The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демография
Культура
Будущее работы
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Внешняя политика

Военная ассоциация критикует «застой» в политике безопасности Швейцарии

Президент VMG Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein)
Президент VMG Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein). Keystone-SDA

Ассоциация военных обществ Швейцарии (Verband Militärischer Gesellschaften Schweiz, VMG), согласно опубликованному ею заявлению, выразила разочарование действиями парламента и партий и заявила о «застое» как в сфере политики безопасности, так и в финансовой политике: «Наше терпение исчерпано, рассматриваются дальнейшие меры».

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Президент VMG Штефан Холленштайн (Stefan Holenstein) заявил на собрании членов ассоциации в Берне: «Мы продолжаем — и будем продолжать ещё долгие годы — оставаться на уровне 0,7% ВВП по оборонным расходам. Это постыдно мало и для богатой Швейцарии в европейском контексте является свидетельством нашей полной несостоятельности».

Далее в сообщении отмечается, что спустя четыре года войны в Европе, имеется в виду агрессия России против Украины, Швейцария все ещё не обладает достаточной обороноспособностью и не готова в необходимом объёме инвестировать в подготовку кадров и в перевооружение армии. В связи с этим VMG приветствовала временное повышение ставки налога на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта в качестве источника дополнительных средств для Вооруженных сил.

Сильный сигнал

По мнению организации, это был «сильный сигнал в сфере политики безопасности со стороны Федерального совета, правительства». Теперь она ожидает, что парламент и партии оперативно последуют этому примеру. Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister), как отмечается в заявлении, также подчеркнул, что безопасность населения должна иметь безусловный приоритет, а временное повышение НДС является для этого возможным решением.

Показать больше
Опрос показывает, что общественность не поддерживает повышение НДС

Показать больше

Швейцарская политика

Швейцарцы не хотят финансировать армию за счет НДС

Этот контент был опубликован на Швейцарцы выступают против повышения налога на добавленную стоимость с целью дополнительного финансирования армии.

Читать далее Швейцарцы не хотят финансировать армию за счет НДС

Депутат Национального совета (большой палаты парламента) Рето Наузе (Reto Nause, партия «Центр» / Die Mitte) призвал прежде всего бюргерские партии к консолидации по этому вопросу. Командующий ВВС Швейцарии Кристиан Опплигер (Christian Oppliger), занимающий свою должность с октября 2025 года, заявил, что 36 истребителей F-35 являются абсолютным минимумом для защиты воздушного пространства. Кроме того, страна и дальше должна добиваться поставки уже заказанных новых систем противовоздушной обороны Patriot наземного базирования.

Показать больше
Когда Иран и США или Украина и Россия приезжают в Женеву для проведения переговоров, Габриэль Люхингер держит все нити в своих руках.

Показать больше

Внешняя политика

Габриэль Люхингер: опытный дипломат и кризисный менеджер на службе у Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарии удаётся сохранять политические и экономические контакты со всеми ключевыми игроками, и благодарить она должна за это одного из своих ключевых переговорщиков: Габриэля Люхингера.

Читать далее Габриэль Люхингер: опытный дипломат и кризисный менеджер на службе у Швейцарии

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Богатая Швейцария: слабая страна, легкая добыча?

Готова ли Швейцария жить в мире, где всё чаще решающую роль играет право силы, а не сила права? И что ей нужно было бы делать, чтобы не утратить свои позиции?

Присоединяйтесь к дискуссии
66 Отметки «мне нравится»
68 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Показать больше

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR