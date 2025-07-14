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Внешняя политика

Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС

Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро.
Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро. Keystone

Федеральный совет планирует наладить с ЕС партнерские отношения в области безопасности. Швейцарскому ВПК это откроет доступ к заказам, финансируемым за счет кредитов Европейского союза. Партия SVP настроена скептически.

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Телеканал SRF / портал Swissinfo
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Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро. Федеральный совет (кабмин) выражает заинтересованность в налаживании более тесного партнёрства с ЕС в сфере безопасности и обороны, а это позволит швейцарским оборонным предприятиям участвовать в европейских проектах, финансирующихся в рамках плана ReArm Europe.

Причина таких планов Швейцарии — изменившаяся в худшую сторону ситуация в области безопасности в Европе. Об этом сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз резко увеличил расходы на оборону, намереваясь быть готовым к наихудшему сценарию — открытому конфликту с Россией. Дополнительные 800 миллиардов евро должны пойти на перевооружение стран-членов, из них 150 миллиардов составят кредиты на совместные закупки систем вооружений.

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За проработку основ такого возможного партнёрства отвечает посол Пэлви Пулли (Pälvi Pulli), глава Госсекретариата по вопросам безопасности SEPOS в составе МО / VBS в должности первого замминистра. По её словам, такое партнерство позволило бы впервые сконцентрировать в едином документе, в том числе, и все уже реализующиеся Швейцарией вместе с ЕС проекты и форматы в сфере безопасности и обороны. Кроме того, оно стало бы основой для заключения новых конкретных договоров в области вооружений и развития оборонной промышленности, открыв Швейцарии доступ к объединённым кредитным ресурсам ЕС.

Сейчас производители вооружений из стран, не входящих в ЕС, могут поставлять только отдельные компоненты, составляющие не более трети от стоимости данной системы вооружений. При наличии же партнёрского соглашения они могут поставлять и полностью укомплектованные системы. Мнения швейцарских политиков по этому поводу расходятся. В правой Швейцарской народной партии (SVP) такое партнёрство с ЕС вызывает критику. «Я бы сто раз подумал. Это (партнерство) приведёт к зависимости от ЕС», — заявил депутат Национального совета (большая палата парламента) от SVP Мауро Туэна (Mauro Tuena) из Цюриха.

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Он призвал вместо этого к расширению географии закупок и к меньшей привязке к европейскому рынку. Иное мнение у Приски Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), депутата от левой социал-демократической партии Швейцарии (SP). Она возглавляет Комитет по вопросам безопасности Национального совета. По её словам, Швейцария должна теснее сотрудничать с Евросоюзом: «Мы сможем обеспечить нам большую безопасность только в случае углубленного сотрудничества с Европой. Нам необходимо участвовать в совместных закупках вооружений», — подчёркивает депутат.

Представители швейцарского ВПК рассчитывают, что такое партнерство откроет им доступ к крупным заказам в рамках плана ReArm Europe. Без официального партнёрства компании из Швейцарии не могут рассчитывать на участие в проектах, финансируемых, даже частично, из бюджета ЕС. Федеральный совет подчёркивает, что такое сотрудничество не противоречит принципу нейтралитета. Перед тем как принять окончательное решение, правительство проведёт предварительные переговоры с ЕС. По мнению швейцарского руководства, речь идет о доступе к перспективному оборонному рынку Европы, на котором «Швейцария должна иметь свою постоянную нишу».

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