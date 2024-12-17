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Демократия

Роджер Федерер не будет строить «домик для лодочки»

Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG)
Роджер Федерер решил отказаться от строительства «домика для лодочки» в своем имении на берегу Цюрихского озера в регионе Рапперсвиль-Йона (кантон Санкт-Галлен / SG) Keystone-SDA

Роджер Федерер решил отказаться от строительства лодочного гаража (эллинга) на берегу Цюрихского озера на территории своей виллы в регионе Рапперсвиль-Йона. Федеральное Ведомство по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt / Bafu, подразделение Министерства экологии, транспорта и коммуникаций UVEK) ранее уже официально возражало против такого рода планов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Отказ от строительства эллинга стало элементом мирового соглашение между застройщиком и Федеральным ведомством по охране окружающей среды (Bafu). Об этом говорится в пресс-релизе правительства города Рапперсвиль-Йона. Остаются в силе планы по ренатурации соответственного участка берега озера, снос существующей лодочной гавани с подъездным каналом и строительство нового лодочного причала.

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Против них Федеральное ведомство по охране окружающей среды возражений не высказывает. В начале сентября 2024 года город Рапперсвиль-Йона выдал Роджеру Федереру разрешение на строительство нового эллинга с причалом. Все возражения были отклонены как городским советом, так и соответствующими кантональными властями. В итоге дело вышло на федеральный уровень. По какой причине федеральные власти сочли нужным вмешаться с ситуацию? На этот счет кабмин хранит глухое молчание.

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