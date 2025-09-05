Почему ложь о Швейцарии – это вопрос национальной безопасности!

Фейки, искажения и манипуляции: Швейцария в последнее время регулярно становится объектом пропагандистских атак. Keystone / Vera Leysinger

За рубежом о Швейцарии ходит множество мифов, легенд и просто неверной информации. История и смысл швейцарского нейтралитета, например, в последние годы подвергаются особенно заметным искажениям. Поэтому Швейцарии важно не допустить, чтобы за рубежом закрепились неверные нарративы и сложилось ложное понимание её роли в мировой политике. Тему анализирует наш коллега Беньямин фон Виль.

15 минут

Швейцария по-прежнему нейтральна? Этот или похожий вопрос, в основном за пределами Швейцарии и на английском языке, пользователи задают Google примерно 14 000 раз в месяц. В тестовых запросах Google показывал довольно высоко в списке результатов англоязычную публикацию турецких государственных СМИ под заголовком: «Почему Швейцария после 500 лет отказывается от своего нейтралитета». Сам текст куда более нюансирован, однако заголовок уже задавал ложный контекст, влияя на восприятие темы. А люди, как хорошо знают журналисты, гораздо чаще читают заголовки, чем сами материалы.

Активность пророссийских пропагандистских каналов

Почему за рубежом ищут в Google информацию о швейцарском нейтралитете? Причин несколько. Одна из них: активизация за последние три года дезинформационных кампаний, прежде всего российских пропагандистских каналов. Эти кампании вносят путаницу в толкование понятия «швейцарский нейтралитет», подталкивая пользователей проверять услышанное и искать себе надёжные источники. Важно, поэтому, чтобы тот, кто целенаправленно ищет информацию о нейтралитете, получал достоверные и точные данные.

Тот, кто утверждает, что Швейцария больше не нейтральна, фактически делает её стороной военного конфликта. А к стороне конфликта уже можно относиться враждебно. Поэтому Швейцария особо заинтересована в том, чтобы её нейтралитет, а вместе с ним и этот руководящий принцип её внешней политики, действующий с 1815 года, был правильно истолкован и корректно представлен международной общественности. Если же я сто раз в день слышу, что «Швейцария больше не является нейтральной страной», то я постепенно начинаю воспринимать это ложное утверждение как доминирующее мнение.

«Швейцария выглядит как зона боевых действий»

Этой весной миллионы пользователей увидели примерно 30-секундное видео из Берна. На нём — бегущие люди и клубы слезоточивого газа: реальные кадры пропалестинской демонстрации. Видео было распространено десятками аккаунтов на платформе X/Twitter с заголовками («Сейчас Швейцария выглядит как зона боевых действий»), которые в большей или в меньшей степени вырывали эти сцены из общего контекста. Один анонимный пользователь даже утверждал, что демонстранты хотели штурмовать бернскую синагогу и линчевать евреев.

Способна ли Швейцария противостоять дезниформации? Не всякое ложное утверждение является дезинформацией. О дезинформации обычно говорят тогда, когда вводящая в заблуждение или ложная информация прицельно и намеренно распространяется со злым умыслом. Как отмечает, например, британский эксперт Рори Кормак (Rory Cormac), приходящая извне в демократические страны дезинформация нацелена прежде всего на существующие в этом обществе линии раскола. Она особенно эффективно действует там, где на повестке дня стоят темы с высокой эмоциональной нагрузкой и с резко противоположными позициями. Самым известным примером в Швейцарии стал сюжет осени 2022 года, когда в социальных сетях вирусно распространялся якобы развешанный на швейцарских улицах призыв правительства доносить на соседей, которые «слишком сильно отапливают свои дома». Это «активное мероприятие» было рассчитано на усиление страхов перед возможной нехваткой тепла зимой. Одновременно оно углубляло уже существовавший раскол по вопросу о том, не наносят ли санкции против России из-за её войны в Украине больше вреда самой Швейцарии, чем Кремлю. Искусная подделка Подделка была выполнена настолько искусно, что в неё было нетрудно поверить — тем более что указанный «телефон доверия для информантов» действительно принадлежал одному из швейцарских государственных органов. Фальшивку быстро разоблачили, однако среди тех, кто изначально не доверяет «мейнстрим-СМИ», сомнения могли сохраниться. В самой Швейцарии существуют разные мнения о том, насколько общество страны устойчиво к дезинформации. Так или иначе, Швейцария — это небольшая страна в центре Западной Европы, с реальным федерализмом, четырьмя национальными языками и высокой информационной и экономической открытостью, к тому же не входящая в Европейский союз. И всё это делает её непростой целью для дезинформационных кампаний. Кроме того, швейцарцы привыкли самостоятельно формировать свое собственное мнение, будучи «закалёнными» регулярными (до четырёх раз в год) голосованиями по самым разным вопросам — от медицины и налогов до экономики и культуры. Соответственно, в теории, они должны быть особенно чувствительны к явной дезинформации. С другой стороны, некоторые эксперты, например профессор Лозаннского федерального технологического института Турадж Эбрахими (Touradj Ebrahimi), полагают, что как раз из-за регулярных народных голосований дезинформация может быть для Швейцарии особенно опасной. В подавляющем большинстве случаев миру безразлично, о чём и как голосуют швейцарцы. Но если кто-то окажется заинтересован в конкретном исходе конкретного референдума и если он при этом будет понимать, как работает политическая система страны, то его усилия вполне могут оказаться небезрезультатными, тем более что в Швейцарии расположены многочисленные штаб-квартиры влиятельных международных организаций, а сама страна плотно встроена в систему глобальных экономических и политических связей.

Факты же таковы: в Берне, политическом центре страны, действительно прошла пропалестинская демонстрация, завершившаяся беспорядкамиВнешняя ссылка. Полиция, однако, держала ситуацию под контролем. Сопредседатель Еврейской общины Берна (Jüdische Gemeinde Bern) отдельно поблагодарил её за быстрое вмешательство. И Еврейская община Берна, и Швейцарский союз еврейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund, SIG) выразили позже обеспокоенность тем, что колонна демонстрантов как-то смогла пройти на улицу вблизи синагоги. Представители демонстрантов сообщили изданию 20 MinutenВнешняя ссылка, что на самом деле они шли к расположенному напротив синагоги посольству США. Полиция, в свою очередь, указала 20 Minuten, что «не могла исключить», что часть участников направлялась и к синагоге, и к посольству.

Показать больше

Сопроводительные тексты, с которыми распространялись ролики, заметно различались по степени искажения реальности. Один влиятельный британский блогер, например, утверждал, что этот якобы «штурм синагоги» есть часть «плана глобалистов подорвать Запад изнутри». Этот тезис отсылает к распространённому конспирологическому сюжету о «глобалистском заговоре» или «новом мировом порядке»: предполагается, что некая наднациональная элита «разрушает Запад изнутри», причём термин «глобалисты» нередко используется в качестве синонима слова еврей, отсюда и антисемитский подтекст.

Одно и то же видео — разные медиа-сюжеты: в интернете всё может быть обращено инструментами манипуляции в ложь. Keystone / Vera Leysinger

В тот же день посольство США в Берне порекомендовало своим гражданамВнешняя ссылка обращаться к надёжным источникам — в частности, к англоязычной странице портала SWI swissinfo.ch. Тем не менее такие вирусные видео продолжают производить сильный эффект, а добросовестная журналистика физически не в состоянии опровергать каждую ложную интерпретацию бесконечного потока событий. Поэтому решающим фактором становится медиаграмотностьВнешняя ссылка: пользователи должны учиться уметь распознавать и критически проверять манипулятивные приёмы. Однако зарубежная аудитория часто находится вне досягаемости таких программ, и у такой страны как Швейцария, по сути, остаётся один путь, а именно, разъяснять происходящее с помощью средства массовой информации, причем на максимально возможном числе языков.

«Швейцария: страна криминала»

А схема на самом деле проста: авторы публикаций с видео из Берна взяли реальное событие, сместили контекст и выстроили нарратив неуверенности и поляризации, одновременно показав Швейцарию как нестабильную, небезопасную страну, где полиция «теряет контроль над ситуацией». Такой нарратив доминирует и в китайских социальных сетях. На платформах Xiaohongshu и Douyin Швейцарию часто изображают как расистскую страну с «разгулом криминала». Многие пользователи из Китая пишут, что их в Швейцарии якобы обокрали или даже ограбили. Другой вопрос: обучение. Швейцарские вузы действительно проводят профилактические проверки при приёме китайских абитуриентов на учебу, но в самом Китае эти меры преподносят как принципиальную «отмену» китайских студентов в Швейцарии.

Показать больше

Статья швейцарского издания BlickВнешняя ссылка, в которой один такой студент описывает расистские оскорбления, которые он, де, пережил при поиске жилья, была оперативно переведена на китайский и получила самую широкую аудиторию. Не менее распространён в китайском информационном пространстве и нарратив об «отказе Швейцарии от нейтралитета». Согласно таким публикациям, в случае китайского вторжения на Тайвань Швейцария заморозит все банковские счета граждан КНР, поскольку Соединённые Штаты, как утверждается в одном популярном посте, будут шантажировать швейцарские банки с помощью системы SWIFT. Эти нарративы не имеют явно определяемого общего инициатора, но возникают они в условиях цензуры, рисуя в итоге для среднего китайского пользователя неблагоприятный образ швейцарских общества и экономики.

Искажённые представления о швейцарских банках

Похожие отклики наши арабоязычные журналисты получают от читателей всякий раз, когда SWI swissinfo.ch сообщает о деятельности швейцарских банков. Эта тема явно выступает для арабоязычной аудитории сильным триггером. Во множестве арабоязычных роликов утверждается, будто в Швейцарии можно открыть анонимный «номерной счёт» и что арабские диктаторы и элиты именно так и прячут свои деньги. На самом же деле без раскрытия всей персональной информации завести банковский счёт в Швейцарии просто невозможно.

Читайте также по теме:

Показать больше

Миграция — ещё одна швейцарская тема, вокруг которой в арабоязычном пространстве курсирует множество неверных сведений. Недавно в TikTok вирусно разошлось видео на арабском языке с утверждением, что до конца июня 2025 года Швейцария «депортирует всех мигрантов». Такая информация вроде бы не несёт прямой угрозы безопасности Швейцарии. Но вместо взвешенного, дифференцированного описания реальности она формирует карикатурный образ страны и искажённые представления о швейцарской миграционной политике. Разумеется, в арабоязычном медиапространстве встречаются и спорные интерпретации политики нейтралитета.

«Действительно ли Швейцария нейтральна в отношении Палестины»? Этим вопросом в конце 2024 года задавался канал Al Jazeera в своём развёрнутом аналитическом материале. Сначала там хронологически верно показано, как Швейцария довольно долго занимала в ближневосточном конфликте вполне сбалансированную позицию, но затем утверждается, что после 7 октября 2023 года она от неё отказалась. В частности, этот вывод подкрепляется тезисом о том, что Швейцария признаёт ХАМАС террористической организацией. «Новый произраильский курс» объясняется телеканалом «растущим влиянием правых политических сил в стране».

Швейцария и российская пропаганда

В одном из своих аудиоматериалов в конце 2024 года RT утверждало, что Швейцария якобы, «в основном за закрытыми дверями», сближается с НАТО. В этом выпуске также намекалось, что возможный отказ от нейтралитета «мог бы втянуть Швейцарию в геополитические конфликты». В других материалах RT и раньше заявлял, будто Швейцария уже отказалась от нейтралитетаВнешняя ссылка — например, из-за позиции бывшей федеральной советницы и президента Конфедерации в 2024 году Виолы Амхерд (Viola Amherd), которую прямо называют «сторонницей НАТО». Она, напомним, и в самом деле сыграла важную роль в подготовке и проведении саммита по Украине на Бюргенштоке (Bürgenstock). Такая противоречивая хронология показывает недобросовестный умысел авторов: речь идёт не о связной хронике, а о конструировании негативных нарративов. В другом материале утверждалось, что крупнейший частный медиахолдинг Швейцарии ведёт только лишь проукраинскую пропаганду; этот выпуск собрал миллионную аудиторию.

Также по теме:

С начала 2024 года RT значительно нарастил объём материалов о Швейцарии. На немецкоязычной главной странице RT раздел SchweizВнешняя ссылка вынесен в самую верхнюю часть сайта — вероятно, чтобы создавать и укрепить у аудитории впечатление собственной компетентности и «нормальности» присутствия российского медиа в швейцарской политической повестке дня. При этом важно помнить контекст: хотя сайт остаётся доступным онлайн и в Швейцарии, и в Германии, после начала российского вторжения в Украину Европейский союз (EU) запретил RTВнешняя ссылка.

Это не новости: теме швейцарского нейтралитета российская государственная пропаганда уделяет особое внимание. Keystone / Vera Leysinger

При этом не каждый материал RT о Швейцарии содержит недостоверные сведения и не каждый из этих материалов касается напрямую политики: например, RT публиковал даже целую «оду Саше Рюферу», известному швейцарскому телеведущему и комментатору, чья эмоциональная манера и резкие оценки регулярно вызывают споры. Швейцария со своей стороны не стала запрещать российские госмедиа, ссылаясьВнешняя ссылка на то, что бороться с ложью нужно не запретами, а аргументами.

При этом надо понимать, что подогревать предубеждения способны даже публикации, ориентированные вроде бы на аполитичную аудиторию. Часто говорят, что у RT небольшой охват Внешняя ссылкаи особенно беспокоиться нечего. Но, как показывают исследования, контент всегда находит свою публику, в том числе через так называемые «альтернативные медиа», которые ссылаются на RT или напрямую перепечатывают материалы этого СМИ. Швейцарский журнал Die Weltwoche также перепечатывал публикации RT. Вот так и формируется замкнутая медийная экосистема.

Риск дезинформации на иностранных языках

Вряд ли такая «экосистема» сможет занять доминирующие позиции там, где журналистские материалы выходят на национальных языках Швейцарии (немецком, французском, итальянском, ретороманском). Гораздо вероятнее, что дезинформация по отдельным темам будет преобладать в иных языковых сегментах. Те самые 14 000 англоязычных запросов в Google о швейцарском нейтралитете исходят ведь от людей, которые хотят составить собственное мнение по этой теме. И пока что они в целом получают корректную информацию: в самом верху выдачи — Wikipedia, Swissinfo и Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA).

Показать больше

При этом пояснения внешнеполитического ведомства могут быть фактически точными, но исходят они ведь от государственного органа и скептичный читатель скажет, что сама себя Швейцария, конечно же, представит в качестве нейтральной страны. Англоязычная статья в Wikipedia о швейцарском нейтралитете снабжена предупреждающим баннером: «У этой статьи несколько проблем». На портале же SWI swissinfo.ch пользователь попадает на обзорный материал, который стремится действительно объективно изложить суть нейтралитета, его историю и практику — в том числе он поясняет важное различие между «правом нейтралитета» и «политикой нейтралитета».

Показать больше

Материал на немецком языке отредактирован главным редактором Марком Ливингстоном (Mark Livingston) и создан при поддержке Май Эльмахди Лихтштайнер (May Elmahdi Lichtsteiner), Кристиана Фосса Брандта (Kristian Foss Brandt), Елены Серветтаз (Elena Servettaz), Инь Цанг (Ying Zhang). Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для иностранной аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше

