La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Commerce mondial

Droits de douane: comme d’autres pays, la Suisse mise sur de nouveaux accords commerciaux

Drapeaux suisse et américain
La majorité de la population suisse semble vouloir répondre aux menaces douanières de Donald Trump par un «Switzerland first». Keystone / Christian Beutler

La politique douanière américaine frappe de nombreux États et les flux commerciaux mondiaux se redessinent à une vitesse record. La Suisse s’adapte.

Ce contenu a été publié sur
7 minutes

Où se situe la Suisse dans le monde ? Et où va-t-elle ? Je me concentre sur les développements actuels et futurs possibles. Après avoir terminé mes études (histoire, droit et études européennes), j'ai travaillé pendant un certain temps à l'ambassade de Suisse à Athènes. J'ai une expérience journalistique en Suisse et à l'étranger, au niveau local et national, en tant que pigiste et journaliste salarié. Aujourd'hui, je me concentre sur l'international.

Les droits de douane américains mettent de nombreux pays dans une situation délicate. L’incertitude persistante est tout aussi difficile à gérer: le président américain pourrait-il, malgré toutes les concessions accordées, imposer de nouveaux droits de douane, comme il en a déjà à plusieurs reprises fait la menace?

Dans ce contexte, de nombreux pays sont à la recherche de nouveaux marchés. C’est le cas de la Suisse, qui s’est vu infliger l’une des taxes douanières les plus élevées (39%).

Découvrez ici comment les effets de ces taxes se font déjà ressentir:

Plus

Selon le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), les pays partenaires jusque-là plus réservés montrent désormais un intérêt croissant pour conclure de nouveaux accords commerciaux ou mettre à jour les traités existants: une diversification imposée par les nouvelles réalités géopolitiques et géoéconomiques.

«La Suisse s’efforce aujourd’hui plus que jamais de diversifier ses échanges commerciaux. Les accords avec l’Inde, le Mercosur et la Thaïlande, longtemps au point mort, désormais progressent. Cela reflète la détermination de Berne à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché américain», explique Guido Cozzi, professeur de macroéconomie à l’Université de Saint-Gall et expert du commerce et des marchés mondiaux.

Les États-Unis demeurent l’un des marchés les plus importants du monde. Aucun pays ne peut se permettre de s’en détourner complètement – pas même la Suisse, dont quelque 18% des exportations sont destinées vers le pays de l’oncle Sam. Or, dans certains milieux politiques et économiques suisses, la frustration s’avère profonde. Et les appels à se distancier des États-Unis, jugés peu fiables, se font de plus en plus entendre.

Les droits de douane vont-ils modifier les relations entre la Suisse et l’UE? Lisez notre analyse:

Plus
Conférence de presse

Plus

Diplomatie suisse

Comment Donald Trump rapproche la Suisse de l’Union européenne

Ce contenu a été publié sur La mise en œuvre de droits de douane américains punitifs a provoqué un choc en Suisse. Elle donne un nouvel élan à celles et ceux qui plaident pour un rapprochement avec l’Union européenne. Analyse.

lire plus Comment Donald Trump rapproche la Suisse de l’Union européenne

Parallèlement, des pays comme la Suisse continuent de subir les conséquences des relations toujours difficiles entre les États-Unis et la Chine. Les deux puissances se livrent une guerre commercialeLien externe, malgré leur forte interdépendance. Un conflit qui laisse des traces: en août 2025, les exportations chinoises vers les États-Unis ont diminué d’un tiers au regard de la même période l’année précédente. Dans le même temps, la valeur totale des exportations chinoises a progressé de 4,4%, grâce à d’autres marchés.

Dans ce contexte, les petits États doivent veiller à ne pas se retrouver écrasés entre la Chine et les États-Unis. «Pour une petite économie, il est essentiel de construire autant de ponts commerciaux que possible. La Suisse a toujours su que l’ouverture aux marchés mondiaux constituait l’un des piliers de sa prospérité et de sa résilience», souligne Guido Cozzi.

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Le commerce continue de fonctionner comme avant

D’autres pays cherchent à diversifier davantage leurs marchés. Jusqu’ici, la plupart des États continuent d’agir comme à l’accoutumée, en concluant des accords négociés conjointement. Malgré tous les bouleversements provoqués par les droits de douane américains, les fondements de l’économie mondiale demeurent identiques. «[…] le reste du monde a, dans l’ensemble, continué de commercer dans des conditions normales […]», écrivait Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans une tribune publiée début septembre dans le Financial Times.

Ngozi Okonjo-Iweala ajoutait: «Les ‘puissances intermédiaires’ telles que Singapour, la Suisse, l’Uruguay, l’Australie, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni considèrent le système commercial mondial comme essentiel à leur prospérité et s’efforcent de faire avancer la modernisation nécessaire.»

Une première mesure dans ce sens a été prise à la mi-septembre. Avec treize autres États, la Suisse a lancé le Future of Investment and Trade Partnership, une initiative des petites et moyennes économies visant à diversifier davantage leurs relations commerciales. «Ensemble, les membres entendent accroître leur influence dans l’économie mondiale, renforcer le système commercial fondé sur des règles et répondre aux défis se posant aux échanges internationaux», selon un communiquéLien externe.

La Suisse est aujourd’hui déjà bien plus connectée que de nombreux autres pays. «Par rapport à des pays de taille similaire, la Suisse se montre particulièrement active dans la conquête de nouveaux marchés. Avec quelque 30 accords commerciaux conclus avec plus de 40 partenaires, elle dispose de l’un des réseaux d’accords les plus denses du monde. Cette orientation internationale constitue l’un des fondements historiques du développement et de la prospérité de la Suisse et reste aujourd’hui encore au cœur de sa stratégie», relève Guido Cozzi.

Contenu externe

Depuis le tournant du millénaire, le volume du commerce mondial a doublé. La Suisse a opté pour une stratégie basée sur les normes existantes. Au centre de cette approcheLien externe figurent «un cadre réglementaire international bénéficiant d’une large adhésion, un accès non discriminatoire aux marchés internationaux et des relations économiques contribuant au développement durable en Suisse et à l’étranger».

Le système commercial mondial n’a jamais été exempt de critiques. L’OMC est bloquée depuis des années: d’une part à cause du protectionnisme de pays tels que les États-Unis, d’autre part en raison des pays émergents qui cherchent à obtenir de meilleures conditions. D’autres facteurs ont contribué à rediriger les flux commerciaux mondiaux: les évolutions technologiques, les exigences réglementaires, la transformation des chaînes d’approvisionnement et, bien sûr, les bouleversements géopolitiques.

«L’impact des développements géopolitiques constitue désormais une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises», écrit le Forum économique mondial (WEF)Lien externe. Ainsi, les États-Unis utilisent leurs droits de douane comme moyen de pression pour faire valoir leurs revendications politiques.

Les droits de douane devant la justice

Quid de la suite? Les tribunaux américains ont jugé illégaux les droits de douane imposés par Donald Trump. Contestée, la décision devrait désormais suivre toutes les voies de recours jusqu’à la Cour suprême. Il est peu probable que les droits de douane soient annulés. Ce n’est du moins pas la perspective retenue par le Seco.

Une autre possibilité consiste à réexaminer la base juridique sur laquelle reposent les droits de douane. Le 2 avril 2025, baptisé «Liberation Day», jour où le régime douanier a été présenté, l’état d’urgence a été proclamé, donnant au président américain le pouvoir d’instituer les droits de douane par décret. Or, cet état d’urgence doit être réexaminé un an plus tard.

D’ici là, le monde aura sans doute déjà changé.

Texte relu et vérifié par Benjamin von Wyl, traduit de l’allemand par Zélie Schaller/op

Plus

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision