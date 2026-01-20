Le jargon de Davos pour les nuls
La Suisse compte quatre langues officielles, mais les visiteurs réguliers de Davos en maîtrisent une cinquième: une novlangue truffée de possibilités, d'ambition et, occasionnellement, de sagesse.
Bien que ce jargon de Davos soit dans un premier temps encore plus difficile à comprendre que le suisse allemand, il peut devenir une seconde nature à force d’entraînement et d’aveuglement délibéré.
Nous avons le plaisir de vous fournir le guide suivant afin de favoriser le dialogue interculturel et d’éviter les malentendus embarrassants:
|Jargon de Davos
|Français
|Le besoin d’une plateforme de dialogue impartiale n’a jamais été aussi grand
|On trouvera toujours une bonne raison d’organiser Davos
|Davos est au cœur de l’Europe
|Davos est au milieu de nulle part
|Le thème de l’assemblée de cette année est «A Spirit of Dialogue» (Un esprit de dialogue)
|Puisque les idiots sont aux commandes, il faut bien leur parler
|C’est super d’être ici!
|Je viens de passer deux heures dans un minibus et j’ai glissé sur le trottoir
|C’est votre premier Davos?
|Êtes-vous trop insignifiant pour que je vous parle?
|Notre enthousiasme pour la transition énergétique ne signifie pas que nous rejetons les technologies éprouvées
|Mon entreprise envisage d’investir des milliards dans le pétrole vénézuélien
|Le président Trump a présenté une vision novatrice pour les relations entre les États-Unis et les économies à croissance rapide
|Le président a prononcé un discours décousu dans lequel il a paru confondre le Cameroun et le Cambodge
|L’humanité vient d’entrer dans une nouvelle ère de possibilités
|C’est le mois de janvier
|Davos est l’endroit idéal pour prendre un peu de recul par rapport au quotidien
|Je viens d’annoncer des licenciements massifs et j’avais besoin de m’échapper du bureau
|J’ai entendu dire que votre table ronde s’était bien passée!
|Je n’ai pas assisté à votre table ronde
|Il s’agit du premier forum depuis que notre fondateur Klaus Schwab a quitté ses fonctions
|On s’est enfin débarrassés de lui
|J’ai le sentiment que les dirigeants sont prêts à tirer largement parti des avantages de ce moment de renouveau
|Je travaille pour McKinsey
|Je vais au lunch «gouvernance de l’IA»
|J’ai tellement faim que je ferais n’importe quoi pour de la nourriture
|Nous entrons véritablement dans l’ère du minilatéralisme
|Mon équipe de communication me fait utiliser ces mots une fois par an
|C’est le moment de l’Inde
|J’aimerais attirer la clientèle d’Inde
|Contrairement à ce qui était prévu initialement, le président se joindra à nous par visioconférence
|Il a eu peur d’être enlevé par les forces spéciales américaines
|Vous êtes sur LinkedIn?
|Je veux parler à quelqu’un d’autre maintenant
|Il ne s’agit pas de moins réguler, mais de réguler plus intelligemment
|Il s’agit de moins réguler
|Ce qui fait la valeur de Davos, ce sont les gens
|Il n’y a pas de minéraux ici. Sérieusement, M. Trump, nous n’avons rien
|Excusez-moi, j’ai rendez-vous avec mon responsable stratégie
|Je vais faire ma sieste de 15h00 sinon je vais m’écrouler pendant l’apéritif
|Voici mes trois prédictions pour 2026
|Les prochaines phrases qui vont sortir de ma bouche seront soit banales, soit erronées
|J’ai trouvé des points de vue tellement inspirants
|Je viens d’aller skier
|Vous allez à la fête de Matthew Freud?
|J’ai besoin que quelqu’un me fasse entrer à la fête de Matthew Freud
La maîtrise du jargon de Davos ne doit pas être prise à la légère. C’est un outil puissant, dont l’usage entraînera à coup sûr des milliers de demandes de contact sur LinkedIn, des invitations à des séances de méditation axées sur le réseautage, ainsi que des opportunités d’investissement dans les toutes premières applications de rencontre propulsées par la blockchain et prêtes pour l’ère quantique.
Quant à savoir si ce jargon est suffisamment puissant pour vous garantir que vos dépenses liées à Davos sur votre carte de crédit professionnelle seront approuvées, et bien c’est une autre histoire.
