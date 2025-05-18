Швейцария могла бы стать посредником в Украине

Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане. Keystone Pool / Laurent Gillieron

Об этом заявила швейцарский президент в Риме накануне интронизации нового папы Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss president meets Zelensky in Rome ahead of pope’s inauguration Оригинал Читать далее Swiss president meets Zelensky in Rome ahead of pope’s inauguration

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Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), занимающая в 2025 году должность президента Швейцарии, провела в субботу вечером 17 мая 2025 года переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Риме накануне интронизации Папы Римского Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.

По словам Владимира Зеленского, основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в Украине и возможному перемирию. Обсуждались также гуманитарные вопросы, в частности вопросы разминирования территорий, школьного питания и обустройства бомбоубежищ в учебных заведениях. Об этом президент Украины сообщил в мессенджере Telegram.

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Карин Келлер-Зуттер, в свою очередь, написала в социальной сети X, что вновь предложила Швейцарию в качестве посредника в мирном урегулировании в Украине. В центре внимания обоих политиков также оказались итоги консультаций российских и украинских делегаций, которые накануне прошли в Стамбуле.

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Владимир Зеленский провёл в Риме и другие двусторонние переговоры, в частности с премьер-министром Канады Марком Карни (Mark Carney). По его словам, речь шла о российских ракетных и беспилотных атаках, а также о необходимости усиления украинской системы противовоздушной обороны.

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