Швейцария и ЕСПЧ: семь самых громких судебных дел

Швейцария вступила в Совет Европы в 1963 году, но — по разным причинам — она выжидала еще целое десятилетие, прежде чем ратифицировать Европейскую конвенцию по правам человека. Keystone

От брачно-семейного законодательства вплоть до исков в связи с возникновением онкологических патологий после контактов с асбестом — начиная с 1974 года Европейский суд по правам человека вынес в отношении Швейцарии по меньшей мере 140 решений. Мы выбрали семь самых показательных.

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Донелл О`Салливан Уроженец Ирландии, работал в научно-исследовательской сфере и успел пожить в нескольких европейских странах прежде, чем присоединился к SWI swissinfo.ch в 2017 году. Освещает темы прямой демократии и политики – в основном из Берна. Доступно на 1 другом языке English en Seven ways the ECHR has shaped Swiss law over the years Оригинал Читать далее Seven ways the ECHR has shaped Swiss law over the years

Ровно полвека назад в 1974 году, собираясь ратифицировать Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свободВнешняя ссылка, тогдашний министр иностранных дел страны Пьер Грабер (Pierre Graber, 1908-2003), обосновывая допустимость и целесообразность этого шага, заявил буквально следующее: «Невозможно представить себе, что Швейцарии, с её-то (демократическими) стандартами (в области прав человека), когда-либо будет предъявлено (хотя бы одно) обвинение в нарушении (этих стандартов)».

История показала, что министр ошибался. От брачно-семейного законодательства вплоть до исков в связи с возникновением онкологических патологий после контактов с асбестом: начиная с 1974 года Европейский суд по правам человека (PDFВнешняя ссылка) вынес в отношении Швейцарии по меньшей мере 140 решений. За прошедшие полвека эти решения, а также в целом такой документ, как ЕКПЧ, оказали на швейцарский законодательный процесс и на правоприменительную практику весьма заметное влияние. Мы выбрали семь самых показательных решений суда в Страсбурге.

1971 год — лучше поздно, чем никогда

Голосование в кантоне Ури в 1971 году по вопросу о введении на федеральном уровне женского избирательного права. Keystone

По сравнению со своими соседями по Западной Европе Швейцария ратифицировала ЕКПЧ относительно поздно, и связано это было с особенностями швейцарской демократии: вплоть до 1971 года женщины не имели права голосовать, избирать и быть избранными на федеральном уровне. Отсутствие формально кодифицированного всеобщего избирательного права и не давало стране права присоединиться к ЕКПЧ.

Начиная с 1950-х годов некоторые кантоны (субъекты федерации) своей властью начали предоставлять женщинам право голоса, но на федеральном уровне это произошло только в 1971 году. На референдуме в 1971 году швейцарские мужчины позитивно ответили на вопрос о том, согласны ли они с введением женского избирательного права на федеральном уровне, а три года спустя Швейцария подписала-таки Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Тем самым именно ЕКПЧ и стала ключевым фактором, подтолкнувшим Швейцарию к введению всеобщего, то есть и женского, избирательного права.

1981 год — финал мрачной главы в истории Швейцарии

Незаконнорожденных детей насильно помещали или в приемные семьи («отдавали в люди»), или детские дома. Keystone

Аналогичная ситуация сложилась и в области так называемой «административной опеки». Данная практика коренилась в общинных домодерных традициях воздействия на «алкоголиков, тунеядцев и хулиганов». Эти традиции не особенно-то обращали внимание на соблюдение духа и буквы национального УПК (Уголовно-процессуальный кодекс), в итоге примерно 60 000 человек за всю историю этой практики оказались за решеткой без суда и следствия, не совершив никакого преступления, и только потому, что общинным властям казалось, что эти люди не соответствовали социальным стандартам, например, из-за их «развратного образа жизни». Речь шла, в частности, о девушках и молодых женщинах, позволявших себе внебрачные связи. Незаконнорожденных детей также насильно помещали потом или в приемные семьи, «отдавали в люди», или детские дома. После ратификации ЕКПЧ Швейцария была обязана выполнять и положения Статьи 5 Конвенции, так что в итоге такая практика была официально прекращена, пусть и произошло это только в 1981 году.

1988 год — право на беспристрастное судопроизводство

Прежде чем направить апелляционную жалобу в ЕСПЧ Марлин Белилоз (справа) безуспешно обращалась со своим делом в швейцарские суды всех инстанций, включая Федеральный суд в Лозанне (на фото). Keystone

В 1981 году студентка из Лозанны Марлин Белилоз (Marlène Belilos) была оштрафована за участие в несанкционированной демонстрации. Она оспорила это решение, заявив, что в тот момент она вообще находилась в другом месте. После того как ее апелляция была отклонена всеми швейцарскими судами (ей, в частности, было сказано, что суды не могут рассматривать факты дела, их задача состоит только в том, чтобы обеспечить корректное применение буквы закона).

И тогда Марлин Белилоз обратилась в ЕСПЧ, сославшись на Статью 6 ЕКПЧ. В 1988 году она выиграла это дело, что привело швейцарскую судебную систему в состояние шока. Право обратиться с апелляционной жалобой в независимый суд кажется само собой разумеющимся делом. Но в 1988 году такое решение было абсолютной премьерой. В швейцарском Сенате, Совете кантонов, малой палате парламента, оно даже спровоцировало громкую дискуссию и предложение о выходе Швейцарии из ЕКПЧ было отклонено с разницей всего в один голос.

1992 год — во имя равенства

«Двух сердец одно решение»? Да, но какую фамилию следует поставить под актом записи гражданского состояния? Keystone

Когда в 1984 году швейцарка Сюзанна Бургхарц (Susanna Burghartz) вышла замуж за немца Альберта Шнидера (Albert Schnyder), она взяла себе дополнительно еще и фамилию мужа, а муж взял фамилию жены, так что теперь пара звалась Сюзанной и Альбертом Бургхарц Шнидер. По немецким законам все было хорошо. Но в Базеле, где они жили постоянно, власти были не в восторге: они заставили Альберта отказаться от фамилии Бургхарц, так как якобы только женщины в Швейцарии могут иметь двойную фамилию. Судьи в Страсбурге, однако, с этим не согласились, указав что у такого положения нет никакого разумного обоснования. В итоге Альберт получил-таки в итоге свою вторую фамилию, но в Швейцарии вопрос двойных фамилий до конца не урегулирован до сих пор.

2011 год — пределы полномочий суда, часть 1

Мусульманки на информационном мероприятии, посвященном решению народа Швейцарии запретить строительство минаретов, Цюрих, февраль 2010 г. Keystone

Несмотря на все подобные сюжеты на самом деле питать иллюзий не следует: успех в Страсбурге — это большая редкость. Подавляющее большинство исков отвергаются в качестве неприемлемых для рассмотрения. В 2023 году такая судьба постигла 94% исков, поданных в ЕСПЧ против Швейцарии. Кроме того, суд принципиально не рассматривает абстрактные вопросы толкования национальных законов. Например, в 2009 году швейцарские мусульманские организации и отдельные лица обратились в ЕСПЧ с иском против введенного в стране по итогам знаменитого референдума «запрета на строительство минаретов».

Свое дело истцы проиграли в первую очередь потому, что они не смогли доказать факт непосредственного ущемления их гражданских свобод и прав человека — проще говоря, они не смогли доказать свой статус жертвы. Запрет на строительство минаретов может противоречить или не противоречить общему принципу свободы совести (Статья 9 ЕКПЧ), но шансы на успех у вас есть только тогда, когда данное лицо или данная общественная группа подвергается дискриминации самым конкретным образом — скажем, если власти отклоняют просьбу о строительстве мечети (пусть и без минарета).

2014 год — долгая дорога в асбестовых дюнах

В 1989 году в Швейцарии был введен тотальный запрет на использование асбеста в капитальном строительстве, но его токсичное воздействие ощущается и сейчас, десятилетия спустя. Keystone

В 2005 году швейцарский гражданин Ханс Моор (Hans Moor) умер от рака легких. Причиной его болезни стало воздействие асбеста, с которым он постоянно соприкасался в ходе своей трудовой деятельности. После его смерти супруга Ханса, Рената Ховальд (Renate Howald), решила продолжить судебное разбирательство, которое Ханс начал после получения своего диагноза, требуя от бывшего работодателя, компании Alstom, возмещения ущерба. Швейцарские суды постановили, что по данным делам действует десятилетний срок давности и что Ханс со своим иском опоздал: доказать возникновение болезни контактами с асбестом уже якобы невозможно. Однако ЕСПЧ постановил, что такого рода ограничения явно нарушают права людей с заболеваниями, которые стали четко и однозначно диагностироваться только спустя десятилетия в связи с техническим прогрессом в области медицины. В 2014 году ЕСПЧ постановил, что в рамках таких дел норма срока давности должна быть пересмотрена в сторону увеличения.

2024 год — пределы полномочий суда, часть 2

«Климатические пенсионерки» или KlimaSeniorinnen ожидают вердикта судей ЕСПЧ по их иску, 9 апреля 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

Изменение климата — еще один сложный вопрос. Планета постепенно нагревается, причины этого явления до конца не определены, тем не менее последствия этого процесса носят глобальный характер. На жаргоне Совета Европы речь идет о transversal theme («сквозной теме»). В апреле 2024 года, рассмотрев иск от группы швейцарских пожилых дам (пресса обозначала их как «климатические пенсионерки»), ЕСПЧ высказался совершенно однозначно: швейцарское государство не выполняет все свои международные обязательства по противодействию негативным последствиям изменения климата, нарушив права истиц в смысле Статьи 8 ЕКПЧ.

В этом материала мы подвели в целом итоги кооперации Швейцарии и Европы в области защиты прав человека.

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Показать больше Полвека вместе: Швейцария, ЕКПЧ и противоречивые итоги Этот контент был опубликован на Полвека назад Швейцария ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Каковы итоги и перспективы? Читать далее Полвека вместе: Швейцария, ЕКПЧ и противоречивые итоги

Этот вердикт попал в заголовки газет по всему миру, вызвав резкую реакцию в Швейцарии. Там он подлил дополнительное масло в огонь споров о пределах полномочий Страсбургского суда. Швейцарские власти так же отвергли это решение в качестве «судебного активизма», тем не менее в 2025 году им придется представить Совету Европы каталог своих соответствующих мер по исправлению ситуации.

Совет, Конвенция, Суд Совет Европы — международная организация, созданная в 1949 году с целью защиты прав человека, демократии и верховенства права в Европе. Одним из важнейших достижений Совета Европы является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), принятая в 1950 году. Европейская Конвенция о защите прав человека (ЕКПЧ)

ЕКПЧ — это международный договор, который защищает основные права и свободы человека. Она гарантирует такие права, как: • Право на жизнь (статья 2).

• Запрет на пытки (статья 3).

• Запрет на рабство и принудительный труд (статья 4).

• Право на справедливое судебное разбирательство (статья 6).

• Право на уважение частной и семейной жизни (статья 8).

• Свобода выражения мнений (статья 10). Государства, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию, обязаны соблюдать ее положения. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ЕСПЧ — это судебный орган, созданный для обеспечения соблюдения государствами-участниками положений Конвенции. Он находится в Страсбурге (Франция) и принимает жалобы от: • Физических лиц

• Групп лиц

• Неправительственных организаций

• Государств Основные характеристики ЕСПЧ: Компетенция: Суд рассматривает дела, связанные с нарушениями прав, закрепленных в Конвенции и ее протоколах. Индивидуальные жалобы: Любой человек, находящийся под юрисдикцией государства-участника, может подать жалобу, если все внутренние средства правовой защиты оказываются исчерпаны. Обязательность решений: Решения суда обязательны для исполнения государствами. Если суд устанавливает нарушение Конвенции, государство обязано принять меры для устранения последствий нарушения и, при необходимости, выплатить компенсацию. Значение ЕКПЧ и ЕСПЧ ЕКПЧ и ЕСПЧ играют ключевую роль в защите прав человека в Европе. Они предоставляют гражданам механизм для борьбы с нарушениями их прав в случае, если национальная правовая система оказывается неспособной их защитить. Благодаря деятельности ЕСПЧ государства-участники вынуждены пересматривать свою законодательную базу и свою правоприменительную практику с целью соответствия европейским стандартам. В период с 1959 по 2021 гг. ЕСПЧ вынес 24 511 решений, причем около 40% касались всего лишь трех стран: Турции, России (исключенной из Совета Европы в 2022 году в связи с агрессией против Украины) и Италии. Самое распространенное нарушение (37%) касалось Статьи 6 Конвенции: право на справедливое судебное разбирательство.

Англоязычный оригинал отредактировал Марк Ливингстон (Mark Livingston/ts); подробор фотоматериала: Хелен Джеймс (Helen James), русскоязычный оригинал подготовлен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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