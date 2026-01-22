Швейцарцы поддерживают продажу военных материалов Украине

Восемьдесят процентов населения Швейцарии считают, что страна должна придерживаться нейтралитета. При этом большинство готово продавать Украине военные материалы. Об этом свидетельствует новый опрос, оказавшийся в распоряжении общественного телеканала SRF.

Следует ли поставить Украине с целью самообороны швейцарские боеприпасы для борьбы с беспилотниками? На этот вопрос 56% респондентов отвечают «да» или «скорее да». Таковы результаты нового репрезентативного опроса, проведённого исследовательским институтом Sotomo.

Одновременно 80% респондентов считают, что Швейцария должна в принципе сохранять нейтральный статус, а 85% полагают, что Швейцарии не следует участвовать в военных конфликтах. Вопрос был сформулирован так:

«Как вы оцениваете следующие утверждения о нейтралитете Швейцарии? → Швейцария должна в принципе придерживаться своего нейтралитета».

Судя по итоговым данным население Швейцарии относится к нейтралитету крайне гибко и прагматично. Почти 80% поддерживают поставки бронежилетов Украине.

Будучи нейтральной страной Швейцария обязана одинаково относиться к агрессору — России — и к жертве агрессивной войны — Украине. Но экономические санкции против государств, нарушающих международное право, все равно поддерживает значительное большинство респондентов (75%).

Нейтралитет и поставки оружия — но разве это не явное противоречие?

Социолог Михаэль Херманн (Michael Hermann) из НИИ Sotomo так не считает, по его словам, в глазах населения швейцарский нейтралитет — это средство, а не самоцель: «Нейтралитет не есть идеология, глубоко укоренённая в обществе и от которой никак нельзя отказаться». Заказчиком опроса выступила небольшая, до сих пор малоизвестная ассоциация под названием NeutRealität.

Опрос также показывает, что население поддерживает сближение в сфере политики безопасности с Европейским союзом и НАТО: 83% считают, что Швейцария должна иметь возможность сотрудничать с дружественными государствами ради собственной защиты, а 74% не верят в то, что сам по себе статус вооружённого нейтралитета способен защитить страну.

По мнению респондентов, страна, случись что, не сможет в одиночку защититься от нападения: 57% высказались даже за вступление Швейцарии в НАТО, особенно если в будущем ситуация в области безопасности ухудшится. Михаэль Херманн поясняет, что нейтралитет воспринимается в стране в качестве успешной концепции, но подход к нему остаётся «прагматичным». По его словам, большинство населения склонно трактовать нейтралитет в соответствии со своими собственным представлениями. Вопрос, поставленный респондентам, формулировался так:

«Как, по вашему мнению, следует трактовать нейтралитет Швейцарии? Например: Я хочу, чтобы нейтралитет трактовался так, чтобы Швейцария могла вступать в оборонительные союзы, такие как НАТО, особенно если положение в области безопасности ухудшится».

Как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, результаты этого опроса ломают целый ряд табу, долгое время державшихся в швейцарской политике: международное сотрудничество в сфере безопасности получает теперь поддержку явного большинства народа, не исключено вступление в НАТО. Кроме того, население допускает даже прямые поставки вооружений стране, находящейся в состоянии войны, а какого-то принципиального противоречия с нейтральным статусом респонденты тут не видят.

Опрос провёл исследовательский институт Sotomo по заказу ассоциации NeutRealität. В опросе приняли участие 2 088 человек, онлайн-опрос проводился в период с 7 по 20 ноября 2025 года. Статистическая погрешность результатов составляет ±2,2 процентного пункта.

