone / vm, русскоязычная оригинальная версия подготовлена и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.