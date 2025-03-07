Швейцарские станки работают на российский ВПК

Швейцарские станки работают на российский ВПК. Investigative Committee Of Russia

Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарские станки и оборудование.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss manufacturing ‘contributes to Russian war machine’ Оригинал Читать далее Swiss manufacturing ‘contributes to Russian war machine’

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Как показало расследование швейцарского телеканала SRFВнешняя ссылка, швейцарские прецизионные станки по-прежнему задействованы в российской военной промышленности. Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарское оборудование.

В частности, на одном из российских оружейных заводов автоматы АК-12 – штатное стрелковое вооружение российской армии – изготавливаются на станках швейцарской компании GF. Этот факт подтверждается и рекламным видеороликом, опубликованным самим заводом. Производитель станков – предприятие из Шаффхаузена – утверждает, что продал это оборудование России еще до 2018 года, то есть задолго до начала полномасштабной российской агрессии. «Какие-либо санкции или нормы экспортного контроля при этом нарушены не были», – заявили в компании.

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Однако анализ данных российской таможни показывает: с начала войны против Украины в России оказалось не менее ста швейцарских станков, и это несмотря на санкционные ограничения. Это стало возможным благодаря транзиту через третьи страны, в первую очередь Турцию. Так, в 2023 году компания Tornos, базирующаяся в городе Мутье (сейчас кантон Берн, вскоре – кантон Юра), продала два станка турецкому импортеру, который оказался подставной фирмой, связанной с Россией. Вскоре после этого оборудование было переправлено в Россию.

Не могут нести ответственность?

Сама компания отрицает факт нарушение ею положений санкционного режима: «НПО Tornos соблюдает все действующие законы и директивы. Мы категорически отвергаем любое использование нашей продукции в непредусмотренных целях». Отраслевая ассоциация Swissmem заявляет, что швейцарские компании не могут нести ответственности за такой обход санкций. «Несмотря на проверки со стороны SECO и все меры предосторожности, международные посредники с криминальными схемами вполне могут выстраивать обходные маршруты», – заявил глава Swissmem Стефан Брупбахер (Stefan Brupbacher).

В то же время НПО Transparency International считает, что швейцарские компании должны активнее проверять конечных покупателей своей продукции. «Компании обязаны создавать и внедрять дополнительные меры контроля, с тем чтобы минимизировать собственные же риски», – заявила временный управляющий директор Transparency International Switzerland Катя Глор (Katja Glor). Так или иначе, факт остается фактом: прямой экспорт швейцарских станков в Россию запрещен, но обходные схемы продолжают действовать.

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