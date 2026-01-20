Как вузы Швейцарии противодействуют иностранному шпионажу

Нынешняя система контроля не способна адекватно противодействовать угрозе шпионажа, исходящего со стороны России, Китая и других государств. Keystone / Michael Buholzer

Нынешняя система контроля не способна адекватно противодействовать угрозе шпионажа, исходящего со стороны России, Китая и других стран. Речь идёт при этом не о создании атмосферы всеобщего предвзятого недоверия по отношению к иностранным студентам и ученым, а о необходимости поиска баланса между свободой исследований и защитой от геополитически мотивированного доступа к стратегически важным технологиям.

10 минут

Швейцарские научно-исследовательские институты и вузы, в том числе университеты, могут заметно ужесточить режим проверки персональных послужных списков и резюме учёных и студентов, приезжающих из-за рубежа работать и учиться в Конфедерации. Действующая в настоящее время в Швейцарии система кадрового учета и контроля уже не способна адекватно противодействовать угрозе шпионажа, исходящего со стороны России, а также Китая и других государств, заинтересованных в получении швейцарских коммерческих и военных технологий.

Поводом для этого стал, в частности, годичной давности случай с иранским учёным Мохаммадом Абедини (Mohammad Abedini), которого подозревали в передаче Ирану навигационных систем для беспилотников и ракет. Мохаммад Абедини в течение нескольких лет работал в Федеральной политехнической школе Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и был задержан в Италии по запросу США.

Через несколько дней после того, как Иран освободил ранее арестованную итальянскую журналистку, он был возвращён на родину — этот шаг многие расценили как негласную сделку и обмен пленными. Теперь объединение швейцарских университетов swissuniversities предлагает разработать национальную стратегию, направленную на предотвращение утечки критически важных знаний и их возможного использования государствами, не являющимися «дружественными» по отношению к Швейцарии. К числу критически важных стратегических сфер относятся области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий.

«Университеты по всему миру становятся объектами интереса разведслужб и других государственных структур, особенно же это касается исследований, связанных с передовыми инновационными технологиями», — заявил ректор Высшей технической школы Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich) Гюнтер Диссертори (Günther Dissertori), возглавляющий рабочую группу swissuniversities, подготовившую эти предложения. «Швейцария — вовсе не изолированный остров», — добавил он.

Наибольшая угроза

В своём докладе за 2025 год Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) пришла к выводу, наибольшая угроза шпионажа в Европе исходит сегодня от России, а также Китая. Согласно выводам доклада, на территории Швейцарии эти две страны уже создали обширные сети «спящих» агентов, нацеленных, в том числе, на образовательные и научные учреждения — университеты, исследовательские центры, профильные лаборатории. В ситуации всех этих рисков, поэтому, в докладе предлагается, в частности, учредить в каждом швейцарском университете своего рода «Первый отдел»: собственное подразделение контрразведывательной деятельности в области противодействия промышленному шпионажу.

Такие структуры должны будут оценивать потенциальные угрозы в рамках тех или иных форматов сотрудничества в области академических обменов и связей с государствами «высокого риска», а также консультировать руководство вузов по вопросам защиты данных и по основам контроля в сфере трансферов знаний и технологий. Приглашённым из-за рубежа ученым-исследователям, возможно, придётся работать в условиях жёстких ограничений: им будут доступны лишь строго определённая информация и четко обозначенные системы и инфраструктура.

Координационный центр, действующий на национальном уровне, будет разрабатывать единые инструкции, оперативно выпускать предупреждения, например, в плане ожидаемых кибератак. Кроме того, планируется унификация критериев приёма абитуриентов и проверки заявок от иностранных студентов, стажёров, учёных и партнёрских организаций. Все университеты будут обязаны обмениваться досье на кандидатов из «группы риска». Система будет устроена так, чтобы не допустить обхода: если один университет отказал в допуске, соискатель не сможет повторно подать заявку в другой вуз.

