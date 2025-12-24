Швейцария экстрадировала в Германию предполагаемого агента
Швейцария экстрадировала в Германию предполагаемого агента, задержанного в мае 2025 года в кантоне Тургау. После передачи немецким властям подозреваемый был доставлен в Карлсруэ к следственному судье Федерального суда Германии (Bundesgerichtshof), который распорядился о его заключении под стражу.
Как сообщила Федеральная прокуратура Германии, речь идёт «о подозрениях в агентурной деятельности в пользу России». По данным следствия, обвиняемый и двое его предполагаемых сообщников ранее изъявили готовность по поручению нескольких лиц, предположительно действовавших по заданию из России, совершать поджоги и подрывы с целью нарушения грузовых перевозок на территории Германии.
Следствие утверждает, что граждане Украины, действуя из Германии и распределив между собой основные роли, должны были отправлять адресатам в Украине посылки со взрывными или зажигательными устройствами. Предполагалось, что посылки будут воспламеняться во время транспортировки. По версии следствия, один из подозреваемых в конце марта 2025 года отправил из Кёльна две тестовые посылки, в которых, среди прочего, находились GPS‑трекеры.
Поручение предпринять подобные действия, как следует из материалов расследования, исходило как раз от лица, экстрадированного вчера в Германию из Швейцарии. По распоряжению Генеральной федеральной прокуратуры Германии он был задержан в середине мая на территории Швейцарии, в кантоне Тургау. Во вторник, 23 декабря 2025 года, состоялась его передача немецким властям. Двое других предполагаемых сообщников, задержанных в мае — в Кёльне и в Констанце соответственно, — ранее были доставлены к следственному судье Федерального суда Германии и помещены под стражу.
В последние месяцы эксперты и германские ведомства, включая Федеральную разведывательную службу Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) и Федеральное ведомство по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz), неоднократно предупреждали об угрозе, исходящей от российской диверсионной деятельности и шпионажа. В частности, в 2024 году одна из схожих посылок, отправленная авиатранспортом, загорелась ещё на земле в логистическом центре в Лейпциге, а не во время полёта. В ней находился зажигательный заряд, который сработал и привёл к возгоранию грузового контейнера.
