В Ватикане отложили церемонию присяги швейцарских гвардейцев

Церемония присяги новобранцев Папской швейцарской гвардии, которая ежегодно проводится 6 мая, перенесена на более позднюю дату. Ожидается, что новая дата будет объявлена осенью 2025 года. «В эти дни скорби и памяти по случаю смерти нашего возлюбленного Святого Отца, Папы Франциска, Папская швейцарская гвардия сосредоточена на выполнении своей миссии и объединяется в молитве за его вечный покой», — говорится в официальном заявлении Гвардии.
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
Смерть Папы Франциска: вспоминает бывший швейцарский гвардец
Этот контент был опубликован на
Смерть Понтифика: как на это печальное известие реагирует бывший швейцарский гвардеец, лично знавший Франциска.
Присяга проходит ежегодно 6 мая — в годовщину разграбления Рима в 1527 году, когда 189 швейцарских гвардейцев защищали Папу Климента VII от ланскнехтов, входивших в армию императора Карла V, при этом 147 гвардейцев тогда погибли. С тех пор новобранцы в этот день клянутся охранять Папу и всех его законных преемников — так же, как это делали их предшественники почти пять веков назад.
Показать больше
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.
Этот контент был опубликован на
«Служба в швейцарской гвардии – это призвание. Чтобы взять на себя эту необыкновенную и благородную миссию, необходимо доверие и глубокая убежденность», – говорит Кристоф Граф, командующий Папской швейцарской гвардией. Идею ее претворил в жизнь папа Юлий II в 1506 году. 6 мая этого года 23 молодых призывника будут приведены к присяге на площади Святого Петра.…
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.