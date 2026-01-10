Как швейцарский франк стал одной из самых надёжных валют мира

В начале 19 века денежное обращение в Швейцарии напоминало сплошной хаос. Единой валюты не существовало, в обороте находились сотни самых разных монет, кантональных, городских, церковных и даже иностранных. Платили всем, что оказывалось под рукой, а расчёт цен превращался в сложную арифметическую головоломку.

Кантоны тогда, по сути, были суверенными государствами — со своей валютой, собственной таможней и даже… собственным часовым поясом. На крошечной территории страны насчитывалось 14 разных временных зон. Торговля между регионами превращалась в квест с постоянно меняющимися правилами.

Как подчёркивает швейцарский экономист Эрнст Бальтенспергер, дело было не только в количестве валют, но и в их качестве. Одни монеты действительно содержали заявленное количество золота или серебра, другие — нет. Продавец никогда не знал, насколько «настоящими» были полученные им деньги.

Первую попытку навести порядок предпринял Наполеон Бонапарт. В 1798 году, после создания Гельветической республики, он ввёл на территории Швейцарии единую валюту франк, по французскому образцу. Само название «франк» восходит к титулу французского короля — Francorum Rex, сокращённому на монетах до Franc. Именно это слово и стало обозначением валюты.

Однако французский франк задержался в Швейцарии ненадолго. Уже через пять лет, с падением Гельветической республики, кантоны вернули себе право чеканить собственные деньги. Поворотный момент наступил в 1848 году: Швейцария становится современным федеративным государством. Унифицировать потребовалось не только политическую систему, но и экономику.

Стране была необходима единая национальная валюта

Выбор стоял между французским франком и южногерманским гульденом. Победил франк: из прагматичных соображений. В середине 19 века французский франк считался одной из самых стабильных и уважаемых валют Европы. Швейцарский франк был приравнен к 4,5 грамма серебра, а в 1860 году страна перешла на золотой стандарт. До Первой мировой войны он оставался тесно привязанным к французской валюте. Но уже в межвоенный период многое изменилось: валюты соседей обесценивались, тогда как франк постепенно укреплял позиции.

Швейцарские банкноты признаны одними из самых красивых в мире, купюра в 1000 франков остаётся банкнотой самого крупного номинала, находящейся в широком обращении. Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Во время Второй мировой войны Швейцарский национальный банк поддерживал стабильность франка, активно скупая золото — в том числе у нацистской Германии. Этот эпизод до сих пор вызывает споры среди историков. Известно, например, что в 1923 году, на фоне гиперинфляции в Германии, некто Адольф Гитлер приезжал в ШвейцариюВнешняя ссылка, собирать пожертвования именно во франках.

С крахом Бреттон-Вудской системы в 1970-х годах швейцарский франк стал свободно конвертируемым. С тех пор он только укреплял свою репутацию. Сегодня швейцарский франк — это не просто национальные деньги. Это глобальный символ надёжности, так называемая валюта-убежище. В периоды политических и финансовых кризисов инвесторы массово переводят активы именно во франки. Причина — в уникальном сочетании факторов: политическая нейтральность Швейцарии, устойчивая экономика, независимая денежно-кредитная политика и высокий уровень доверия к государственным институтам страны.

Издержки популярности

Правда, такой успех регулярно вызывает и тревогу: сильный франк затрудняет экспорт, чем недоволен Центробанк. Но это, видимо, неизбежные издержки популярности. И, конечно, нельзя не сказать о дизайне. Швейцарские банкноты признаны одними из самых красивых в мире, купюра в 1000 франков остаётся банкнотой самого крупного номинала, находящейся в широком обращении. Кроме того, банкнота Швейцарии — единственная, рисунок на которой расположен вертикально, а не горизонтально. Швейцарский франк сегодня — это не просто средство расчёта. Это итог двухвековой борьбы за порядок, доверие и стабильность. Именно поэтому он остаётся одной из самых надёжных валют на планете.

