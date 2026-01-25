Кран-Монтана: владельца бара Моретти освободят из-под стражи

Суд отменил меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении Жака Моретти (Jacques Moretti), владельца бара в Кран-Монтане, где 1 января произошёл пожар. Keystone-SDA

Суд отменил меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении Жака Моретти, совладельца бара Le Constellation в Кран-Монтане. Италия протестует.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Crans-Montana: bar owner Moretti to be released from custody Читать далее Crans-Montana: bar owner Moretti to be released from custody

Deutsch de Jacques Moretti kann aus Untersuchungshaft entlassen werden Оригинал Читать далее Jacques Moretti kann aus Untersuchungshaft entlassen werden

Суд отменил меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении Жака Моретти (Jacques Moretti), владельца бара в Кран-Монтане, где 1 января произошёл пожар. Об освобождении из-под стражи после внесения залога суд сообщил в пятницу 23 января.

Суд установил залог в размере 200 000 швейцарских франков (около 249 000 долларов США), сумму, о которой ходатайствовала прокуратура кантона Вале и которую суд счёл «вполне соразмерной». Суд добавил, что в тот же день эта сумма была перечислена на счёт прокуратуры. К такому решению суд пришёл после «новой оценки риска побега подозреваемого, а также после проверки происхождения средств и характера отношений между обвиняемым и лицом, внесшим эту сумму, одним из его близких друзей».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен» Этот контент был опубликован на Мы обратились к иностранным журналистам, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию после трагедии в Кран-Монтане — и как они в целом сегодня воспринимают Швейцарию. Читать далее «Если Швейцария не отреагирует немедленно, имиджевый ущерб будет огромен»

Суд не назвал ни дату, ни время освобождения Жака Моретти и подчеркнул, что он не будет отвечать ни на какие вопросы по этому решению. Ранее суд постановил избрать меру пресечения в виде предварительного заключения на первоначальный срок в три месяца, сославшись на «риск побега» подозреваемого. Начиная с 9 января 2026 года Жак Моретти находился в тюрьме Иль-де-Сьон (Iles de Sion). «Вместо предварительного заключения суд… распорядился применить нижеследующие альтернативные меры, призванные снизить риск побега обвиняемого», — говорится далее в решении суда.

«Применены классические меры: запрет покидать территорию Швейцарии, обязанность сдать все документы, удостоверяющие личность и право проживания в стране, на хранение в прокуратуру, обязанность ежедневно отмечаться в полицейском участке и, соответственно, обязанность внести денежное обеспечение». Суд вновь напомнил, что каждое обвиняемое лицо считается невиновным до тех пор, пока обвинительный приговор не вступит в законную силу. Этот принцип называется «презумпция невиновности».

Польша выразила готовность принять 14 пострадавших в результате пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana). Keystone-SDA

«Ключевой принцип швейцарского уголовного процесса состоит в том, что обвиняемое лицо остаётся на свободе до суда; предварительное заключение может быть назначено лишь в исключительных случаях и как крайняя мера, с тем чтобы обеспечить надлежащий ход всего расследования», — подчеркнул суд. «Таким образом, если менее жёсткие меры, чем предварительное заключение, дают тот же результат, то суд обязан назначить эти так называемые альтернативные меры вместо содержания под стражей. Предварительное заключение, которое обвиняемый отбывал до настоящего времени, не имело цели его наказать», — добавил суд в своем решении.

Италия протестует

Жак Моретти является совладельцем бара Le Constellation, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек и 116 получили серьёзные травмы. Адвокат Ромен Жордан (Romain Jordan), представляющий интересы нескольких семей погибших, отреагировал на решение суда в письменном заявлении: «Вопросы, связанные с предварительным заключением, я не комментирую. Что касается расследования, то мои доверители отмечают, что вновь не принимается во внимание риск сговора и исчезновения доказательств — риск, который серьёзно их тревожит и ставит под угрозу адекватность расследования».

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кран-Монтана: позитивный имидж Швейцарии разрушен навсегда? Этот контент был опубликован на Александр Эдельман: «Нет. У Швейцарии есть все основания иметь в мире позитивный имидж, и эти основания никуда не исчезли». Читать далее Кран-Монтана: позитивный имидж Швейцарии разрушен навсегда?

Правительство Италии, в свою очередь, выражает протест в связи с решением суда кантона Вале освободить владельца бара Le Constellation в Кран-Монтане из предварительного заключения. По заявлению правительства Италии, решение суда является «оскорблением, причиняющим семьям погибших дополнительные боль и страдания». В связи с этим премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) и министр иностранных дел Антонио Таяни (Antonio Tajani) вызвали посла Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо (Gian Lorenzo Cornado) для обсуждения дальнейших шагов.

Читайте так же:

Показать больше

Показать больше Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках Этот контент был опубликован на Адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках информации, сопровождающих продолжающееся расследование причин катастрофы. Читать далее Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше Дебаты Ведёт: Бальц Ригендингер Повлиял ли пожар в Кран-Монтане на то, как вы теперь относитесь к Швейцарии? Повлияла ли эта история на ваше отношение к Швейцарии? Может ли этот пожар нанести удар по её имиджу? Присоединяйтесь к дискуссии 74 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch