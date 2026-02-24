Военная ассоциация критикует «застой» в политике безопасности Швейцарии

Президент VMG Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein). Keystone-SDA

Ассоциация военных обществ Швейцарии (Verband Militärischer Gesellschaften Schweiz, VMG), согласно опубликованному ею заявлению, выразила разочарование действиями парламента и партий и заявила о «застое» как в сфере политики безопасности, так и в финансовой политике: «Наше терпение исчерпано, рассматриваются дальнейшие меры».

Президент VMG Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein) заявил на собрании членов ассоциации в Берне: «Мы продолжаем — и будем продолжать ещё долгие годы — оставаться на уровне 0,7% ВВП по оборонным расходам. Это постыдно мало и для богатой Швейцарии в европейском контексте является свидетельством нашей полной несостоятельности».

Далее в сообщении отмечается, что спустя четыре года войны в Европе, имеется в виду агрессия России против Украины, Швейцария все ещё не обладает достаточной обороноспособностью и не готова в необходимом объёме инвестировать в подготовку кадров и в перевооружение армии. В связи с этим VMG приветствовала временное повышение ставки налога на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта в качестве источника дополнительных средств для Вооруженных сил.

Сильный сигнал

По мнению организации, это был «сильный сигнал в сфере политики безопасности со стороны Федерального совета, правительства». Теперь она ожидает, что парламент и партии оперативно последуют этому примеру. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister), как отмечается в заявлении, также подчеркнул, что безопасность населения должна иметь безусловный приоритет, а временное повышение НДС является для этого возможным решением.

Депутат Национального совета (большой палаты парламента) Рето Наузе (Reto Nause, партия «Центр» / Die Mitte) призвал прежде всего бюргерские партии к консолидации по этому вопросу. Командующий ВВС Швейцарии Кристиан Опплигер (Christian Oppliger), занимающий свою должность с октября 2025 года, заявил, что 36 истребителей F-35 являются абсолютным минимумом для защиты воздушного пространства. Кроме того, страна и дальше должна добиваться поставки уже заказанных новых систем противовоздушной обороны Patriot наземного базирования.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

