Швейцария экстрадировала в Германию предполагаемого агента

Швейцария экстрадировала в Германию предполагаемого агента, задержанного в кантоне Тургау. Keystone-SDA

Швейцария экстрадировала в Германию предполагаемого агента, задержанного в мае 2025 года в кантоне Тургау. После передачи немецким властям подозреваемый был доставлен в Карлсруэ к следственному судье Федерального суда Германии (Bundesgerichtshof), который распорядился о его заключении под стражу.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland extradites suspected espionage agent to Germany Читать далее Switzerland extradites suspected espionage agent to Germany

Deutsch de Schweiz liefert mutmasslichen Spion an Deutschland aus Оригинал Читать далее Schweiz liefert mutmasslichen Spion an Deutschland aus

Как сообщила Федеральная прокуратура Германии, речь идёт «о подозрениях в агентурной деятельности в пользу России». По данным следствия, обвиняемый и двое его предполагаемых сообщников ранее изъявили готовность по поручению нескольких лиц, предположительно действовавших по заданию из России, совершать поджоги и подрывы с целью нарушения грузовых перевозок на территории Германии.

Следствие утверждает, что граждане Украины, действуя из Германии и распределив между собой основные роли, должны были отправлять адресатам в Украине посылки со взрывными или зажигательными устройствами. Предполагалось, что посылки будут воспламеняться во время транспортировки. По версии следствия, один из подозреваемых в конце марта 2025 года отправил из Кёльна две тестовые посылки, в которых, среди прочего, находились GPS‑трекеры.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией Этот контент был опубликован на Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер, глава Минобороны, инициирует административное расследование по делу о связях разведки NDB с Россией. Читать далее Швейцария будет расследовать связь своей разведки с Россией

Поручение предпринять подобные действия, как следует из материалов расследования, исходило как раз от лица, экстрадированного вчера в Германию из Швейцарии. По распоряжению Генеральной федеральной прокуратуры Германии он был задержан в середине мая на территории Швейцарии, в кантоне Тургау. Во вторник, 23 декабря 2025 года, состоялась его передача немецким властям. Двое других предполагаемых сообщников, задержанных в мае — в Кёльне и в Констанце соответственно, — ранее были доставлены к следственному судье Федерального суда Германии и помещены под стражу.

В последние месяцы эксперты и германские ведомства, включая Федеральную разведывательную службу Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) и Федеральное ведомство по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz), неоднократно предупреждали об угрозе, исходящей от российской диверсионной деятельности и шпионажа. В частности, в 2024 году одна из схожих посылок, отправленная авиатранспортом, загорелась ещё на земле в логистическом центре в Лейпциге, а не во время полёта. В ней находился зажигательный заряд, который сработал и привёл к возгоранию грузового контейнера.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Показать больше Война и мир Швейцарский офицер передавал информацию России? Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование. Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?

Показать больше

Показать больше Бывший сотрудник швейцарской разведки намерен обжаловать санкции ЕС Этот контент был опубликован на Жак Бод намерен обжаловать санкции, введённые в отношении него в рамках нового санкционного пакета Европейского союза, связанного с войной в Украине. Читать далее Бывший сотрудник швейцарской разведки намерен обжаловать санкции ЕС

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch