Самые интересные региональные референдумы в Швейцарии 9 февраля

Референдумы прошли в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. Рассказываем о самых интересных. Keystone / Anthony Anex

Референдумы прошли в Швейцарии 9 февраля 2025 года и на региональном уровне. В этой подборке рассказываем о самых интересных региональных голосованиях в Берне, Золотурне, Фрибуре, Цюрихе, Базеле-сельском и Цуге. На повестке дня: парламентаризм, энергетика, зарплаты и архитектура.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

На референдуме 9 февраля 2025 года в городе Берн речь шла о новом регламенте, регулирующем так называемый «порядок замещения отсутствующих парламентариев». О чем речь? Текучесть кадров в городском парламенте Берна остается высокой на протяжении уже многих лет. Причин тому много, но часто называют «значительную рабочую нагрузку на депутатов», а также «отсутствие возможностей совмещать работу с семейной жизнью».

Новая схема была призвана дать членам городского парламента возможность назначать себе заместителей на определенный период времени. Это должно было в теории улучшить совместимость семьи и карьеры. Заместительские полномочия должны были длиться не менее трех месяцев, но и не более полугода. Заместителем мог стать тот, кто был на последних выборах с данным депутатом в одном и том же партийном списке, но не получил достаточного количества голосов для избрания.

Первым на предмет замещения нужно было в обязательном порядке спрашивать того, кто среди неизбранных получил наибольшее количество голосов. Причины, по которым депутат намерен назначить себе заместителя, озвучивать не надо. И это был один из первых аргументов против.

Текучесть кадров в городском парламенте Берна остается высокой на протяжении уже многих лет. Keystone / Alessandro Della Valle

Кроме того — и это был второй аргумент против, — тот, кто избран в парламент, обязан серьезно относиться к своим обязанностям и не отдавать свое право голоса тому, кого народ не избирал. Каковы были аргументы «за»? Все возможные «заместители» выставляли свои кандидатуры на выборах, а это значит, что минимальную демократическую легитимность они имеют. К тому же, такое положение позволило бы большему количеству граждан участвовать в работе городского парламента в будущем, поскольку возможностей для совмещения семьи и карьеры стало бы больше. В городском парламенте Берна это предложение было одобрено единогласно! Последнее слово, однако, было за народом, который работу депутатов оплачивает своими налогами. И он этот законопроект одобрил большинством в 74,3% голосов граждан.

Жесткая борьба вокруг нового «Закона об энергетике» в Золотурне

Жесткая политическая борьба развернулась в кантоне Золотурн вокруг новой редакции кантонального «Закона об энергетике». Цель закона была — сделать так, чтобы кантон Золотурн в будущем использовал все меньше и меньше нефти и природного газа,и больше энергии из возобновляемых источников. В основе закона лежал принцип стимулирующих компенсаций: домовладельцы должны получать в свой доход бюджетные выплаты, в случае если они вкладывают свои личные средства в термоизоляцию домов или в модернизацию систем отопления, переходя при этом на возобновляемые источники энергии. Однако кроме пряников закон содержал и кнут.

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В соответствии с новым законом, каждый, кто строит себе новый дом, обязан был предусмотреть способность самому производить часть потребляемой этим домом энергии, то есть новые дома в будущем должны быть не только домами, но еще и немного электростанциями. При установке новой отопительной системы, работающей на ископаемом топливе, должны соблюдаться новые, более жесткие, предельные нормы по энергоэффективности и по выбросам парниковых газов. Это был уже второй референдум по новой редакции «Закона об энергетике». Почему?

Закон от 1991 года, который до сих пор действует в кантоне, должен был быть заменен на новую редакцию ещё в 2018 году. Но эта попытка провалилась на референдуме, более 70 процентов избирателей тогда проголосовали против него, новый закон не одобрила ни одна из общин кантона. Поэтому всем сторонам пришлось садиться за стол переговоров и вырабатывать компромисс.

Цель закона была — сделать так, чтобы кантон Золотурн в будущем использовал все меньше и меньше нефти и природного газа и больше энергии из возобновляемых источников. Keystone / Georgios Kefalas

В результате многие противники редакции закона от 2018 года перешли в лагерь его сторонников, считая, что в законе изменено главное: он теперь работает не на запретах, а на стимулах, позволяя применять гибкие и инновационные решения без излишнего бюрократического регулирования. Против выступала только Швейцарская народная партия (SVP), которая и инициировала референдум. Противники законопроекта опасались, что закон слишком дорого обойдется населению, и что миллионы франков будут «зря» потрачены на солнечные установки или на термоизоляцию зданий.

Противники также ожидали «бесчисленных бюрократических процессов в области выдачи субсидий, разбора жалоб и одобрения разного рода исключений из общего правила». Они опасались усиления бюрократического гнёта, слишком высоких затрат и, в конечном счете, повышения налогов. Но дискуссии шли не только по поводу внутреннего содержания реформы, но в связи с внешним дизайном рекламных и агитационных материалов.

Местные либералы (FDP, партия выступала за новую редакцию закона) обвиняли «народников» (SVP выступала против) в том, что те в рамках своей кампании сбивали избирателей с толку, используя цвета и дизайнерские решения, напоминающие стиль агитационных материалов, обычно публикуемых партией «Либералов». Социалисты (SP) же напрямую обвиняли SVP во лжи, так как в ее материалах якобы было указано, что новый закон вынудит всех в обязательном порядке ремонтировать свои дома и превращать их в электростанции, а это, де, неправда. Со своей стороны, SVP отвечала, что никто не имеет монополии на цвета и дизайн: «С юридической точки зрения мы не переходили никаких границ. Но обычно те, кому нечего сказать по сути, начинают критиковать форму». В итоге закон был очевидным большинством отвергнут (57,5%).

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Построят ли в Цуге жилую высотку?

Избиратели в Цуге приняли на референдуме 9 февраля 2025 года решение по «плану девелоперского развития» (Bebauungsplan Geviert GIBZ), но на самом деле речь шла о том, следует ли в городе Цуг строить жилое здание под названием Pi высотой около 80 метров. Городское правительство и парламент поддерживали этот проект, причем последний проголосовал за указанный «план девелоперского развития» единогласно. Жилой дом Pi является, по мнению его сторонников, «новаторским проектом, вносящим важный вклад в решение проблемы нехватки жилья и завышенной средней стоимости аренды жилья в городе».

Предыстория: летом 2023 года в Цуге был на референдуме народ решил, что не менее 40% нового жилья в густонаселенных районах кантона должны быть «доступными по цене». В башне Pi предусмотрены 183 квартиры, 130 из них должны по цене стать доступными широкому потребителю. В частности, арендная плата за 4,5-комнатную квартиру должна составлять от 2 200 до 2 500 швейцарских франков в месяц (без коммуналки). Начаться строительство должно в 2027 году, но противники проекта надеялись, что строительные работы вообще никогда не начнутся.

Построят ли в Цуге жилую высотку? Keystone / Urs Flueeler

Инициаторами референдума против этого проекта стали жители одного из домов, расположенных по соседству. Они не хотели допустить сноса стоящего в этом квартале блочного 48-квартирного здания 1960-х годов, считая, что новые квартиры будут «слишком дорогими для нас, обычных жителей Цуга». Кроме того, против проекта выступил общественный комитет под названием Pi-Nie. Комитет утверждал, что высотное здание не вписывается в городской пейзаж и что имея высоту почти в 80 метров оно слишком «высокое и непропорционально громоздкое». Большинством в 70% этот проект в итоге был одобрен.

А также:

После кантона Базель-городской вопрос введения МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в размере 22 швейцарских франков в час должен был решитьВнешняя ссылка и кантон Базель-сельский. Данное требование профсоюзов было политически спорным, против него выступало большинство политических партий кантона. В итоге минимальным большинством в 51,4% это предложение было отклонено.

Кантон Фрибур был намерен построить за 56 миллионов франков современное хранилищеВнешняя ссылка, в котором предполагалось хранить культурные ценности кантона. Большинством в 53,4% это предложение было одобрено.

В городе Цюрих на повестке дня стоял вопрос заработной платы депутатовВнешняя ссылка городского парламента. В настоящее время депутат парламента в городе Цюрих получает около 1300 швейцарских франков в месяц (в кантоне, как и в стране, депутаты официально являются непрофессиональными политиками). Данный тариф не повышался уже почти три десятилетия. Было предложено тариф ежемесячной денежной компенсации увеличить до 2300 швейцарских франков. Это предложение было отвергнуто большинстом в 53,2%

В кантоне Берн решался вопрос о будущем солнечной энергииВнешняя ссылка: на голосование были вынесены инициатива и контрпредложение по развитию солнечной энергетики. Инициатива была явно отвергнута (72%), контрпредложение столь же явно одобрено (66,6%).

В кантоне Люцерн право голосовать по-прежнему сохраняется только с 18 лет. В воскресенье избиратели отклонили конституционную инициативу о снижении возраста голосования до 16 лет: 79,1 % проголосовалиВнешняя ссылка против этой инициативы.

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