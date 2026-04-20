Глава Novartis вошёл в совет директоров Anthropic
Компания Anthropic назначила генерального директора швейцарской фармацевтической группы Novartis Васанта Нарасимхана (Vasant Narasimhan) членом своего независимого совета директоров. Теперь в составе совета находятся семь человек.
Назначение было произведено в соответствии с особой системой корпоративного управления Anthropic — через структуру Long-Term Benefit Trust. Это независимый траст, который следит за долгосрочным направлением развития компании и создан для того, чтобы «защитить её миссию от краткосрочного коммерческого давления».
В феврале 2026 года этот траст сообщил о введении в совет директоров Криса Лидделла (Chris Liddell), ранее занимавшего руководящие должности в Microsoft и работавшего в администрации Дональда Трампа заместителем главы аппарата Белого дома по координации политики и директором по стратегическим инициативам. До сих пор у Васанта Нарасимхана не было должностей в других советах директоров.
По данным газеты Wall Street Journal, назначение Васанта Нарасимхана связано как с возможным выходом Anthropic на биржу уже в этом году, так и с планируемым более активным распространением её бизнес-интересов и на сферу здравоохранения. Как пишет издание, компания недавно приобрела за 400 млн долларов (около 312 млн швейцарских франков) биотехнологический стартап Coefficient Bio.
Осенью 2024 года в Цюрихе открылся один из трёх европейских офисов Anthropic. Сейчас компания намерена усилить свою команду в Швейцарии и даже готова потратить на это значительные средства. В одном из объявлений о вакансиях указано, что годовая зарплата специалиста по искусственному интеллекту может составлять в этой компании сумму от 280 до 680 тыс. швейцарских франков.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
