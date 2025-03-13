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Мартин Пфистер: «Я готов возглавить любое ведомство»

Новоизбранный федеральный советник (министр) Мартин Пфистер (Martin Pfister) выразил готовность возглавить Департамент обороны, защиты населения и спорта (VBS), если такое решение примет Федеральный совет.
Новоизбранный федеральный советник (министр) Мартин Пфистер (Martin Pfister) выразил готовность возглавить Департамент обороны, защиты населения и спорта (VBS), если такое решение примет Федеральный совет. Keystone-SDA

Новоизбранный федеральный советник (министр) Мартин Пфистер (Martin Pfister) выразил готовность возглавить Департамент обороны, защиты населения и спорта (VBS), если такое решение примет Федеральный совет. «У меня есть огромное желание возглавить это министерство», — заявил он, подчеркнув при этом, что готов взять на себя руководство и любым другим ведомством.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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В свою должность Мартин Пфистер официально вступит 1 апреля. В пятницу, 14 марта, Федеральный совет (кабмин) проведет (пере)распределение министерств, поэтому окончательное решение о его назначении пока остается открытым. После выборов в среду, 12 марта, в Берне он заявил, что принимает свою новую роль «с огромным уважением, радостью и доверием», пообещав сделать все возможное, чтобы люди в Швейцарии продолжали жить в благополучии.

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«Кроме того, я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддерживать дух и принципы коллективного руководства и консенсуса в самом Федеральном совете. Швейцарии необходим высший исполнительный орган, способный выступать единой командой и обеспечивать необходимое лидерство», — подчеркнул он. Несмотря на готовность возглавить любое министерство, Мартин Пфистер не скрывает своей склонности решать прежде всего вопросы, связанные с политикой безопасности. Назначение полковника и по научной квалификации историка Пфистера на новую должность происходит в период нестабильной геополитической ситуации.

Оперативно реагировать на вызовы и угрозы

«Во имя своего суверенитета и независимости Швейцария должна сохранять процветание и быть способной оперативно реагировать на вызовы и угрозы, идя в ногу с процессом инноваций», — отметил он. Если Мартин Пфистер действительно возглавит МО, в его обязанности войдут, в том числе, и вопросы оснащения и финансирования Вооруженных сил. Однако он подчеркнул, что дальнейшее военное строительство — это задача всего Федерального совета и парламента.

Одним из первых вызовов для нового министра станут кадровые вопросы: «начальник армии» Томас Зюссли (Thomas Süssli), глава разведывательной службы Кристиан Дюсси (Christian Dussey) и командующий ВВС Петер Мерц (Peter Merz) объявили недавно о своей отставке. «Я должен быть готов быстро принимать решения», — отметил Пфистер. Он подчеркнул, что его опыт работы в правительственных структурах на уровне кантона поможет ему в этом.

О международном положении

Говоря о международном положении, он отметил неопределенность в отношениях между североатлантическими союзниками. «Мы не знаем, в каком направлении (развиваются эти отношения). Но в любом случае Швейцария должна найти свою роль в новой геополитической реальности». Он подчеркнул далее большое значение международного сотрудничества в сфере безопасности и заявил, что парламент настроен на продолжение именно этого курса.

Что касается финансирования армии, то новый министр подчеркнул: «Парламент должен внимательно следить за тем, чтобы утвержденные средства использовались эффективно». На начальном этапе, по его словам, необходимо завоевать доверие парламента и обеспечить грамотное распределение уже выделенных на период до 2032 года средств.

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Новый министр также высказался о переговорах Швейцарии с Европейским союзом: «Важно, чтобы (третий пакет секторальных) соглашений с ЕС работал и имел поддержку (большинства народа и парламентариев). Федеральный совет должен убедиться, что сможет добиться в этой области необходимого консенсуса, особенно по вопросам миграции, защиты заработной платы и институциональных отношений с Брюсселем».

Самый высокий министр

Отвечая на вопросы о своей будущей работе в Федеральном совете, Мартин Пфистер отметил, что хотел бы посетить матч открытия чемпионата Европы по женскому футболу 2 июля. «Надеюсь, что Виола Амхерд (Viola Amherd) будет сопровождать меня», — добавил он. На вопрос о том, кто, с его точки зрения, был самым «великим министром» в истории Швейцарии, он ответил, намекая на свой рост (1,90 м), что не знает, кто был самым «великим», но что он сам уж точно является «самым высоким» федеральным советником в истории страны.

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Что касается длительности своего пребывания в Федеральном совете, Мартин Пфистер заявил, что планирует работать не менее семи лет, или двух законодательных периодов. «Брать на себя политические обязательства всегда нужно на четко определенный срок», — напомнил он еще на старте предвыборной гонки.

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