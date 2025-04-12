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В поисках исконно-швейцарского музыкального инструмента

Вряд ли что-то способно превзойти этот символ в гонке за звание быть идеально-типическим швейцарским символом: музыкант в традиционном костюме на лугу с видом на Люцернское озеро играет на альпийском роге. Альпийский рог (альпийский горн, нем. Alphorn) — духовой инструмент басово-тенорового регистра, изготовляемый из дерева. Достигает в длину 5 метров, способен издавать только звуки натурального звукоряда. Изготавливается из пихты.
Музыкант в традиционном костюме на лугу с видом на Люцернское озеро играет на альпийском роге. Альпийский рог (альпийский горн, нем. Alphorn) — деревянный духовой инструмент басово-тенорового регистра. Достигает в длину 5 метров, способен издавать только звуки натурального звукоряда. Изготавливается из пихты. Keystone / Urs Flueeler

Многие связывают с образом Швейцарии альпийский рог, но возник он не в Швейцарии. Так какой же инструмент может считаться исконно-швейцарским? По мнению музыковедов, есть только один инструмент, который может по праву претендовать на этот титул. И мы его нашли, хотя люди, избалованные «высокой культурой», наверняка будут воротить от него нос.

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В основном я занимаюсь переводом, корректурой и публикацией статей для сайта SWI swissinfo.ch. Также иногда пишу обзоры прессы и собственные статьи о «швейцарских диковинках» - вещах, которые делают Швейцарию уникальной. Получив образование в области истории и религиоведения, я начал свою журналистскую карьеру на Радио Фрибура. После работы в отделе новостей Швейцарского телеграфного агентства в 2000 году я пришёл в SWI swissinfo.ch, где специализировался на федеральной политике и истории. Сейчас занимаюсь переводами, корректурой и подготовкой материалов.

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Альпийский рог — за рубежом его часто воспринимают в качестве идеально-типического символа Швейцарии, наравне с часами с кукушкой, а также обязательной триадой «банки, часы, шоколад» (Большой Адронный коллайдер с образом Швейцарии почему-то никто не связывает, а очень жаль, хотя это уже иная история). Так или иначе, если музыкант играет на альпийском роге, то скорее всего это швейцарец. Однако, рискуя разочаровать нашу аудиторию, все-таки нам следует сразу сказать, что ни альпийский горн, ни тем более часы с кукушкой истинно швейцарскими произведениями ремесленного искусства не являются.

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Пресловутые «швейцарские часы с кукушкой», которые можно найти в большинстве сувенирных магазинов Берна, Женевы или Люцерна, на самом деле родом из немецкого региона Шварцвальд, находящегося сразу по ту сторону границы Швейцарии с Германией. Альпийский же рог, который упорно всеми считается символом Швейцарии и ее народной культуры, тоже, по мнению многих музыковедов, возник не в Швейцарии, по крайней мере на данный момент тому нет ровным счетом никаких доказательств.

Этот мировой рекорд был установлен 31 августа 2024 года на лугу Клевенальп в кантоне Нидвальден: мир никогда еще не видел 1006 альпийских горнов, играющих одновременно.
Этот мировой рекорд был установлен 31 августа 2024 года на лугу Клевенальп в кантоне Нидвальден: мир никогда еще не видел 1006 альпийских горнов, играющих одновременно. Keystone / Urs Flueeler

«История альпийского горна очень давняя, точно определить его происхождение трудно, если вообще возможно. Он, безусловно, был создан с оглядкой на пастушеские рожки или трубы, прибывшие в Европу вместе с кочевыми племенами из Центральной Азии. Но между центральноазиатскими степями и швейцарскими горами пролегает дистанция огромного размера», — подчеркивает авторитетная Лозаннская школа музыки (Ecole de Musique Lausanne / EMLВнешняя ссылка). Так как же тогда так получилось, что именно альпийский рог завоевал среди швейцарцев такую популярность?

Культурные заимствования

Когда-то этот инструмент использовался в альпийских долинах как средство связи, например, для подачи сигнала тревоги или для созыва людей в церковь. Так что скорее всего причиной исторического успеха альпийского горна и стала как раз его присутствие в повседневной жизни людей в качестве полезного и практичного инструмента. Но кроме того, он ещё и идеально вписывался в образ «народа-пастуха», созданного во многом сознательно в Швейцарии в начале 19 века в эпоху политического романтизма.

Об этом пишет и швейцарский национальный Офис по делам туризма Schweiz TourismusВнешняя ссылка. «Почти уже забытый, в эпоху романтизма в 19 веке и в период создания того, что сегодня мы называем фольклором и индустрией современного туризма, альпийский горн пережил свой ренессанс — и даже стал национальным символом». Так что все якобы исконные и типичные инструменты, образующие корпус швейцарских фольклорных символов, на самом деле являются локальными адаптациями и вариациями инструментов, которые возникли за пределами Швейцарии.

Диатонический аккордеон (также диатоническая гармоника, общее название всех видов национальных гармоник) Schwyzerörgeli («швейцарский органчик») – незаменимый инструмент в составе любого швейцарского фольклорного музыкального коллектива.
Диатонический аккордеон (также диатоническая гармоника, общее название всех видов национальных гармоник) Schwyzerörgeli («швейцарский органчик») – незаменимый инструмент в составе любого швейцарского фольклорного музыкального коллектива. Keystone / Urs Flueeler

Знаменитая гармоника «швицероргели», настоящая звезда любого швейцарского фольклорного коллектива или оркестра народных инструментов, на самом деле родом из Австрии. Появившись в локальном исполнении в кантоне Швице в 1886 году, этот инструмент был всего лишь одной из многочисленных вариаций так называемой «диатонической гармоники», изобретенной в Вене в 1829 году и оттуда распространившейся по всей Европе.

Цимбалы также и сегодня очень популярны в сфере традиционной швейцарской музыки, в кантоне Берн даже есть музей, посвященный исключительно этому инструменту. Самый известный представитель этого семейства инструментов — молоточковые цимбалы, которые до сих пор часто используется в фольклоре региона Аппенцелль. В Цюрихе этот инструмент впервые был задокументирован еще в 1447 году по весьма «швейцарскому поводу»: человек, игравший на нем по ночам, был, разумеется, оштрафован за нарушение ночных тишины и покоя.

Аппенцелльские цимбалы (Appenzeller Hackbrett), струнный ударный музыкальный инструмент трапециевидной формы, звук, напоминающий клавесин, извлекается ударами (hacken) двух деревянных палочек или колотушек с расширяющимися лопастями на концах. Имеет 125 струн по 5 на каждую ноту.
Аппенцелльские цимбалы (Appenzeller Hackbrett), струнный ударный музыкальный инструмент трапециевидной формы, звук, напоминающий клавесин, извлекается ударами (hacken) двух деревянных палочек или колотушек с расширяющимися лопастями на концах. Имеет 125 струн по 5 на каждую ноту. Keystone / Gaetan Bally

Несмотря на многовековую историю присутствия в Швейцарии молоточковые цимбалы также не являются исконным швейцарским инструментом. Теорий насчет того, как они попали в Швейцарию, существует много, но музыковеды сходятся во мнении, что изначально возник этот инструмент в Восточной Европе, и сегодня его родственников можно обнаружить в Венгрии, Англии и даже Китае. Так существует ли на самом деле настоящий исконным только швейцарский музыкальный инструмент? Хорошая новость заключается в том, что наши поиски не были безуспешными.

Во время Государственного визита в Швейцарию в 2010 году президент Турции Абдулла Гюль попробовал овладеть искусством «вращения монетки» (Talerschwingen).
Во время Государственного визита в Швейцарию в 2010 году президент Турции Абдулла Гюль попробовал овладеть искусством «вращения монетки» (Talerschwingen). Keystone / Arnd Wiegmann

Инструмент, которого нет больше нигде в мире, — это аппенцелльский Talerschwingen, который сопровождает пение в стиле йодль. Принцип работы инструмента гениален и прост: берется глиняная чаша, в нее кидается монетка, затем музыкант должен мягкими вращательно-колебательными движениями привести к возникновению центробежной силы, которая заставляет монетку, как то самое наливное яблочко, совершать внутри чаши оборот за оборотом, катаясь по внутренней её стенке и производя звук, меняющийся в зависимости от диаметра чаши.

Сегодня, конечно, в качестве такой монеты используют уже не старинный талер, а пятифранковую монету. Лучше всего подходят для этой цели монеты, отчеканенные в период до 1968 года, потому что тогда они еще делались из чистого серебра. Звук, производимой такой монетой, считается уникальным и неповторимым.

Как это работает? Можно посмотреть в этом видео из YouTube:

Внешний контент

Конечно, это очень примитивный способ получения звука и примитивный инструмент, люди, избалованные «высокой культурой», будут воротить от него нос, но именно этот простой и скромный инструмент, пожалуй, как раз лучше всего и соответствует духу и образу «простого народа-пастуха».

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