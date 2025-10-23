Антитрамповские протесты, судебные иски, таможенные тарифы и судьба науки в США

В минувшие выходные миллионы жителей Соединённых Штатов Америки вышли на улицы своих городов, чтобы мирно, нередко с долей горького сарказма, выразить протест против политики Дональда Трампа. Keystone Swissinfo

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

9 минут

В минувшие выходные миллионы жителей Соединённых Штатов Америки вышли на улицы своих городов, чтобы мирно, нередко с долей горького сарказма, выразить протест против политики Дональда Трампа. Лозунг этой всенародной акции — «Нет королям» — стал символом несогласия с тем, что оппоненты президента называют «авторитарным захватом власти».

Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли демократы «монетизировать» антитрамповские настроения и добиться успеха на выборах губернаторов и в законодательные собрания отдельных штатов, намеченные на 4 ноября.

Как сообщили организаторы акции «Нет королям», по всей стране — от крупнейших мегаполисов до сельских поселений — было организовано более 2700 митингов, в которых приняли участие около семи миллионов человек. Один из них прошёл недалеко от резиденции Дональда Трампа во Флориде, где президент как раз проводил выходные.

По данным газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), в Нью-Йорке на митинг собралось более ста тысяч человек. Тысячи оппонентов президента также вышли на улицы в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Питтсбурге, Бостоне, Чикаго и Сиэтле. Во многих местах демонстранты пели песни, наряжались в дерзкие костюмы и несли яркие плакаты, подчёркивая мирный характер своих действий.

По информации швейцарского общественного телевидения на французском языке RTS, протестующие обвиняли Дональда Трампа в том, что он намеренно разжигает общественную конфронтацию, стремясь узаконить применение военной силы против политических оппонентов. Телеканал SRF — швейцарское телевидение на немецком языке — добавило, что ряд городов и штатов, где у власти находятся демократы, уже предприняли юридические шаги против развёртывания там по приказу Трампа подразделений Национальной гвардии.

Женевская газета Le Temps в редакционной статье написала: «Президент США просто плюёт на принцип разделения властей, превращая экономику страны в казино и разрушая и без того на ладан дышащую систему здравоохранения». Издание предупреждает: «Постепенное сползание Америки к авторитаризму представляет собой реальную опасность. Без сильной и последовательной реакции американская демократия, какой мы её знаем, может не выжить. Семь миллионов демонстрантов, вышедших на улицы в минувшие выходные, — это первая реакция, но этого недостаточно».

Редакционная статья газеты Le Temps Внешняя ссылка (на фр. яз.).

Как акцию No Kings освещали телеканалы SRF Внешняя ссылка и RTS Внешняя ссылка (на нем. и фр. языках).

Таможенно-тарифная политика администрации Дональда Трампа бьёт не только по иностранным предприятиям, но и по многим компаниям в самих Соединённых Штатах. Keystone-SDA

Таможенно-тарифная политика администрации Дональда Трампа бьёт не только по иностранным предприятиям, но и по многим компаниям в самих Соединённых Штатах. Один из американских предпринимателей решил оспорить её в суде.

Телеканал SRF рассказал о 65-летнем бизнесмене из Иллинойса Рике Вольденберге, который управляет «классическим семейным холдингом». Его родители основали эту компанию почти 40 лет назад, а теперь вместе с ним в ней работают супруга и трое взрослых детей. Две его фирмы — Learning Resources и hand2mind — производят и продают обучающие игрушки, обеспечивая работой около 500 человек. По словам Рика Вольденберга, «таможенные тарифы, введённые Дональдом Трампом, угрожают самому нашему существованию».

В интервью SRF он сказал, что они равносильны тому, как если бы «мы сами просто сжигали большую часть нашей прибыли». В 1980-х и 1990-х годах семья Вольденбергов наладила производство в Китае, и эта стратегия долгое время оставалась весьма успешной. Однако новая тарифная политика президента изменила всё: пошлины на китайский импорт порой достигали 145 процентов. В мае 2025 года правительства двух стран договорились временно снизить тарифы до 30 процентов на срок в 90 дней, но уже 10 октября Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября тарифы вновь вырастут — до 100 процентов.

Перенести производство в США, по словам предпринимателя, невозможно: «То, что мы продаём, здесь никогда не производилось». Тем не менее он отказывается сдаваться. «Если я не спасу нашу компанию, никто другой этого не сделает». В конце апреля 2025 года Рик Вольденберг подал в Вашингтоне (округ Колумбия) иск против федерального правительства и добился первого успеха: в мае судья окружного суда постановил, что президент превысил свои полномочия, введя тарифы единолично, без одобрения Конгресса, как того требует Конституция США.

Дело Вольденберга было объединено с рядом аналогичных исков. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 5 ноября. Если судьи согласятся с позицией окружного суда, то это решение может иметь глобальные последствия. Дональд Трамп уже назвал истцов «врагами государства» и заявил о намерении лично присутствовать на слушаниях. «Наш иск не имеет политической мотивации, — настаивает Вольденберг. — Но мы должны иметь право защититься от того, что сейчас совершается здесь, в Соединённых Штатах».

Как производитель игрушек намеревается победить Трампа Внешняя ссылка – телеканал SRF (нем. яз.).

Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии – Swissinfo (рус. яз.).

США постепенно сокращают участие в международных научных программах, глобальные базы данных опасаются потерять главного финансового донора. Keystone-SDA

Соединённые Штаты Америки подарили миру многочисленные научные открытия, американскими технологиями и базами данных пользуется вся планета. Однако теперь, по мнению швейцарских обозревателей, эта страна больше не готова финансировать исследования, польза от которых выходит за её пределы и имеет глобальное значение.

В своей редакционной статье газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отметила, что с тех пор, как десять месяцев назад Дональд Трамп пришел к власти, «научный мир понял: на этого «старшего брата» больше нельзя полагаться». США постепенно сокращают участие в международных научных программах, глобальные базы данных опасаются потерять главного финансового донора.

«Теперь только становится очевидно, насколько был велик вклад американцев в мировые научные исследования, и насколько комфортно европейская наука чувствовала себя в их тени, — пишет NZZ. — Настало время Европе взять на себя больше ответственности, она обязана развивать собственные программы научных исследований и переосмыслить отношения с Соединёнными Штатами».

Газета напоминает, что в 2023 году на исследования в области здравоохранения, включая разработку вакцин против ВИЧ, рака и «долгого COVID», Национальные институты здравоохранения США (NIH) направили 34,6 миллиарда долларов. Для сравнения: Европейская комиссия выделила на эти цели лишь 1,1 миллиарда долларов.

«Безусловно, обижаться на то, что США теперь хотят сократить свои расходы, — это была бы неправильная реакция, — пишет NZZ. — Конечно, есть все основания критиковать новую научно-исследовательскую политику этой страны, но сам факт, что Америка больше не желает оплачивать всё в других странах из своего кармана, вряд ли можно считать её виной».

Это, подчёркивает издание, лишний повод подумать о своих собственных действиях: почему, например, Европа сама так неохотно финансирует совместные научные программы? По мнению NZZ, сейчас самое время предложить американцам свои услуги, например, равноправное европейское участие в финансировании важнейшей базы научных публикаций PubMed и других глобальных баз данных и аналогичных платформ: «Такой шаг был бы справедливым и помог бы снять существующее напряжение».

Поход Трампа против науки отражается уже и на Швейцарии Внешняя ссылка – газета Tages-Anzeiger, март 2025 года (нем. яз.).

Следующий выпуск обзора «СМИ Швейцарии о США» выйдет в среду, 29 октября 2025 года. До встречи!

Если у вас есть пожелания, предложения, идеи, критика, то напишите нам по адресу english@swissinfo.ch

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве.

