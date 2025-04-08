Последствия сокращения швейцарской помощи иностранным государствам
Швейцарское правительство прекращает программы помощи в целях развития для Албании, Бангладеш и Замбии. Это решение последовало за голосованием парламента о сокращении 110 миллионов швейцарских франков (121 миллион долларов) из бюджета международного сотрудничества на 2025 год.
Сокращения происходят в то время, когда глобальные гуманитарные нужды превышают имеющиеся средства, и лишь часть программ помощи финансируется в необъходимом объеме.
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