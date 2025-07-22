Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня представляет собой лишь тень самой себя. В 2026 году Швейцарии предстоит вновь взять на себя роль председателя этой структуры — и к этому моменту она должна будет быть готова к самым различным сценариям. В этом убеждён бывший генеральный секретарь ОБСЕ, швейцарский дипломат Томас Гремингер.

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Мнением делится Томас Гремингер Томас Гремингер — швейцарский дипломат, директор Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP). В 2017–2020 годах он занимал должность генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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ОБСЕ как структура и международный институт уже на протяжении многих лет остаётся глубоко расколотой и политически поляризованной. Тем не менее её полевые миссии в регионах Западных Балкан, Восточной Европы и Центральной Азии продолжают выполнять важную и ценную работу. То же самое можно сказать и о деятельности секретариата ОБСЕ в области транснациональных угроз, таких, как торговля людьми, насильственный экстремизм, терроризм, кибербезопасность, а также о работе её профильных институтов: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ / ODIHR), Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (БНМ / HCNM) и Представителя по свободе СМИ (БСМ / RFOM).

Однако в политическом измерении форматы диалога внутри организации оказались заблокированы. ОБСЕ в настоящее время не играет никакой роли в урегулировании конфликта в Украине, фактически исчезнув с политического радара ключевых акторов евроатлантической системы безопасности. Вполне возможно, что именно в таком состоянии организация и останется к моменту, когда Швейцария начнёт нести политическую ответственность за её текущее положение и дальнейшую судьбу. Простора для осмысленных политических действий, вероятнее всего, не будет, и в фокусе окажется просто задача обеспечения жизнеспособности института — в ожидании более благоприятных времён.

В таких условиях рассчитывать на громкие внешнеполитические успехи вряд ли придётся. Тем не менее даже в рамках подобного сценария — при должной подготовке и грамотной дипломатии — можно будет добиться ограниченных институциональных реформ и расставить точечные содержательные акценты. Речь, в частности, может идти о противодействии дезинформации, обеспечении кибербезопасности или о выстраивании политического и технического диалога по взаимосвязи новых технологий — искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологий — с вопросами международной безопасности.

Сможет ли ОБСЕ вновь стать центральным актором?

Предстоящий председательский мандат станет для Швейцарии уже третьим: первые два пришлись на 1996 и 2014 годы. Основная сложность подготовки к нему заключается в полной неопределённости дальнейшего развития военно-политической обстановки в Европе. Если в ближайшие месяцы война в Украине завершится, то у ОБСЕ может появиться шанс — возможно, в рамках совместных действий с Организацией Объединённых Наций — взять на себя функции мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Если такой мандат будет успешно реализован, то организация вновь сможет стать ключевым актором в европейской архитектуре безопасности.

Сочетание перемирия с выработкой соглашения о принципах урегулирования конфликта создало бы предпосылки для того, чтобы в европейской системе безопасности военное сдерживание вновь начало дополняться элементами кооперативного взаимодействия. В такой ситуации необходимо будет срочно разработать механизмы снижения военных рисков, а также меры укрепления доверия и безопасности — чтобы хотя бы стабилизировать чрезвычайно протяжённую линию раскола между Россией и Западом. В условиях милитаризованной Европы потребуется также возобновление переговоров о контроле над обычными вооружениями.

Вне военной сферы сохраняется потребность в наблюдении за выборами, в обеспечении прав национальных меньшинств и восстановлении свободы СМИ в постконфликтной среде. Во всех этих областях ОБСЕ, как наиболее инклюзивная общеевропейская организация в сфере безопасности, располагает как значительным практическим опытом, так и необходимыми инструментами. Перед швейцарским председательством будет стоять задача в нужный момент политически актуализировать эти инструменты и обеспечить, чтобы организация была в состоянии их предоставить при наличии соответствующего спроса. Обе задачи в условиях политической маргинализации ОБСЕ и крайне ограниченных ресурсов будут крайне непростыми.

Одним из возможных подходов может стать формирование новых коалиций между странами, не желающими примыкать к геополитическим блокам. Такой формат уже зарекомендовал себя в рамках процесса Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ): тогда так называемым странам N+N — нейтральным и не входящим в военные альянсы — не раз удавалось выступать посредниками между ведущими державами.

Прогнозировать сценарии и действовать гибко

Внешняя политика Швейцарии должна быть готова к самым различным сценариям. Ей потребуется стратегическое предвидение и тщательная проработка политических опций с учётом возможных вариантов развития событий. Неопределённость будущего требует особенно высокой степени готовности хотя бы по всем предсказуемым направлениям. Это подтвердил и опыт 2014 года, когда Швейцарии, в итоге успешно, пришлось справляться с кризисом вокруг Украины. Тогда стало очевидно, насколько важно иметь возможность принимать решения быстро — как в Берне, так и в Вене — и гибко реагировать на динамику событий, в том числе за счёт мобилизации дополнительных ресурсов.

Таким образом, вполне возможно, что председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году станет скорее трудоёмким и неброским сюжетом, нежели знаковым внешнеполитическим событием. Однако даже в таком случае от Швейцарии будут ожидать, что она будет выступать за сохранение ОБСЕ и оставшихся механизмов кооперативной безопасности в Европе. В то же время события в Украине могут открыть путь к перезапуску общеевропейской архитектуры безопасности — и тогда Швейцария, как председательствующая страна, получит важные рычаги для участия в этом процессе. Это шанс, которым стоит воспользоваться..

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