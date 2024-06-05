Швейцарская армия принимает участие в учениях НАТО

Эти одни из самых крупных военных учений, которые каждый год проходят в Европе в разных странах. Об этом представитель швейцарской армии заявил в понедельник 3 июня 2024 года. В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18. Их цель: усовершенствовать и углубить свои знания и навыки в сфере координации усилий в области единой европейской системы противовоздушной обороны.
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Всего на учения отправятся 50 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил. В учениях НАТО в Германии принимают участие 10 стран, более 50 истребителей, 10 вертолетов и личный состав численностью до полутора тысяч человек.
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