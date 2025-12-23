Бывший сотрудник швейцарской разведки намерен обжаловать санкции ЕС

Жак Бод намерен обжаловать санкции, введённые в отношении него в рамках нового санкционного пакета Европейского союза, связанного с войной в Украине. Keystone-SDA

Жак Бод намерен обжаловать санкции, введённые в отношении него в рамках нового санкционного пакета Европейского союза, связанного с войной в Украине.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Ex-Swiss intelligence officer to appeal EU sanctions for pro-Russia propaganda Читать далее Ex-Swiss intelligence officer to appeal EU sanctions for pro-Russia propaganda

Français fr Jacques Baud va interpeller l’Union européenne suite aux sanctions Оригинал Читать далее Jacques Baud va interpeller l’Union européenne suite aux sanctions

Бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бод, ранее работавший в Федеральной разведывательной службе Швейцарии (Nachrichtendienst des Bundes, NDB), обвиняется в действиях, которые, по оценке Евросоюза, способствовали распространению пророссийских пропагандистских нарративов. По словам его адвокатов, апелляция будет подана напрямую в Совет Европейского союза.

В разговоре со швейцарским новостным агентством Keystone-SDA во вторник, 23 декабря 2025 года, Жак Бод сообщил, что также намерен обратиться в Суд Европейского союза. Он уточнил, что постоянно проживает в Брюсселе, и в понедельник с ним по телефону связалась посол Швейцарии в Гааге.

«Она лишь направила мне ссылки на веб-страницу, посвящённую этим санкциям и общим процедурам их обжалования, которые мне и так были известны. При этом никакой информации о том, какие шаги предпринимает или планирует предпринять Швейцария, я от неё не получил», — заявил Жак Бод.

В понедельник, 22 декабря 2025 года, газета Neue Zürcher Zeitung сообщила со ссылкой на Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, что это ведомство запросило у компетентных органов информацию о доступных для Жака Бода процедурах обжалования данного решения. Жак Бод был включён в санкционный список Европейского союза 15 декабря.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

