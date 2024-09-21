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Швейцария намерена способствовать занятости украинских беженцев

К февралю 2025 года в стране должен быть подготовлен проект пакета законодательных поправок, способствующих трудовой интеграции украинцев и украинок.
К февралю 2025 года в стране должен быть подготовлен проект пакета законодательных поправок, способствующих трудовой интеграции украинцев и украинок. Keystone-SDA

Швейцария намерена резко повысить уровень занятости украинских беженцев, иметь работу должны как можно больше украинцев. В связи с этим Федеральный совет (кабмин) поручил Федеральному департаменту / Министерству юстиции и полиции (EJPD, курирует миграционное досье) подготовить к февралю 2025 года проект законодательных поправок, способствующих трудовой интеграции украинцев и украинок.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это решение Федеральный совет принял на основании представленного в пятницу 20 сентября 2024 года доклада рабочей группы по оценке правоприменительной практики и социально-экономических условий функционирования особого «защитного» миграционного статуса (так называемый «статус S»).

Рабочая группа, возглавляемая бывшим министром правительства кантона Аргау Урсом Хофманном (Urs Hofmann), была создана ещё тогдашним министром юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер для анализа реального опыта применения «статуса S». Парламент Швейцарии со своей стороны тоже считает необходимым упростить процедуру получения украинскими беженцами оплачиваемой работы в Швейцарии.

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Он предлагает заменить разрешительный порядок трудоустройства данной категории беженцев на уведомительный. Кроме того, беженцы и (по большей части) беженки со статусом S также должны быть обязаны регистрироваться в государственных (кантональных) службах труда и занятости (RAV).

Получив работу, беженцы должны получить возможность свободно менять кантон проживания, но при этом они должны будут быть обязанными принимать участие в программах и проектах социально-интеграционного характера.

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