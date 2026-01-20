The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Внешняя политика

Краткое руководство по переводу с давосского английского

Всемирный экономический форум
А вы говорите на давосском английском? Keystone / Fabrice Coffrini

В Швейцарии, как известно, есть четыре официальных языка, но завсегдатаи Давоса каждый год привносят в страну еще и пятый язык — разновидность устного английского, для точного перевода с которого совершенно недостаточно говорить на уровне «хау мач вотч».

Этот контент был опубликован на
4 минут
Генри Манс (Henry Mance), газета Financial Times

Давосский диалект английского языка будет поначалу сбивать вас с толку не хуже швейцарского немецкого, но со временем, если, конечно, вы будете усердно в нем практиковаться, вы «преисполнитесь» настолько, что он станет вашей второй натурой.

Внешний контент
FT

Мы рады предложить вам небольшой разговорник, цель которого: облегчить межкультурный диалог и уберечь от неловких недоразумений.

Davosian EnglishРусский
The need for an impartial platform for dialogue has never been greaterМы всегда найдём повод съездить в Давос
Davos is in the heart of EuropeДавос — это страшная глушь, настоящий медвежий угол
The theme of this year’s gathering is A Spirit of DialogueТут всем заправляют идиоты, поэтому мне поневоле приходится с ними разговаривать
It’s great to be here!Я два часа трясся в микроавтобусе и уже успел навернуться на скользком тротуаре
Is this your first Davos?Ты настолько неважная персона, что с тобой даже разговаривать не стоит
Our excitement about the energy transition does not mean that we reject tested technologiesМоя компания собирается вложить миллиарды в венесуэльскую нефть
President Trump set out an innovative vision for America’s relations with fast-growing economiesПрезидент Трамп произнёс сумбурную речь и, кажется, перепутал Камерун и Камбоджу
Humanity has just entered a new era of possibilityНа календаре у нас январь
Davos is just the perfect place to get some distance from the day-to-dayЯ только что уволил половину сотрудников и срочно решил на время сбежать из офиса
I heard your session went well!Я твою сессию даже не смотрел и не собирался
This is the first forum since our founder Klaus Schwab stepped downНаконец-то мы от него избавились
My sense is that leaders are ready to deliver the benefits of this reimagined moment at scaleЯ работаю в McKinsey
I am going to the AI Leadership lunchЯ так голоден, что ради бесплатной еды пойду куда угодно
We are truly entering the era of mini-lateralismРаз в год моя пиар-команда заставляет меня произносить эти слова
This is the moment of IndiaЯ ищу себе клиентов из Индии
In a change to our previous schedule, the president will be joining us by videolinkНаш президент будет выступать по Зуму, он очень боится, что его похитят американские спецслужбы
Are you on LinkedIn?А теперь я хотел бы поговорить с кем-то другим
It’s not about less regulation, it’s about smarter regulationРечь о том, чтобы регулирования было меньше
What makes Davos valuable are the peopleЗдесь нет никаких полезных ископаемых. Серьёзно, мистер Трамп, у нас ничего такого нет!
Excuse me, I have a scheduled catch-up with my strategy headИзвините, у меня по расписанию дневной сон в 15:00, иначе меня потом будет вырубать на коктейлях
Here are my three predictions for 2026Слова, которые я сейчас произнесу, будут либо банальностями, либо ошибками
I have come across such inspiring viewsЯ только что катался на лыжах
Are you going to Matthew Freud’s party?Мне нужен кто-то, кто проведёт меня на вечеринку к британскому пиарщику Мэттью Фрейду

К знанию давосского диалекта английского не стоит относиться легкомысленно. Это мощный инструмент: стоит пустить его в ход — и вас неизбежно завалят тысячами запросов в LinkedIn, позовут на «нетворкинговые» медитации и предложат вложиться в первое в мире «квантовое приложение для интимных знакомств на блокчейновых максималках». Сможете ли вы при помощи этого диалекта обосновать в бухгалтерии ваши давосские траты по корпоративной карте? Это уже совсем другой вопрос.

Copyright The Financial Times Limited 2025

Показать больше
Трамп на ВЭФ

Показать больше

Внешняя политика

Давос становится «одноэтажной Америкой»

Этот контент был опубликован на В фокусе внимания находятся на этот раз США, а главным «аттракционом» форума станет Дональд Трамп.

Читать далее Давос становится «одноэтажной Америкой»

Русскоязычная версия материала создана без использования искусственного интеллекта, потому что ИИ не способен на юмор и иронию, но затем адаптированая для целевой аудитории версия прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП), которые юмора еще не утратили.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR