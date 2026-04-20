Глава Novartis вошёл в совет директоров Anthropic

Генеральный директор Novartis вошёл в состав наблюдательного совета Anthropic. Keystone-SDA

Компания Anthropic назначила генерального директора швейцарской фармацевтической группы Novartis Васанта Нарасимхана (Vasant Narasimhan) членом своего независимого совета директоров. Теперь в составе совета находятся семь человек.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Novartis CEO joins Anthropic’s board of directors Читать далее Novartis CEO joins Anthropic’s board of directors

Français fr Le CEO de Novartis intègre l’organe de surveillance d’Anthropic Оригинал Читать далее Le CEO de Novartis intègre l’organe de surveillance d’Anthropic

Назначение было произведено в соответствии с особой системой корпоративного управления Anthropic — через структуру Long-Term Benefit Trust. Это независимый траст, который следит за долгосрочным направлением развития компании и создан для того, чтобы «защитить её миссию от краткосрочного коммерческого давления».

В феврале 2026 года этот траст сообщил о введении в совет директоров Криса Лидделла (Chris Liddell), ранее занимавшего руководящие должности в Microsoft и работавшего в администрации Дональда Трампа заместителем главы аппарата Белого дома по координации политики и директором по стратегическим инициативам. До сих пор у Васанта Нарасимхана не было должностей в других советах директоров.

По данным газеты Wall Street Journal, назначение Васанта Нарасимхана связано как с возможным выходом Anthropic на биржу уже в этом году, так и с планируемым более активным распространением её бизнес-интересов и на сферу здравоохранения. Как пишет издание, компания недавно приобрела за 400 млн долларов (около 312 млн швейцарских франков) биотехнологический стартап Coefficient Bio.

Осенью 2024 года в Цюрихе открылся один из трёх европейских офисов Anthropic. Сейчас компания намерена усилить свою команду в Швейцарии и даже готова потратить на это значительные средства. В одном из объявлений о вакансиях указано, что годовая зарплата специалиста по искусственному интеллекту может составлять в этой компании сумму от 280 до 680 тыс. швейцарских франков.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше ИИ и медицина Суперкомпьютеры могут навсегда изменить разработку новых лекарств Этот контент был опубликован на Такие технологии способны ускорить разработку новых лекарств, хотя многие серьёзные технологические проблемы в этой сфере пока остаются нерешёнными. Читать далее Суперкомпьютеры могут навсегда изменить разработку новых лекарств

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch