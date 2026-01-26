Италия требует совместного расследования причин пожара в Кран-Монтане

В Италии нарастает недовольство решением суда освободить совладельца бара Le Constellation из-под стражи под залог. Keystone / Cyril Zingaro

В Италии нарастает недовольство решением суда освободить совладельца бара Le Constellation из-под стражи под залог. Швейцарские власти отреагировали с пониманием, но указали, что при расследовании трагедии в Кран-Монтане в стране действует принцип разделения властей.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Italy demands joint investigation into Crans-Montana fire Оригинал Читать далее Italy demands joint investigation into Crans-Montana fire

日本語 ja イタリア、バー経営者の釈放に抗議 クラン・モンタナ火災 Читать далее イタリア、バー経営者の釈放に抗議 クラン・モンタナ火災

После того как суд кантона Вале в пятницу 23 января 2026 года постановил освободить совладельца бара Le Constellation Жака Моретти (Jacques Moretti) из-под стражи под залог в 200 000 швейцарских франков (около 249 000 долларов США), из Италии по Швейцарии прокатилась волна возмущения. В субботу реакция приобрела и более выраженный политический характер: правительство Италии объявило, что отзывает своего посла в Швейцарии в Рим на консультации.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) не только заявила о своём «глубоком возмущении» решением суда, но и вновь призвала к сотрудничеству Швейцарии и Италии при расследовании этого дела. Пожар произошёл в новогоднюю ночь 1 января 2026 года на горнолыжном курорте в кантоне Вале. В результате погибли 40 человек, 116 получили травмы. «Я прошу, чтобы теперь, после всего произошедшего, была без дальнейших промедлений сформирована совместная следственная группа, опирающаяся на опыт и профессионализм итальянских правоохранительных органов».

Показать больше

Показать больше Кран-Монтана: владельца бара Моретти освободят из-под стражи Этот контент был опубликован на Суд отменил меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении Жака Моретти, совладельца бара Le Constellation в Кран-Монтане. Италия протестует. Читать далее Кран-Монтана: владельца бара Моретти освободят из-под стражи

Об этом заявила Джорджа Мелони в воскресенье 25 января в интервью итальянской газете Corriere della Sera. С самого начала, продолжила она, Италия предлагала сотрудничество швейцарским властям, чтобы полностью прояснить все фактические обстоятельства дела. «Мне жаль, что до сих пор эта готовность не была использована швейцарской стороной», — добавила глава правительства Италии.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кран-Монтана: позитивный имидж Швейцарии разрушен навсегда? Этот контент был опубликован на Александр Эдельман: «Нет. У Швейцарии есть все основания иметь в мире позитивный имидж, и эти основания никуда не исчезли». Читать далее Кран-Монтана: позитивный имидж Швейцарии разрушен навсегда?

После пожара Италия начала собственное расследование, в том числе потому, что среди погибших и пострадавших было много граждан Италии, и даже рассматривает возможность, если дело дойдёт до суда, предъявления Швейцарии гражданского иска о возмещении ущерба. По сообщению прокуратуры кантона Вале, опубликованному в пятницу, к настоящему моменту о своей готовности поддержать этот иск заявили почти 130 частных обвинителей и гражданских истцов. Дополнительно в Италии в эти выходные уже прозвучали призывы к итальянским горнолыжникам бойкотировать в знак протеста этап Кубка мира по горным лыжам в Кран-Монтане.

Разделение властей

Швейцария, как всегда в такой ситуации, занимает «легалистскую позицию» и пытается разъяснять итальянской стороне, как устроена швейцарская правовая система. В воскресенье 25 января 2026 года посол Швейцарии в Риме Роберто Бальцаретти (Roberto Balzaretti) в интервью газете La Stampa напомнил: один из базовых принципов швейцарского уголовного судопроизводства состоит в том, что обвиняемый, как правило, остаётся на свободе. Решение о содержании под стражей принимают не полиция и не прокуратура, а судьи. «Таков принцип нашей демократии и правового государства, который защищает нас всех, и я бы не стал его менять», — пояснил дипломат.

Показать больше Дебаты Ведёт: Бальц Ригендингер Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии? Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Присоединяйтесь к дискуссии 78 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Похожую позицию в субботу 24 января озвучил и президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) в интервью швейцарской общественной телерадиокомпании SRF во время партийной конференции делегатов от правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), членом которой он является. Ги Пармелен сказал, что понимает причины такой реакции итальянской стороны, но добавил: «Мне кажется, что Италия смотрит на действия Швейцарии через призму итальянского права, но принцип разделения властей должен соблюдаться в любом случае».

В эту субботу также состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis) и его итальянским коллегой Антонио Таяни (Antonio Tajani). В ходе беседы Иньяцио Кассис подчеркнул, что Швейцария и Италия взаимно поддерживают друг друга в связи с этой трагедией. Тем временем в МИД Швейцарии (EDA) заявили, что решение Италии отозвать своего посла из Швейцарии «не является чем-то необычным».

В ответ на вопрос информагентства Keystone-SDA там подчеркнули, что речь идёт о стандартной дипломатической практике. «Это не отзыв посла, который означал бы, что в Швейцарии больше не будет итальянского представителя. После консультаций в Риме он вернётся в Швейцарию и продолжит свою работу», — указал представитель EDA по связям с общественностью.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен» Этот контент был опубликован на Мы обратились к иностранным журналистам, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию после трагедии в Кран-Монтане — и как они в целом сегодня воспринимают Швейцарию. Читать далее «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch