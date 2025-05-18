The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Швейцария могла бы стать посредником в Украине

Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.
Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане. Keystone Pool / Laurent Gillieron

Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), занимающая в 2025 году должность президента Швейцарии, провела в субботу вечером 17 мая 2025 года переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Риме накануне интронизации Папы Римского Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

По словам Владимира Зеленского, основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в Украине и возможному перемирию. Обсуждались также гуманитарные вопросы, в частности вопросы разминирования территорий, школьного питания и обустройства бомбоубежищ в учебных заведениях. Об этом президент Украины сообщил в мессенджере Telegram.

Показать больше
голубь
Das Hotel de la Paix

Показать больше

Швейцария в роли посредника — промежуточные итоги

Этот контент был опубликован на Война России против Украины показала, что сейчас скорее Турция играет роль эффективного посредника. А что же Швейцария? Взгляд в историю.

Читать далее Швейцария в роли посредника — промежуточные итоги

Карин Келлер-Зуттер, в свою очередь, написала в социальной сети X, что вновь предложила Швейцарию в качестве посредника в мирном урегулировании в Украине. В центре внимания обоих политиков также оказались итоги консультаций российских и украинских делегаций, которые накануне прошли в Стамбуле.

Читайте также:

Показать больше
ОБСЕ может оказаться не самым лучшим кандидатом на роль будущей площадки, на базе которой можно было бы организовать такой мониторинг — прежде всего в силу критического отношения Украины к предыдущей миссии ОБСЕ.

Показать больше

Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

Этот контент был опубликован на Для успеха возможного перемирия в Украине необходимы чёткие договорённости и надёжная система мониторинга.

Читать далее Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

Владимир Зеленский провёл в Риме и другие двусторонние переговоры, в частности с премьер-министром Канады Марком Карни (Mark Carney). По его словам, речь шла о российских ракетных и беспилотных атаках, а также о необходимости усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
19 Отметки «мне нравится»
14 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах.

Показать больше

Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы

Этот контент был опубликован на Налоги, веломаршруты и социальные детективы: сегодня в Швейцарии нет федерального референдума, но зато голосования пройдут в кантонах и общинах.

Читать далее Сегодня в Швейцарии пройдут локальные референдумы
Накануне финала конкурса песни «Евровидение» (ESC) власти кантона Базель-городской подводят итоги и оценивают их положительно.

Показать больше

Базель подводит положительные итоги недели Евровидения

Этот контент был опубликован на По словам организаторов, до настоящего момента серьёзных инцидентов зафиксировано не было.

Читать далее Базель подводит положительные итоги недели Евровидения
Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье.

Показать больше

Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице

Этот контент был опубликован на Санкт-Мориц (St. Moritz) занимает первое место в Швейцарии по стоимости элитной недвижимости, опережая Гштаад и Вербье.

Читать далее Самое дорогое элитное жильё в Швейцарии ищите в Санкт-Морице
«В этой реформе будут и выигрывающие от неё, и проигрывающие, но большинство населения получит заметное улучшение», — заявила президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, она же министр финансов).

Показать больше

Швейцария стала ближе к отмене «брачного наказания»

Этот контент был опубликован на Швейцарский парламент поддержал переход к индивидуальному налогообложению супружеских пар.

Читать далее Швейцария стала ближе к отмене «брачного наказания»
Как сообщили в аукционном доме, камень, ранее оценённый в 20 миллионов, вызвал огромный интерес коллекционеров.

Показать больше

Голубой бриллиант продан в Женеве за 21,5 миллиона

Этот контент был опубликован на Как сообщили в аукционном доме, камень, ранее оценённый в 20 миллионов, вызвал огромный интерес коллекционеров.

Читать далее Голубой бриллиант продан в Женеве за 21,5 миллиона
Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации.

Показать больше

Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами

Этот контент был опубликован на Общественный электронный медиахолдинг SRG и Союз частных издателей Швейцарии заключили соглашение о кооперации.

Читать далее Частные и общественные СМИ Швейцарии будут партнёрами
С четверга 15 мая 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на продажу и импорт российского необработанного алюминия.

Показать больше

Швейцария запрещает импорт российского алюминия

Этот контент был опубликован на С четверга 15 мая 2025 года в Швейцарии вступает в силу запрет на продажу и импорт российского необработанного алюминия.

Читать далее Швейцария запрещает импорт российского алюминия
Легальная продажа каннабиса снижает уровень злоупотреблений — особенно среди тех, кто употребляет и другие наркотики.

Показать больше

Легальная продажа марихуаны снижает риск злоупотреблений

Этот контент был опубликован на Легальная продажа каннабиса снижает уровень злоупотреблений — особенно среди тех, кто употребляет и другие наркотики.

Читать далее Легальная продажа марихуаны снижает риск злоупотреблений

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Показать больше

Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Этот контент был опубликован на Кроме того, в Швейцарии с тревогой наблюдают за скандалом, разгоревшимся на самом высоком уровне после переговоров Трампа и Зеленского.

Читать далее Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию
США и Китай проводят в Женеве торгово-экономические консультации: Швейцария снова превращается в центр мировой дипломатии?

Показать больше

Как Женева стала ареной торгового диалога США и Китая

Этот контент был опубликован на США и Китай проводят в Женеве торгово-экономические консультации: Швейцария снова превращается в центр мировой дипломатии?

Читать далее Как Женева стала ареной торгового диалога США и Китая
Ракета SpaceX стартует с мыса Канаверал (Флорида, США) в сентябре 2024 года: на низкую околоземную орбиту ею были выведены пять коммерческих спутников. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), за последние 20 лет число спутниковых запусков увеличилось на 50 %, а стоимость каждого из них снизилась в десять раз. Keystone

Показать больше

Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса

Этот контент был опубликован на Как следует вести себя в космическом околоземном пространстве? Швейцария предлагает себя в качестве посредника.

Читать далее Когда спутники превращаются в мишень: Швейцария и правила для космоса
Жители лагеря беженцев Нур Шамс на Западном берегу реки Иордан покидают свои дома 5 марта 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Показать больше

Почему Швейцария отменила женевскую конференцию по МГП?

Этот контент был опубликован на Ближневосточная конференция в Женеве отменена: это знак глубокого глобального раскола.

Читать далее Почему Швейцария отменила женевскую конференцию по МГП?
Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным»

Показать больше

Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным»

Этот контент был опубликован на Генсек Совета Европы предостерегает от исключения Украины и Европы из мирных переговоров.

Читать далее Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR