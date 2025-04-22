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В Ватикане отложили церемонию присяги швейцарских гвардейцев

Присяга проходит ежегодно 6 мая — в годовщину разграбления Рима в 1527 году, когда 189 швейцарских гвардейцев защищали Папу Климента VII от ланскнехтов, входивших в армию императора Карла V, при этом 147 гвардейцев тогда погибли.
Присяга проходит ежегодно 6 мая — в годовщину разграбления Рима в 1527 году, когда 189 швейцарских гвардейцев защищали Папу Климента VII от ланскнехтов, входивших в армию императора Карла V, при этом 147 гвардейцев тогда погибли. Keystone-SDA

Церемония приведения к присяге швейцарских гвардейцев отложена в связи со смертью Папы Франциска.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Церемония присяги новобранцев Папской швейцарской гвардии, которая ежегодно проводится 6 мая, перенесена на более позднюю дату. Ожидается, что новая дата будет объявлена осенью 2025 года. «В эти дни скорби и памяти по случаю смерти нашего возлюбленного Святого Отца, Папы Франциска, Папская швейцарская гвардия сосредоточена на выполнении своей миссии и объединяется в молитве за его вечный покой», — говорится в официальном заявлении Гвардии.

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Присяга проходит ежегодно 6 мая — в годовщину разграбления Рима в 1527 году, когда 189 швейцарских гвардейцев защищали Папу Климента VII от ланскнехтов, входивших в армию императора Карла V, при этом 147 гвардейцев тогда погибли. С тех пор новобранцы в этот день клянутся охранять Папу и всех его законных преемников — так же, как это делали их предшественники почти пять веков назад.

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