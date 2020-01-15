Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 16:03

Вот такие булочки с флажками в Швейцарии принято печь накануне Дня 1-го августа. (Keystone)

Давайте вспомним десять самых главных дат в истории Конфедерации. Сразу скажем, что эта выборка не претендует на окончательность или исключительность.

1291 год. По традиции принято считать, что в этот год, в «начале месяца августа», представители знати регионов Ури, Швиц и Унтервальден подписали так называемую «Союзную грамоту» (Bundesbrief), в которой содержится принцип взаимопомощи «перед лицом коварства времени». В действительности этот документ, будучи одним из множества договоров такого рода, был создан гораздо позже, примерно в начале 14-го века, а в начале августа 1291 года нигде и ничего не происходило.

1499 год. «Швабская война» швейцарцев с Великой Римской империей германской нации заканчивается установлением фактической независимости Конфедерации от Империи.

1648 год. Подписание Вестфальского мира, в котором имелась отдельная «Швейцарская статья», которая означала завершение процесса, начавшегося в 1499 году. Швейцария становится независимой не только фактически, но и формально-юридически.

Документ Союзная грамота или Bundesbrief 1291 года О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» («Bundesbrief»), важнейшем документе швейцарской истории? Автор: Игорь Петров, г. Берн

1803 год. Внутренние беспорядки и многочисленные государственные перевороты заставляют Наполеона издать «Медиационный акт» (или «Посреднический акт»), который прекращает существование Гельветической республики и возвращает кантонам их полную независимость. Швейцарская «вертикаль власти» оказалась неустойчивой и хрупкой. От нее отказались и больше к такому государственному формату не обращались. Но именно тогда и были заложены основы современной швейцарской политической системы, самой устойчивой на свете.

1815 год. Конец наполеоновских войн. Европейские державы, включая Россию, заинтересованы в возникновении и сохранении нейтральной независимой Швейцарии с целью нейтрализации стратегических альпийских перевалов. Швейцария становится межгосударственным объединением самостоятельных, слабо связанных между собой кантонов. На Венском конгрессе европейские державы признают «постоянный нейтралитет» Швейцарии.

1848 год. Создание современной Швейцарии в результате гражданской войны. Новая Конституция превращает Швейцарию в либеральное федеративное государство. Страна переходит от союза государств к союзному государству. Происходит упразднение ограничений, мешавших свободной торговле и свободному передвижению по стране. Вводится всеобщее избирательное право, но только для мужчин.

1874 год. Первый полный пересмотр Конституции, введение инструментов прямой демократии (факультативный референдум, позволяющий народу высказывать свое мнение по любым законам, изданным парламентом и правительством), распад вследствие этого олигархической «системы Эшера». Строительство Сен-Готтардского и Симплонского туннелей. Быстрый рост иностранного туризма.

1918 год. Почти революция в Швейцарии. Политические разногласия приводят в Цюрихе к всеобщей стачке. Ее руководители («Ольтенский комитет») требуют введения пропорциональных выборов в национальный парламент (прошли в 1919 году), права голоса для женщин (введено только в 1971 году), 48-часовой рабочей недели, а также пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности. Федеральный совет вводит в Цюрих войска и подавляет стачку.

1939 год. Проведение грандиозной Промышленной выставки в Цюрихе («Landi») с целью подчеркнуть противостояние с гитлеровской Германией. Швейцарско-немецкие диалекты получают статус политического инструмента отграничения от северного соседа. Кульминация идеологии «Духовной обороны страны» («Geistige Landesverteidigung»).

1978 год. Образование нового кантона Юра путем отделения от кантона Берн и по результатам долгого процесса взаимных уступок и многочисленных референдумов (последний референдум о принадлежности общины Мутье прошел в Швейцарии 18 июня 2017 года, здесь подробности итогов).

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