Более строгие процедуры отбора

Публикация данного каталога возможных мер последовала спустя год после того, как ВТШ Цюриха (ETHZ, ведущий вуз континентальной Европы) актуализировал свои нормы в области обеспечения безопасности. Этот вуз, тесно связанный с партнерским Политехом (EPFL) в Лозанне, разработал новые более строгие процедуры отбора сотрудников и абитуриентов из «рисковых стран», с тем чтобы «не допускать утечек инновационных и стратегически важных технологий и знаний, в том числе и технологий двойного назначения, то есть таких, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Особое внимание уделяется странам, находящимся под международными санкциями, включая Россию, Иран, Сирию, Китай. Как заявили в ETHZ, особому контролю уже подлежат в этом вузе проекты в областях, потенциально «чувствительных» с точки зрения национальной и технологической безопасности — это области искусственного интеллекта, нанотехнологий, спутниковой навигации и систем связи. По данным газеты NZZ am Sonntag, в соответствии с новым режимом ETHZ проверил около 1 250 заявлений от иностранных абитуриентов и зарубежных ученых и отклонил по меньшей мере 80 из них. Лозаннский EPFL, в свою очередь, в 2026 году отказал 48 соискателям.

Швейцария, традиционно исповедующая философию академической открытости, сталкивается, однако, в последнее время с качественно новыми вызовами. Речь идёт при этом не о создании атмосферы всеобщего предвзятого недоверия по отношению к иностранным студентам и ученым, а о необходимости поиска баланса между свободой исследований и защитой от геополитически мотивированного доступа к стратегически важным технологиям. А между тем методы предотвращения утечек стратегических знаний и технологий при приёме иностранных студентов и исследователей в Швейцарии различаются от вуза к вузу и не образуют единой системы.

Как сообщает немецкоязычная газета NZZ am SonntagВнешняя ссылка, многие учебные и научные учреждения вообще не смогли предоставить подробной информации о действующих у них мерах безопасности, либо ограничились «расплывчатыми» пояснениями. Бернский университет (Universität Bern), например, сообщил порталу Swissinfo, что в июле 2025 года он пересмотрел свою внутреннюю политику в области безопасности с учётом рисков, связанных с утечками стратегически значимых технологий.

Теперь все новые сотрудники и приглашённые из-за рубежа ученые подлежат проверке на их соответствие санкционным режимам, эмбарго, а также нормам экспортного контроля. Ранее подобные процедуры в этом вузе не применялись, университет, по своей же информации, при приёме иностранных абитуриентов и специалистов учитывал только их уровень образования и знание языка.

Две малые страны

Рабочая группа, созданная при объединении swissuniversities, предлагает унифицировать работу в области «безопасности знаний» на уровне всей страны. В качестве ориентира рекомендуется нидерландская модель, предусматривающая создание центрального координационного органа, который связывает университеты, государственные ведомства и службы безопасности. Такой центр также координировал бы защищённый обмен информацией и выработку мер противодействия шпионажу в зависимости от меняющейся ситуации. Нидерланды и Швейцария — малые страны, входящие в первую десятку Глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) за 2025 год.

И обе они сталкиваются с одинаковой дилеммой: как сохранить академическую открытость и одновременно обеспечить защиту стратегически значимых знаний и технологий. В 2022 году в Нидерландах был создан специальный Национальный контактный центр по «безопасности знаний» (Contact Point for Knowledge Security / Loket KennisveiligheidВнешняя ссылка), который помогает университетам выявлять и предотвращать угрозы, связанные не только со шпионажем, но и, например, со скрытым политическим влиянием. В Швейцарии же подобные меры по-прежнему реализуются самими вузами, из-за чего уровень защиты напрямую зависит от степени ресурсной оснащенности каждого отдельного учебного учреждения.

Создание национального Координационного Центра позволило бы не только установить в этой области единые критерии, но и сократить дублирование функций. На это обратил внимание ректор ВТШ Цюриха Гюнтер Диссертори (Günther Dissertori) в интервью, опубликованном на сайте этого вуза. По его словам, такой подход помог бы найти баланс между «приверженностью Швейцарии принципам открытой науки и необходимостью предотвращать опасные утечки передовых технологий».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

