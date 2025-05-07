The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Внешняя политика

Швейцария официально запретит ХАМАС с 15 мая

Запрет распространяется не только на саму исламистскую группировку, но и на структуры, выступающие под прикрытием ХАМАС, созданные на его основе, а также на организации и группы, действующие по его указанию или от его имени.
Запрет распространяется не только на саму исламистскую группировку, но и на структуры, выступающие под прикрытием ХАМАС, созданные на его основе, а также на организации и группы, действующие по его указанию или от его имени. Keystone

Это решение было принято Федеральным советом (правительством) на очередном заседании в среду, оно завершает законодательный процесс, начатый по инициативе парламента в декабре 2024 года.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал RTS / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Запрет распространяется не только на саму исламистскую группировку, но и на структуры, выступающие под прикрытием ХАМАС, созданные на его основе, а также на организации и группы, действующие по его указанию или от его имени. Законодательная инициатива была подготовлена Федеральным советом по поручению парламента после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Мера направлена на укрепление внутренней и внешней безопасности Швейцарии, повышение эффективности уголовного преследования и пресечение финансирования терроризма.

Как поясняет Федеральный совет, цель запрета — минимизировать риск использования Швейцарии в качестве убежища или тыла для деятельности ХАМАС и связанных с ним структур. Новые положения позволят эффективнее применять превентивные меры, такие как запрет на въезд и депортация. Кроме того, обмен информацией о подозрительных финансовых потоках с зарубежными партнёрами станет проще и юридически более обоснован.

Читайте также:

Показать больше
на цели обеспечения безопасности еврейских общин и синагог были быстро выделены дополнительные бюджетные средства.

Показать больше

Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

Этот контент был опубликован на Каковы причины увеличения численности швейцарской диаспоры в Израиле? Ранее основной причиной был антисемитизм. Что изменилось с тех пор?

Читать далее Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

В ходе парламентских дебатов представители левых партий пытались ограничить сферу действия запрета, чтобы исключить препятствия для гуманитарных и миротворческих организаций. Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) заверил, что подобная деятельность не подпадает под запрет, поскольку соответствующие исключения были предусмотрены с самого начала. Несмотря на это, часть представителей партии «Зелёные» (GPS) воздержалась от голосования.

20 лет тюрьмы

Для того чтобы та или иная структура была официально признана связанной с ХАМАС, Федеральный совет должен будет обосновать её тесную связь с данной группировкой. Решения будут приниматься по итогам консультаций с курирующими парламентскими комитетами по вопросам безопасности. Запрет может быть оспорен в Федеральном административном суде.

При этом введение отдельной уголовной нормы не планируется: действующий Уголовный кодекс Швейцарии уже предусматривает наказание за участие в террористических организациях и поддержку их деятельности — вплоть до 20 лет лишения свободы или крупного денежного штрафа. Срок действия запрета ограничен пятью годами. В дальнейшем он может быть продлён в установленном парламентском порядке. Напомним, что ещё 11 октября 2023 года Федеральный совет признал ХАМАС террористической организацией. Введение формального запрета стало логическим закреплением этой принципиальной позиции.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
10 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
5 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
152 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Жители лагеря беженцев Нур Шамс на Западном берегу реки Иордан покидают свои дома 5 марта 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Показать больше

Почему Швейцария отменила женевскую конференцию по МГП?

Этот контент был опубликован на Ближневосточная конференция в Женеве отменена: это знак глубокого глобального раскола.

Читать далее Почему Швейцария отменила женевскую конференцию по МГП?
Международные воды у берегов Джибути являются важнейшим центром пересечения транспортных путей, охрана и наблюдение за ними так же осуществляется на международном уровне: военнослужащие ВМС Испании во время учений совместно с властями Джибути.

Показать больше

Джибути: что ищет Швейцария на Африканском Роге?

Этот контент был опубликован на У Швейцарии там есть свои интересы, поэтому она пытается добиться возможности оказывать на ситуацию политическое влияние.

Читать далее Джибути: что ищет Швейцария на Африканском Роге?
Боевики ХАМАС торжественно отмечают массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года.

Показать больше

Запрет ХАМАС: нейтральная Швейцария определила свою позицию

Этот контент был опубликован на Парламент страны вопрос запрета ХАМАС обсуждал в течение многих лет. И вот теперь решение принято.

Читать далее Запрет ХАМАС: нейтральная Швейцария определила свою позицию
Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Показать больше

Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Этот контент был опубликован на Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Читать далее Швейцарская молодежь становится все более радикальной
Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года.

Показать больше

Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР

Этот контент был опубликован на Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года.

Читать далее Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR