Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister, партия «Центр») считает запланированное повышение ставки НДС на 0,8% минимальной мерой в области обеспечения безопасности страны. По его мнению этот шаг стал бы «чувствительной, но вполне посильной для всех жертвой».

Мартин Пфистер заявил об этом в понедельник 23 февраля в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. «Мы говорим о 0,80 франка при покупке на каждые 100 франков. Другие европейские страны инвестируют в свою безопасность значительно больше». Министр подчеркнул далее: «В настоящее время мы оснащены недостаточно хорошо». По его словам, многие это понимают, однако теперь необходимо переходить к действиям.

Мартин Пфистер предупредил, что отказ от данной меры «создаст для страны проблему. План Б означал бы в данном случае меньше безопасности для Швейцарии. Мы пошли бы на серьёзный риск, а Швейцария традиционно избегает серьёзных рисков». Федеральный совет (правительство / Bundesrat) оценивает дополнительные потребности в сфере безопасности начиная с 2028 года примерно в 31 миллиард франков. Кабинет намерен покрыть эти расходы за счёт временного повышения ставки НДС на 0,8 процентного пункта сроком на 10 лет.

Поправки в Конституцию

Он объявил об этом решении в конце января 2026 года. Федеральный департамент / министерство обороны (VBS) обороны должен будет разработать все детали этого проекта до конца марта. Парламент, как ожидается, рассмотрит его на своей зимней сессии в конце 2026 года. Окончательное решение примут избиратели и кантоны, поскольку повышение НДС требует внесения изменений в Конституцию, а такие поправки обязаны быть вынесены на суд народа. Голосование на референдуме по этому вопросу запланировано на лето 2027 года.

Опрос, проведенный НИИ изучения общественного мнения Sotomo около двух недель назад по заказу газеты Blick, показал, что 76% респондентов однозначно или скорее выступают против такого проекта. Мартин Пфистер заявил, что намерен обеспечить полную финансовую прозрачность в своем министерстве. В интервью Neue Zürcher Zeitung он указал, что с учетом такого референдума велик соблазн взглянуть на ситуацию с расходами Минобороны «через розовые очки. Но мы не имеем права лгать людям — даже если это означает, что придётся говорить неприятную правду».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

