Швейцария могла бы стать посредником в Украине

Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), занимающая в 2025 году должность президента Швейцарии, провела в субботу вечером 17 мая 2025 года переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Риме накануне интронизации Папы Римского Льва XIV, которая состоится в воскресенье в Ватикане.
По словам Владимира Зеленского, основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в Украине и возможному перемирию. Обсуждались также гуманитарные вопросы, в частности вопросы разминирования территорий, школьного питания и обустройства бомбоубежищ в учебных заведениях. Об этом президент Украины сообщил в мессенджере Telegram.
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Швейцария в роли посредника — промежуточные итоги
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Карин Келлер-Зуттер, в свою очередь, написала в социальной сети X, что вновь предложила Швейцарию в качестве посредника в мирном урегулировании в Украине. В центре внимания обоих политиков также оказались итоги консультаций российских и украинских делегаций, которые накануне прошли в Стамбуле.
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Владимир Зеленский провёл в Риме и другие двусторонние переговоры, в частности с премьер-министром Канады Марком Карни (Mark Carney). По его словам, речь шла о российских ракетных и беспилотных атаках, а также о необходимости усиления украинской системы противовоздушной обороны.
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