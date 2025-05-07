Швейцария официально запретит ХАМАС с 15 мая

Запрет распространяется не только на саму исламистскую группировку, но и на структуры, выступающие под прикрытием ХАМАС, созданные на его основе, а также на организации и группы, действующие по его указанию или от его имени. Keystone

Это решение было принято Федеральным советом (правительством) на очередном заседании в среду, оно завершает законодательный процесс, начатый по инициативе парламента в декабре 2024 года.

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Запрет распространяется не только на саму исламистскую группировку, но и на структуры, выступающие под прикрытием ХАМАС, созданные на его основе, а также на организации и группы, действующие по его указанию или от его имени. Законодательная инициатива была подготовлена Федеральным советом по поручению парламента после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Мера направлена на укрепление внутренней и внешней безопасности Швейцарии, повышение эффективности уголовного преследования и пресечение финансирования терроризма.

Как поясняет Федеральный совет, цель запрета — минимизировать риск использования Швейцарии в качестве убежища или тыла для деятельности ХАМАС и связанных с ним структур. Новые положения позволят эффективнее применять превентивные меры, такие как запрет на въезд и депортация. Кроме того, обмен информацией о подозрительных финансовых потоках с зарубежными партнёрами станет проще и юридически более обоснован.

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В ходе парламентских дебатов представители левых партий пытались ограничить сферу действия запрета, чтобы исключить препятствия для гуманитарных и миротворческих организаций. Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) заверил, что подобная деятельность не подпадает под запрет, поскольку соответствующие исключения были предусмотрены с самого начала. Несмотря на это, часть представителей партии «Зелёные» (GPS) воздержалась от голосования.

20 лет тюрьмы

Для того чтобы та или иная структура была официально признана связанной с ХАМАС, Федеральный совет должен будет обосновать её тесную связь с данной группировкой. Решения будут приниматься по итогам консультаций с курирующими парламентскими комитетами по вопросам безопасности. Запрет может быть оспорен в Федеральном административном суде.

При этом введение отдельной уголовной нормы не планируется: действующий Уголовный кодекс Швейцарии уже предусматривает наказание за участие в террористических организациях и поддержку их деятельности — вплоть до 20 лет лишения свободы или крупного денежного штрафа. Срок действия запрета ограничен пятью годами. В дальнейшем он может быть продлён в установленном парламентском порядке. Напомним, что ещё 11 октября 2023 года Федеральный совет признал ХАМАС террористической организацией. Введение формального запрета стало логическим закреплением этой принципиальной позиции.

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