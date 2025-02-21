«Швейцарская солидарность» призывает к пожертвованиям для Украины

Швейцарская гуманитарная организация Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор пожертвований для Украины. Keystone-SDA

Швейцарский гуманитарный фонд Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор средств для Украины. Спустя три года после начала российского полномасштабного вторжения гуманитарная ситуация в Украине остаётся критической. Миллионы людей сталкиваются с беспрецедентным кризисом.

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Начиная с 2022 года фонд Glückskette (автономное гуманитарное подразделение швейцарского общественного медиахолдинга SRG SSR) уже собрал 137,3 млн франков пожертвований для Украины – это второй по величине сбор средств за всю его историю. По данным этой организации 80% собранных средств уже использованы для поддержки пострадавшего от агрессии населения.

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На данный момент Swiss Solidarity / Glückskette уже профинансировала 134 гуманитарных проекта, охватив 4,9 миллиона человек. Однако международное финансирование гуманитарной помощи сокращается, и фонд вновь обращается за поддержкой.

На чем сосредоточены усилия?

В сотрудничестве с Caritas, Швейцарским Красным Крестом, Helvetas, Medair и Terre des hommes фонд направляет помощь на:

поддержку внутренних перемещенных лиц,

восстановление жилья и ключевой инфраструктуры,

обеспечение доступа к медицинской помощи путем ремонта больниц и поддержки уязвимых групп населения.

Ситуация в Украине: масштаб бедствия

По данным фонда, в Украине более 14,6 миллиона человек нуждаются сейчас в гуманитарной помощи. Разрушенная инфраструктура усугубляет общий кризис.

Из примерно 40 миллионов человек, проживавших в Украине до февраля 2022 года, около семи миллионов бежали за границу, несколько миллионов стали внутренними переселенцами. Это означает, что вынуждены были покинуть свои дома от четверти до трети населения

«Гуманитарная помощь под угрозой»

Доступ к воде, электричеству, жилью и медицинской помощи остается ежедневным вызовом для миллионов людей. Население находится на пределе возможностей, а боевые действия продолжаются. Как предупреждает Swiss Solidarity, если дополнительное финансирование не будет обеспечено, то гуманитарная работа этого фонда в Украине может прекратиться уже в следующем 2026 году.

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