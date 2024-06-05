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Внешняя политика

Швейцарская армия принимает участие в учениях НАТО

В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18
В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18. Keystone

Швейцарские Вооруженные силы примут участие в международных манёврах под эгидой НАТО Tiger Meet, которые пройдут до 13 июня 2024 года на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Эти одни из самых крупных военных учений, которые каждый год проходят в Европе в разных странах. Об этом представитель швейцарской армии заявил в понедельник 3 июня 2024 года. В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18. Их цель: усовершенствовать и углубить свои знания и навыки в сфере координации усилий в области единой европейской системы противовоздушной обороны.

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Stoltenberg and Amherd

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Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?

Этот контент был опубликован на Швейцария и Альянс на пути к тесному сотрудничеству? Наши ответы на все основные вопросы, связанные с этим сюжетом.

Читать далее Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?

Всего на учения отправятся 50 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил. В учениях НАТО в Германии принимают участие 10 стран, более 50 истребителей, 10 вертолетов и личный состав численностью до полутора тысяч человек.

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Eine gesperrte Strasse

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Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор.

Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО
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Новости

В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

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В Швейцарии ВВС отрабатывали взлет и посадку на автотрассу

Этот контент был опубликован на В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

Читать далее В Швейцарии ВВС отрабатывали взлет и посадку на автотрассу
Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства.

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Парламент Швейцарии отказался признать Палестину

Этот контент был опубликован на Во вторник 4 июня 2024 года депутаты отклонили соответствующее предложение, поступившее от фракции Социал-демократической партии.

Читать далее Парламент Швейцарии отказался признать Палестину
Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Швейцарская поп-звезда Бастиан Бейкер стал послом ЮНИСЕФ

Этот контент был опубликован на Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Читать далее Швейцарская поп-звезда Бастиан Бейкер стал послом ЮНИСЕФ
Вице-президент США Камала Харрис примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня 2024 года

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Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

Этот контент был опубликован на Она примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет на горном курорте Бюргеншток.

Читать далее Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине
А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента.

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Парламент Швейцарии даст армии больше денег

Этот контент был опубликован на А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента.

Читать далее Парламент Швейцарии даст армии больше денег
Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.

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Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?

Этот контент был опубликован на Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.

Читать далее Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?
Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.

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Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.

Читать далее Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке
В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

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Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью

Этот контент был опубликован на В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

Читать далее Шале и квартиры в Швейцарских Альпах становятся роскошью
Мирная конференция по Украине пройдет в отеле Bürgenstock над Фирвальдштетским озером в центральной части Швейцарии. Этот роскошный курорт принимал предыдущие мирные переговоры по Судану (2002) и Кипру (2004).

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Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам

Этот контент был опубликован на Конференция по Украине на Бюргенштоке может стать объектом российских кибератак, пострадать могут и общественные электронные СМИ страны.

Читать далее Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам
Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

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Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Этот контент был опубликован на Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

Читать далее Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

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NATO Chair Admiral Rob Bauer

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Высший военный чин НАТО посетит Швейцарию

Этот контент был опубликован на Нейтральную Швейцарию посетит Председатель Военного комитета Североатлантического оборонительного союза (НАТО).

Читать далее Высший военный чин НАТО посетит Швейцарию
столтенберг

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Генсек НАТО: «Нам нужно наращивать производство боеприпасов»

Этот контент был опубликован на Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг о мирных переговорах по Украине в Швейцарии, о войне на Ближнем Востоке и о швейцарском посредничестве.

Читать далее Генсек НАТО: «Нам нужно наращивать производство боеприпасов»
Оборонный альянс НАТО может открыть свой контактный офис в Женеве уже в этом 2024 году.

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НАТО откроет контактный офис в Женеве уже в этом году? 

Этот контент был опубликован на Для этого еще потребуется получить принципиальное политическое одобрение федерального правительства Швейцарии.

Читать далее НАТО откроет контактный офис в Женеве уже в этом году? 
Маркус Мэдер: Мы хотим укрепить диалог с НАТО по вопросам политики безопасности.

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«У НАТО и Швейцарии есть взаимный интерес к оборонному сотрудничеству»

Этот контент был опубликован на Историк и бригадный генерал, Маркус Мэдер представлял Швейцарию на Мюнхенской конференции по безопасности 2024 года.

Читать далее «У НАТО и Швейцарии есть взаимный интерес к оборонному сотрудничеству»
Admiral Rob Bauer

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Адмирал Роб Бауэр призвал Швейцарию вступить в антипутинский фронт

Этот контент был опубликован на Швейцария должна выступить единым фронтом со странами НАТО. Цель: не допустить, чтобы Владимир Путин выиграл войну в Украине.

Читать далее Адмирал Роб Бауэр призвал Швейцарию вступить в антипутинский фронт

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