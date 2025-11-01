The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Глобальная торговля

Проживем без США? Швейцария и ее внешнеторговые перспективы

В нынешней ситуации единственным, поэтому, разумным шагом становится поиск новых рынков сбыта — и именно так и поступает Швейцария, которую Белый дом «одарил» едва ли не самой высокой ставкой таможенной пошлины в 39%.
В нынешней ситуации единственным, поэтому, разумным шагом становится поиск новых рынков сбыта — и именно так и поступает Швейцария, которую Белый дом «одарил» едва ли не самой высокой ставкой таможенной пошлины в 39%. Keystone / Christian Beutler

Новые повышенные американские импортные пошлины уже поставили многие страны в весьма затруднительное положение. Однако не стоит упускать из виду ещё и такой важный фактор, как непредсказуемость: сидеть и гадать, не введёт ли президент США, несмотря на все сделанные ему уступки, новые пошлины, не менее тяжело, чем смотреть, как рушатся годами выстраивавшиеся торговые отношения.

Этот контент был опубликован на
8 минут

Какое место в мире занимает Швейцария? И куда она движется? Я рассказываю о текущих событиях и о том, что может произойти в будущем. После окончания учёбы (история, право и европеистика) некоторое время работал в посольстве Швейцарии в Афинах. У меня есть журналистский опыт в стране и за рубежом, на местном и национальном уровнях, в качестве внештатного и штатного корреспондента. Сейчас пишу о международных отношениях.

Поэтому в нынешней ситуации единственным разумным шагом становится поиск новых рынков сбыта — и именно так поступает Швейцария, которую Белый дом «одарил» едва ли не самой высокой ставкой таможенной пошлины в 39%. В Государственном секретариате по вопросам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики) отмечают, что страны-партнёры, которые прежде проявляли определенную сдержанность, сегодня демонстрируют куда больший интерес к заключению новых или обновлению существующих соглашений о свободной торговле (ССТ) со Швейцарией.

Иными словами, новые геополитические и геоэкономические реалии приводят к необходимости пересмотра старых торгово-экономических стратегий. «Швейцария сегодня как никогда активно стремится к диверсификации структуры своей внешней торговли. Переговоры о заключении ССТ с Индией, с объединением Mercosur и Таиландом, которые долго буксовали, снова, наконец, начали продвигаться вперёд. Налицо решимость Берна сократить свою зависимость от американского рынка», — поясняет специалист по глобальной торговле и профессор Университета Санкт-Галлена Гидо Коцци (Guido Cozzi).

Глубокое разочарование

Конечно, США остаются одним из ключевых рынков мира, полностью отказаться от них не может позволить себе практически ни одно государство — в том числе и Швейцария, около 18% экспорта которой приходится на Соединённые Штаты. Однако в швейцарских политических и экономических кругах всё сильнее ощущается глубокое разочарование, и соответственно всё громче звучат голоса, призывающие «дистанцироваться от США», которые многими всё чаще уже воспринимаются как партнер весьма сложный и ненадёжный. Одновременно малые страны вроде Швейцарии непосредственно сталкиваются и с последствиями непростых американо-китайских отношений.

Читайте далее по теме:

Показать больше
Уровень безработицы сейчас составляет в Швейцарии показатель около 2,7%.

Показать больше

Торговая политика

Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии

Этот контент был опубликован на Дональд Трамп ввел в отношении Швейцарии рекордную ставку таможенной пошлины в размере 39%. Последствия уже постепенно становятся заметны.

Читать далее Как новые пошлины США сказываются на экономике Швейцарии

Несмотря на сильную взаимную зависимость, США и Китай ведут сейчас, по сути, торговую войну. Её последствия очевидны уже сейчас: в августе 2025 года объем экспорта Китая в США сократился на треть по сравнению с 2024 годом, хотя общий объём китайских поставок на мировой рынок вырос на 4,4%, но это благодаря другим регионам мира. В такой ситуации небольшие государства вынуждены проявлять особую осторожность, чтобы не оказаться «зажатыми в тиски» между Китаем и США.

«С точки зрения относительно маленькой экономики вроде швейцарской жизненно необходимо выстраивать как можно больше „торговых мостов“. Швейцария всегда знала: ее открытость по отношению к глобальным рынкам есть одна из базовых основ её процветания и общей устойчивости», — подчёркивает профессор Коцци. И это при том, что курс на диверсификацию структуры своих внешнеэкономических связей сегодня берут и многие другие страны, используя формат Соглашений о свободной торговле (ССТ).

Конкретный шаг

«Несмотря на все потрясения, вызванные новыми американскими пошлинами, фундамент мировой экономики остаётся прежним. Остальной мир в значительной степени продолжил торговлю на привычных условиях». На это в начале сентября 2025 года в статье для газеты Financial Times обратила внимание генеральный директор Всемирной торговой организации (World Trade Organization, WTO) Нгози Оконджо-Ивеала (Ngozi Okonjo-Iweala). По ее мнению, страны с экономиками среднего масштаба, такие как Сингапур, Швейцария, Уругвай, Австралия, Объединённые Арабские Эмираты, Новая Зеландия и Великобритания, по праву «рассматривают глобальную торговую систему в качестве основы своего благополучия, стремясь поэтому к её необходимому совершенствованию» («trying to push through its necessary modernisation»). В середине сентября 2025 года последовал уже конкретный шаг в этом направлении. Вместе с 13 другими государствами Швейцария запустила инициативу Future of Investment and Trade Partnership — партнёрство малых и средних экономик, направленное на диверсификацию торговых связей.

Подробности:

Показать больше
«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Показать больше

Швейцарская дипломатия

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Участники проекта заявили, что намерены «укрепить своё влияние в мировой экономике, модернизировать систему норм и правил глобальной торговли и выработать решения, адекватные новым вызовам». На самом деле Швейцария и без того гораздо сильнее интегрирована в международные торгово-экономические отношения, чем многие другие страны. «Если сравнивать её с государствами схожего масштаба, то окажется, что Швейцария необычайно активна именно в освоении новых рынков, имея более 30 соглашений о свободной торговле (ССТ), заключённых с более чем 40 партнёрами по всему миру. Этот курс был и остаётся одной из исторических основ процветания страны», — резюмирует Гидо Коцци.

С начала 2000-х годов объём мировой торговли удвоился, и Швейцария, опираясь на действующие нормы и правила, всегда с тех пор выстраивала свою внешнеторговую политику, исходя из собственных стратегических интересов. В центре этих интересов — «поддерживаемая всеми игроками система правил глобальной торговли, недискриминационный доступ к мировым рынкам и экономические связи, которые способствуют устойчивому развитию как самой страны, так и партнёров за пределами Швейцарии». При этом и сама система мировой торговли никогда не была идеальной: работа WTO, например, остаётся во многом парализованной, с одной стороны из-за протекционистской политики таких стран, как США, а с другой — из-за настойчивых требований развивающихся государств, добивающихся более выгодных условий участия в мировой торговле.

Мир будет выглядеть иначе

На характер глобальных товарных потоков всегда влияли и другие факторы: технологические инновации, новые нормативные стандарты, перестройка логистических цепочек — и, конечно же, геополитические потрясения. Их воздействие на рамочные условия ведения бизнеса «сегодня является для многих компаний главным источником беспокойства». Таково мнение Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе, который в качестве примера приводит США: эта страна «использует таможенные пошлины, в том числе, как инструмент политического давления». Но что будет дальше? Суды в США признали пошлины незаконными. Эти решения были обжалованы и теперь, как ожидается, им предстоит пройти весь путь судебных разбирательств вплоть до решения Верховного суда.

Внешний контент

Вряд ли пошлины будут отменены: по крайней мере в Государственном секретариате по вопросам экономики (Seco) на это даже не рассчитывают. Однако есть и ещё один сценарий — пересмотр юридической базы, на основе которой пошлины были введены. Напомним, что 2 апреля 2025 года, в день, который Дональд Трамп назвал «Днём освобождения» (Liberation Day) и когда он представил свой Указ о новых тарифах (Executive Order 14257), именно в связи с торговым дефицитом в стране было провозглашено так называемое «национальное чрезвычайное положение» (national emergency). Оно дало президенту США полномочия вводить пошлины собственными декретами. По закону этот режим должен быть пересмотрен ровно через год. Но к тому моменту мир, скорее всего, уже будет выглядеть совсем иначе.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR