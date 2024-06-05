Швейцарская армия принимает участие в учениях НАТО

В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18. Keystone

Швейцарские Вооруженные силы примут участие в международных манёврах под эгидой НАТО Tiger Meet, которые пройдут до 13 июня 2024 года на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия).

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army taking part in NATO exercise in Germany Оригинал Читать далее Swiss army taking part in NATO exercise in Germany

العربية ar الجيش السويسري يشارك في مناورات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا Читать далее الجيش السويسري يشارك في مناورات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا

Эти одни из самых крупных военных учений, которые каждый год проходят в Европе в разных странах. Об этом представитель швейцарской армии заявил в понедельник 3 июня 2024 года. В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18. Их цель: усовершенствовать и углубить свои знания и навыки в сфере координации усилий в области единой европейской системы противовоздушной обороны.

Показать больше

Показать больше Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»? Этот контент был опубликован на Швейцария и Альянс на пути к тесному сотрудничеству? Наши ответы на все основные вопросы, связанные с этим сюжетом. Читать далее Швейцария и НАТО: просто флирт или «начало прекрасной дружбы»?

Всего на учения отправятся 50 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил. В учениях НАТО в Германии принимают участие 10 стран, более 50 истребителей, 10 вертолетов и личный состав численностью до полутора тысяч человек.

Показать больше

Показать больше Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор. Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей