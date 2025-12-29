Демократия в мире в 2026 году: что на горизонте?

Некоторые исследователи говорят даже о серьёзном «дрейфе США в сторону автократии», так что, с учётом предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, юбилей США почти наверняка превратится в арену культурной борьбы за «правильную» трактовку событий и уроков национальной истории. EPA / Olga Fedorova

В 2026 году интернет окажется буквально затоплен низкокачественным синтетическим контентом, созданным искусственным интеллектом; архитектор «нелиберальной демократии» и друг России вступит в тяжёлую предвыборную борьбу; страна, ставшая образцом либеральной демократии, отметит своё 250-летие.

11 минут

Уже в доисторические времена самые разные человеческие сообщества, скорее всего, искали способы каким-то образом сообща решать все самые важные вопросы. Они собирались, чтобы выслушать друг друга, сравнить аргументы, прийти к какому-то согласию и даже поручить наиболее уважаемым членам сообщества (как правило, самым удачливым охотникам) действовать и говорить от имени всех остальных.

Современная модель демократии основана на куда более сложных механизмах и принципах, берущих свое начало в античности. В её центре находятся признанные и защищенные либеральными государствами идеалы свободы, равенства и прав человека. В 2026 году «либеральная модель демократии» отметит большой юбилей: двести пятьдесят лет назад тринадцать североамериканских английских колоний основали Соединённые Штаты Америки, провозгласив, что «все люди созданы равными».

1. Выбор между демократией и безопасностью становится все сложнее

Демократии далеко не впервые сталкиваются с внешним давлением и попытками вмешательства в их внутренние дела. Но в 2026 году Совет Европы намерен сказать об этом прямо: военная безопасность на континенте немыслима без укрепления демократических структур. Инициатива «Новый демократический пактВнешняя ссылка» задаст рамку для дискуссий представителей всех 46 государств-членов СЕ по самому широкому кругу вопросов, от прозрачности выборов до противодействия гибридным угрозам. Параллельно Совет Европы предложит проект новой конвенции, как раз посвящённой проблеме дезинформации и вмешательства в дела демократических стран.

Читайте также по теме:

Показать больше

Показать больше Информационные войны Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности! Этот контент был опубликован на Швейцарии важно не допустить, чтобы за рубежом о ней закрепились неверные нарративы и сложилось искаженное понимание её роли в мировой политики. Читать далее Почему ложь о Швейцарии — это вопрос национальной безопасности!

Похожий курс избрал и ЕС. Его программа «Щит демократииВнешняя ссылка» направлена на защиту свободы выражения мнений, на укрепление демократических институтов и гражданского общества во всех 27 странах ЕС. В планах находится и финансирование независимой журналистики, развитие в народе медиа- и цифровой грамотности, а также создание Европейского центра демократической устойчивости. «Демократия — это наша первая линия обороны», — заявил в ноябре 2025 года еврокомиссар Майкл Макграт, (Michael McGrath), дав официальный старт данной инициативе.

Швейцария действует гораздо осторожнее, точнее, либеральнее. Признавая, что Россия и Китай активно используют свои инструменты влияния для вмешательства во внутренние дела демократических стран, эта страна пока не решается на принятие специальных законов, направленных непосредственно противодействие дезинформации. В ответ на вопрос, например, почему в стране не запрещены такие каналы как RT, Федеральный совет, правительство, заявилВнешняя ссылка, что с ложью надо бороться не запретами, а правдой.

2. Синтетический ИИ-контент повлияет на предвыборные кампании

В 2026 году предвыборные кампании по всему миру окажутся в ситуации, когда окружающая их медиасреда впервые окажется буквально наводнена контентом (видео, аудио, фото) созданным искусственным интеллектом: дешёвыми, тиражируемыми в огромных количествах и рассчитанными на мгновенное распространение «картинками», не имеющими никакой ценности.

Брайан Мерчант (Brian Merchant), американский журналист, знаменитый обозреватель газеты Los Angeles Times, специализирующийся на технологиях и цифровой культуре, автор книги The One Device о создании iPhone, отмечает, что вся эта «ИИ-жижа уже начинает застывать на поверхности наших культурных институтов и социальной среды, превращаясь в плотную корку, которая постепенно покрывает вообще всё вокруг».

Все это касается и американской политической коммуникации, примеров тому вагон и маленькая тележка, от неестественных ИИ-пейзажей, которые Министерство внутренней безопасности США выкладывало в своих официальных аккаунтах, вплоть до роликов, в которых Дональд Трамп летит над Нью-Йорком и сбрасывает на протестующих что-то, что напоминает экскременты.

С другой стороны, многие политтехнологи (в самом широком понимании этого понятия) рискуют потерять работу: ведь ещё недавно создание предвыборного ролика требовало отдельных бюджета и политического решения, но сегодня подобный контент может создавать буквально на коленке любой школьник. Снижение финансовой планки ведет и к исчезновению этических и правовых тормозов: такие материалы генерируются искусственно, они могут распространяться через анонимные аккаунты в соцсетях, а это значит, что накал страстей и степень распространения откровенной лжи будут только увеличиваться.

Читайте также:

Показать больше Демократия Исторические связи Швейцарии и США: взаимное влияние, общность и различия Мы постарались найти исторические точки соприкосновения этих столь разных стран, задавшись вопросом, что связывает их и сегодня и чему они могли бы поучиться друг у друга? Читать далее Исторические связи Швейцарии и США: взаимное влияние, общность и различия

3. Промежуточные выборы и 250-летие основания США

Ещё несколько лет назад предстоящее 250-летие основания Соединённых Штатов Америки воспринималось бы просто как юбилей — повод почтить рождение первой современной республики, провозгласившей, что «все люди рождены равными», пусть даже изначально под этими людьми подразумевались только белые мужчины. Так или иначе, такая дата могла бы стать возможностью оглянуться назад, вспомнить историю рабовладения в США и то, с какими сложностями сталкивались женщины и темнокожие американцы в борьбе за то, чтобы принципы равноправия распространялись и на них тоже.

Однако в 2026 году атмосфера праздника, скорее всего, будет омрачена тревожными тенденциями. Некоторые исследователи говорят даже о серьёзном «дрейфе США в сторону автократии», так что, с учётом предстоящих промежуточных выборов в Конгресс, юбилей США почти наверняка превратится в арену борьбы за «правильную» трактовку событий и уроков национальной истории. Демократы, вероятно, сделают акцент на ценностях, заложенных в Декларации независимости, республиканцы — на борьбе за американскую государственность времён Войны за независимость.

Год спустя, в 2027-м, собственный юбилей отметит и Швейцария: исполнится 180 лет с момента окончания Гражданской войны, последнего вооружённого конфликта на её территории. По итогам войны страна из союза государств (штатов / кантонов) стала современным союзным государством, существующим без перерыва и по сей день. Федеральное собрание Швейцарии, состоящее из Совета кантонов и Национального совета, малой и большой палат, прямо выстроено по образцу американских Сената и Палаты представителей. Однако швейцарский юбилей едва ли станет ареной ожесточённых исторических споров по примеру нынешнего спора о том, какие уроки следует вынести из восстания декабристов, двухсотлетие которого случилось на днях: все-таки степень политической поляризации в Швейцарии значительно ниже уровня накала политических страстей в любой другой стране мира.

4. Испытание для архитектора «нелиберальной демократии»

В 2023 году в Цюрихе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страну и Швейцарию объединяет одна серьёзная проблема — «переполненный бюрократами Европейский союз». Но на этом сходство Берна и Будапешта и заканчиваются. Если говорить о демократических стандартах, то Венгрия и Швейцария находятся в разных вселенных. С тех пор как в 2010 году Виктор Орбан и его партия «Фидес» пришли к власти, они шаг за шагом переписывали Конституцию и законы, подрывая независимость судов, выхолащивая свободу прессы и урезая права меньшинств. По оценке Европейского парламентаВнешняя ссылка, Венгрия превратилась в «гибридный режим электоральной автократии».

Сам Виктор Орбан регулярно жалуется на его «демонизацию Западом», но своих целей при этом он не скрывает: ещё в 2014 году он открыто заявил о стремлении построить «нелиберальную демократию». В 2026 году этот проект должен будет пройти испытание выборами. По данным опросов, партия Орбана пока уступает движению Tisza, созданному в 2024 году его бывшим соратником Петером Мадьяром. Смена власти возможна, но что будет с моделью венгерской демократии? Пока неясно. В интервью газете Financial Times Петер Мадьяр позиционирует себя как полную противоположность Орбану: он дистанцируется от России и подчёркивает свою приверженность ЕС и НАТО. Каким бы ни был результат, в ЕС эти выборы обещают стать одним из самых заметных политических событий 2026 года, и так не слишком богатого на настоящие выборы.

5. Бангладеш, Бразилия и Израиль: выборы на фоне демократического отката

В странах за пределами Европы в 2026 году пройдут сразу несколько выборов — и все они в странах, где в последние годы демократия переживала не лучшие времена. В феврале в Бангладеш состоятся выборы, которым предшествовали драматические события: в августе 2024 года бывшая премьер-министр страны Шейх Хасина (Sheikh Hasina) покинула страну после массовых студенческих протестов. Глава переходного правительства Мухаммад Юнус (Muhammad Yunus) считает, что после долгого движения страны в сторону автократии эти выборы станут шансом на создание «новой Бангладеш». Выборы пройдут одновременно с референдумом по так называемой «Июльской декларации», программному документу, в котором будут закреплены принципы плюралистической демократии и верховенства права.

В БразилииВнешняя ссылка последние две президентские кампании проходили в «пандан» к политическим процессам в США: в 2018 году, во время первого срока Дональда Трампа, в стране победил правый кандидат Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro); в 2022 году, уже при президенте Джо Байдене, к власти вернулся левый Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva). Но на этот раз эта схема уже не сработает: Болсонару, осуждённый «за участие в попытке государственного переворота», больше не сможет баллотироваться. Многое будет зависеть от позиции его сторонников — пообещают ли они помиловать его, если победят, или же признают этот приговор. Зато Лула, которому уже 80 лет, вновь активно участвует в президентской гонке.

Наконец, в Израиле тоже запланированы выборы, где вновь будет баллотироваться нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanyahu). Его нынешний срок запомнился не только атакой Хамас и войной в Газе, но и серьёзными вопросами о состоянии демократии в Израиле: в 2023 году предложенная им реформа судебной системы вызвала массовые протесты, сам Нетаньяху продолжает получать обвинения в коррупции. Согласно опросам, его партия «Ликуд» может столкнуться с настоящими трудностями. Но теперь у Нетаньяху есть влиятельный союзник — президент США Дональд Трамп.

Что в итоге?

В 1778 году, ещё до самых первых президентских выборов в США, политик и предприниматель из швейцарского города Биль (Biel) Иоганн Рудольф Валльтраверс (Johann Rudolph Valltravers, предп. 1723–1815) написал Бенджамину Франклину письмо с призывом: «Будем же вместе отстаивать права человечества, законную свободу, веротерпимость и собственность, обеспечивающую честный труд! Будем же наслаждаться заслуженными благами мира, поддерживать искусство и науку и станем пристанищем для тех, кто подвергается притеснениям!»

Этот призыв не менее актуален и сегодня. Особенно сегодня, ведь все мы видим, какой «демократический откат» переживает мир. В новом 2026 году в самых разных странах демократические структуры и институты столкнутся с серьёзными испытаниями, и не исключено, что в этом противостоянии они могут оказаться даже слабее, чем было принято считать.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch