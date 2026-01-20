Краткое руководство по переводу с давосского английского

В Швейцарии, как известно, есть четыре официальных языка, но завсегдатаи Давоса каждый год привносят в страну еще и пятый язык — разновидность устного английского, для точного перевода с которого совершенно недостаточно говорить на уровне «хау мач вотч».

Давосский диалект английского языка будет поначалу сбивать вас с толку не хуже швейцарского немецкого, но со временем, если, конечно, вы будете усердно в нем практиковаться, вы «преисполнитесь» настолько, что он станет вашей второй натурой.

Мы рады предложить вам небольшой разговорник, цель которого: облегчить межкультурный диалог и уберечь от неловких недоразумений.

Davosian English Русский The need for an impartial platform for dialogue has never been greater Мы всегда найдём повод съездить в Давос Davos is in the heart of Europe Давос — это страшная глушь, настоящий медвежий угол The theme of this year’s gathering is A Spirit of Dialogue Тут всем заправляют идиоты, поэтому мне поневоле приходится с ними разговаривать It’s great to be here! Я два часа трясся в микроавтобусе и уже успел навернуться на скользком тротуаре Is this your first Davos? Ты настолько неважная персона, что с тобой даже разговаривать не стоит Our excitement about the energy transition does not mean that we reject tested technologies Моя компания собирается вложить миллиарды в венесуэльскую нефть President Trump set out an innovative vision for America’s relations with fast-growing economies Президент Трамп произнёс сумбурную речь и, кажется, перепутал Камерун и Камбоджу Humanity has just entered a new era of possibility На календаре у нас январь Davos is just the perfect place to get some distance from the day-to-day Я только что уволил половину сотрудников и срочно решил на время сбежать из офиса I heard your session went well! Я твою сессию даже не смотрел и не собирался This is the first forum since our founder Klaus Schwab stepped down Наконец-то мы от него избавились My sense is that leaders are ready to deliver the benefits of this reimagined moment at scale Я работаю в McKinsey I am going to the AI Leadership lunch Я так голоден, что ради бесплатной еды пойду куда угодно We are truly entering the era of mini-lateralism Раз в год моя пиар-команда заставляет меня произносить эти слова This is the moment of India Я ищу себе клиентов из Индии In a change to our previous schedule, the president will be joining us by videolink Наш президент будет выступать по Зуму, он очень боится, что его похитят американские спецслужбы Are you on LinkedIn? А теперь я хотел бы поговорить с кем-то другим It’s not about less regulation, it’s about smarter regulation Речь о том, чтобы регулирования было меньше What makes Davos valuable are the people Здесь нет никаких полезных ископаемых. Серьёзно, мистер Трамп, у нас ничего такого нет! Excuse me, I have a scheduled catch-up with my strategy head Извините, у меня по расписанию дневной сон в 15:00, иначе меня потом будет вырубать на коктейлях Here are my three predictions for 2026 Слова, которые я сейчас произнесу, будут либо банальностями, либо ошибками I have come across such inspiring views Я только что катался на лыжах Are you going to Matthew Freud’s party? Мне нужен кто-то, кто проведёт меня на вечеринку к британскому пиарщику Мэттью Фрейду

К знанию давосского диалекта английского не стоит относиться легкомысленно. Это мощный инструмент: стоит пустить его в ход — и вас неизбежно завалят тысячами запросов в LinkedIn, позовут на «нетворкинговые» медитации и предложат вложиться в первое в мире «квантовое приложение для интимных знакомств на блокчейновых максималках». Сможете ли вы при помощи этого диалекта обосновать в бухгалтерии ваши давосские траты по корпоративной карте? Это уже совсем другой вопрос.

Русскоязычная версия материала создана без использования искусственного интеллекта, потому что ИИ не способен на юмор и иронию, но затем адаптированая для целевой аудитории версия прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП), которые юмора еще не утратили.

