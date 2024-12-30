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Ален Берсе: «Я пережил в Украине несколько воздушных налётов»

В течение уходящего 2024 года бывший президент Швейцарии уже трижды посетил Украину, о чем он рассказал в интервью газете Blick.
В течение уходящего 2024 года бывший президент Швейцарии уже трижды посетил Украину, о чем он рассказал в интервью газете Blick. Keystone-SDA

В качестве Генерального секретаря Совета Европы Ален Берсе, бывший президент Швейцарии, активно принимает участие в миротворческих усилиях в Грузии и Украине. В течение 2024 года он уже трижды посетил Украину, о чем рассказал в интервью популярной швейцарской газете Blick.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Я несколько раз переживал в Украине воздушные тревоги, причем как днем, так и ночью», — рассказал Ален Берсе. В связи с ведущейся в Швейцарии дискуссией о порядке предоставления ВНЖ так называемого «защитного статуса S», который теперь должен будет распространяться исключительно на украинцев и, в первую очередь украинок с детьми, из пострадавших от войны регионов, он сказал, что в войну против ядерной державы России вовлечена вся страна. Вся страна, а не только ее часть. На данный момент в Украине нет безопасных зон».

По его словам ежедневно сталкиваются с ужасами войны около ста сотрудников представительства Совета Европы в Киеве. Ален Берсе подчеркнул необходимость юридического расследования всех военных преступлений, совершенных в Украине. С этой целью Совет Европы создал реестр преступлений, в котором сегодня уже есть более 13 000 записей. Впоследствии он должен послужить основой для выплаты компенсаций.

Ален Берсе признал также, что вопрос финансирования (послевоенного восстановления Украины) все еще остается открытым. В Европе расположены значительные по объёму замороженные активы России, но «обсуждение этого вопроса, скорее всего, будет сложным». Ален Берсе вступил в должность Генерального секретаря Совета Европы 18 сентября. В своем первом публичном выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге он изложил свое видение своей роли. Во главу угла он поставил для себя права человека, Украину, демократию и Европу.

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Он подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления в Украине и что Европа будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и независимость, а также в (послевоенном) восстановлении. Россия в качестве страны-агрессора была исключена из Парламентской ассамблеи Совета Европы, а в марте 2022 года она была окончательно лишена членства в Совете Европы.

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