Последствия сокращения швейцарской помощи иностранным государствам

Швейцарское правительство прекращает программы помощи в целях развития для Албании, Бангладеш и Замбии. Это решение последовало за голосованием парламента о сокращении 110 миллионов швейцарских франков (121 миллион долларов) из бюджета международного сотрудничества на 2025 год.

1 минута

Каору Уда

Я репортёр, специализируюсь на внешней политике Швейцарии, японо-швейцарских отношениях и теме ассистированного суицида. Я также работаю редактором в японоязычной редакции. В течение 10 лет работала в японской прессе, освещая самые разные темы, включая преступность, политику и спорт. С 2017 года пишу для SWI swissinfo.ch, уделяя особое внимание социальным вопросам, в частности теме ассистированного суицида. Джули Хант У меня богатый журналистский опыт работы в Швейцарии, и мне нравится создавать видеоролики, статьи и подкасты на разные темы, в последнее время в основном посвящённые политике и окружающей среде. Родилась в Великобритании, изучала право в Ноттингемском университете, затем поступила в первый в истории колледж радиожурналистики в Лондоне. Проработав радиожурналисткой в Великобритании, а затем в Швейцарии с 1984 по 1995 год, я вернулась в Великобританию, чтобы получить постдипломное образование в области киноиндустрии в киношколе Борнмута. С тех пор занимаюсь видеожурналистикой. Доступно на 3 других языках English en The consequences of cuts to Swiss foreign aid Оригинал Читать далее The consequences of cuts to Swiss foreign aid

Español es Recortes también a la ayuda exterior de Suiza Читать далее Recortes también a la ayuda exterior de Suiza

日本語 ja スイスも対外援助費削除 その影響は？ Читать далее スイスも対外援助費削除 その影響は？

Сокращения происходят в то время, когда глобальные гуманитарные нужды превышают имеющиеся средства, и лишь часть программ помощи финансируется в необъходимом объеме.