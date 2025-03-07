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Внешняя политика

Швейцарские станки работают на российский ВПК

Швейцарские станки работают на российский ВПК.
Швейцарские станки работают на российский ВПК. Investigative Committee Of Russia

Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарские станки и оборудование.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Как показало расследование швейцарского телеканала SRFВнешняя ссылка, швейцарские прецизионные станки по-прежнему задействованы в российской военной промышленности. Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарское оборудование.

В частности, на одном из российских оружейных заводов автоматы АК-12 – штатное стрелковое вооружение российской армии – изготавливаются на станках швейцарской компании GF. Этот факт подтверждается и рекламным видеороликом, опубликованным самим заводом. Производитель станков – предприятие из Шаффхаузена – утверждает, что продал это оборудование России еще до 2018 года, то есть задолго до начала полномасштабной российской агрессии. «Какие-либо санкции или нормы экспортного контроля при этом нарушены не были», – заявили в компании.

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Однако анализ данных российской таможни показывает: с начала войны против Украины в России оказалось не менее ста швейцарских станков, и это несмотря на санкционные ограничения. Это стало возможным благодаря транзиту через третьи страны, в первую очередь Турцию. Так, в 2023 году компания Tornos, базирующаяся в городе Мутье (сейчас кантон Берн, вскоре – кантон Юра), продала два станка турецкому импортеру, который оказался подставной фирмой, связанной с Россией. Вскоре после этого оборудование было переправлено в Россию.

Не могут нести ответственность?

Сама компания отрицает факт нарушение ею положений санкционного режима: «НПО Tornos соблюдает все действующие законы и директивы. Мы категорически отвергаем любое использование нашей продукции в непредусмотренных целях». Отраслевая ассоциация Swissmem заявляет, что швейцарские компании не могут нести ответственности за такой обход санкций. «Несмотря на проверки со стороны SECO и все меры предосторожности, международные посредники с криминальными схемами вполне могут выстраивать обходные маршруты», – заявил глава Swissmem Стефан Брупбахер (Stefan Brupbacher).

В то же время НПО Transparency International считает, что швейцарские компании должны активнее проверять конечных покупателей своей продукции. «Компании обязаны создавать и внедрять дополнительные меры контроля, с тем чтобы минимизировать собственные же риски», – заявила временный управляющий директор Transparency International Switzerland Катя Глор (Katja Glor). Так или иначе, факт остается фактом: прямой экспорт швейцарских станков в Россию запрещен, но обходные схемы продолжают действовать.

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