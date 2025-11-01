Проживем без США? Швейцария и ее внешнеторговые перспективы

В нынешней ситуации единственным, поэтому, разумным шагом становится поиск новых рынков сбыта — и именно так и поступает Швейцария, которую Белый дом «одарил» едва ли не самой высокой ставкой таможенной пошлины в 39%. Keystone / Christian Beutler

Новые повышенные американские импортные пошлины уже поставили многие страны в весьма затруднительное положение. Однако не стоит упускать из виду ещё и такой важный фактор, как непредсказуемость: сидеть и гадать, не введёт ли президент США, несмотря на все сделанные ему уступки, новые пошлины, не менее тяжело, чем смотреть, как рушатся годами выстраивавшиеся торговые отношения.

8 минут

Поэтому в нынешней ситуации единственным разумным шагом становится поиск новых рынков сбыта — и именно так поступает Швейцария, которую Белый дом «одарил» едва ли не самой высокой ставкой таможенной пошлины в 39%. В Государственном секретариате по вопросам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики) отмечают, что страны-партнёры, которые прежде проявляли определенную сдержанность, сегодня демонстрируют куда больший интерес к заключению новых или обновлению существующих соглашений о свободной торговле (ССТ) со Швейцарией.

Иными словами, новые геополитические и геоэкономические реалии приводят к необходимости пересмотра старых торгово-экономических стратегий. «Швейцария сегодня как никогда активно стремится к диверсификации структуры своей внешней торговли. Переговоры о заключении ССТ с Индией, с объединением Mercosur и Таиландом, которые долго буксовали, снова, наконец, начали продвигаться вперёд. Налицо решимость Берна сократить свою зависимость от американского рынка», — поясняет специалист по глобальной торговле и профессор Университета Санкт-Галлена Гидо Коцци (Guido Cozzi).

Глубокое разочарование

Конечно, США остаются одним из ключевых рынков мира, полностью отказаться от них не может позволить себе практически ни одно государство — в том числе и Швейцария, около 18% экспорта которой приходится на Соединённые Штаты. Однако в швейцарских политических и экономических кругах всё сильнее ощущается глубокое разочарование, и соответственно всё громче звучат голоса, призывающие «дистанцироваться от США», которые многими всё чаще уже воспринимаются как партнер весьма сложный и ненадёжный. Одновременно малые страны вроде Швейцарии непосредственно сталкиваются и с последствиями непростых американо-китайских отношений.

Читайте далее по теме:

Показать больше

Показать больше Торговая политика Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии Этот контент был опубликован на Дональд Трамп ввел в отношении Швейцарии рекордную ставку таможенной пошлины в размере 39%. Последствия уже постепенно становятся заметны. Читать далее Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии

Несмотря на сильную взаимную зависимость, США и Китай ведут сейчас, по сути, торговую войну. Её последствия очевидны уже сейчас: в августе 2025 года объем экспорта Китая в США сократился на треть по сравнению с 2024 годом, хотя общий объём китайских поставок на мировой рынок вырос на 4,4%, но это благодаря другим регионам мира. В такой ситуации небольшие государства вынуждены проявлять особую осторожность, чтобы не оказаться «зажатыми в тиски» между Китаем и США.

«С точки зрения относительно маленькой экономики вроде швейцарской жизненно необходимо выстраивать как можно больше „торговых мостов“. Швейцария всегда знала: ее открытость по отношению к глобальным рынкам есть одна из базовых основ её процветания и общей устойчивости», — подчёркивает профессор Коцци. И это при том, что курс на диверсификацию структуры своих внешнеэкономических связей сегодня берут и многие другие страны, используя формат Соглашений о свободной торговле (ССТ).

Конкретный шаг

«Несмотря на все потрясения, вызванные новыми американскими пошлинами, фундамент мировой экономики остаётся прежним. Остальной мир в значительной степени продолжил торговлю на привычных условиях». На это в начале сентября 2025 года в статье для газеты Financial Times обратила внимание генеральный директор Всемирной торговой организации (World Trade Organization, WTO) Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala). По ее мнению, страны с экономиками среднего масштаба, такие как Сингапур, Швейцария, Уругвай, Австралия, Объединённые Арабские Эмираты, Новая Зеландия и Великобритания, по праву «рассматривают глобальную торговую систему в качестве основы своего благополучия, стремясь поэтому к её необходимому совершенствованию» («trying to push through its necessary modernisation»). В середине сентября 2025 года последовал уже конкретный шаг в этом направлении. Вместе с 13 другими государствами Швейцария запустила инициативу Future of Investment and Trade Partnership — партнёрство малых и средних экономик, направленное на диверсификацию торговых связей.

Подробности:

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой. Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Участники проекта заявили, что намерены «укрепить своё влияние в мировой экономике, модернизировать систему норм и правил глобальной торговли и выработать решения, адекватные новым вызовам». На самом деле Швейцария и без того гораздо сильнее интегрирована в международные торгово-экономические отношения, чем многие другие страны. «Если сравнивать её с государствами схожего масштаба, то окажется, что Швейцария необычайно активна именно в освоении новых рынков, имея более 30 соглашений о свободной торговле (ССТ), заключённых с более чем 40 партнёрами по всему миру. Этот курс был и остаётся одной из исторических основ процветания страны», — резюмирует Гидо Коцци.

С начала 2000-х годов объём мировой торговли удвоился, и Швейцария, опираясь на действующие нормы и правила, всегда с тех пор выстраивала свою внешнеторговую политику, исходя из собственных стратегических интересов. В центре этих интересов — «поддерживаемая всеми игроками система правил глобальной торговли, недискриминационный доступ к мировым рынкам и экономические связи, которые способствуют устойчивому развитию как самой страны, так и партнёров за пределами Швейцарии». При этом и сама система мировой торговли никогда не была идеальной: работа WTO, например, остаётся во многом парализованной, с одной стороны из-за протекционистской политики таких стран, как США, а с другой — из-за настойчивых требований развивающихся государств, добивающихся более выгодных условий участия в мировой торговле.

Мир будет выглядеть иначе

На характер глобальных товарных потоков всегда влияли и другие факторы: технологические инновации, новые нормативные стандарты, перестройка логистических цепочек — и, конечно же, геополитические потрясения. Их воздействие на рамочные условия ведения бизнеса «сегодня является для многих компаний главным источником беспокойства». Таково мнение Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе, который в качестве примера приводит США: эта страна «использует таможенные пошлины, в том числе, как инструмент политического давления». Но что будет дальше? Суды в США признали пошлины незаконными. Эти решения были обжалованы и теперь, как ожидается, им предстоит пройти весь путь судебных разбирательств вплоть до решения Верховного суда.

Внешний контент

Вряд ли пошлины будут отменены: по крайней мере в Государственном секретариате по вопросам экономики (Seco) на это даже не рассчитывают. Однако есть и ещё один сценарий — пересмотр юридической базы, на основе которой пошлины были введены. Напомним, что 2 апреля 2025 года, в день, который Дональд Трамп назвал «Днём освобождения» (Liberation Day) и когда он представил свой Указ о новых тарифах (Executive Order 14257), именно в связи с торговым дефицитом в стране было провозглашено так называемое «национальное чрезвычайное положение» (national emergency). Оно дало президенту США полномочия вводить пошлины собственными декретами. По закону этот режим должен быть пересмотрен ровно через год. Но к тому моменту мир, скорее всего, уже будет выглядеть совсем иначе.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch