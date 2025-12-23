Бывший сотрудник швейцарской разведки намерен обжаловать санкции ЕС
Жак Бод намерен обжаловать санкции, введённые в отношении него в рамках нового санкционного пакета Европейского союза, связанного с войной в Украине.
Бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бод, ранее работавший в Федеральной разведывательной службе Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB), обвиняется в действиях, которые, по оценке Евросоюза, способствовали распространению пророссийских пропагандистских нарративов. По словам его адвокатов, апелляция будет подана напрямую в Совет Европейского союза.
В разговоре со швейцарским новостным агентством Keystone-SDA во вторник, 23 декабря 2025 года, Жак Бод сообщил, что также намерен обратиться в Суд Европейского союза. Он уточнил, что постоянно проживает в Брюсселе, и в понедельник с ним по телефону связалась посол Швейцарии в Гааге.
«Она лишь направила мне ссылки на веб-страницу, посвящённую этим санкциям и общим процедурам их обжалования, которые мне и так были известны. При этом никакой информации о том, какие шаги предпринимает или планирует предпринять Швейцария, я от неё не получил», — заявил Жак Бод.
В понедельник, 22 декабря 2025 года, газета Neue Zürcher Zeitung сообщила со ссылкой на Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, что это ведомство запросило у компетентных органов информацию о доступных для Жака Бода процедурах обжалования данного решения. Жак Бод был включён в санкционный список Европейского союза 15 декабря.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
