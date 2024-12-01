Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте
В каждой семье есть свои тайны. У нашего сегодняшнего героя это предок, который превратился в... мумию. История «прадеда-паши*» в роду бывшего дипломата Клаудио Маццукелли (Claudio Mazzucchelli) долгие годы была лишь семейной легендой. Но неожиданно она стала самой настоящей правдой.
Каир, 1992 год. Два года назад МИД Швейцарии (EDA) назначил Клаудио Маццукелли консулом в Египте — в стране, с которой этого дипломата связывали особые отношения. Одна из обязанностей Клаудио Маццукелли была раз в месяц ездить в Александрию, отвозя наличными пенсию нескольким живущим там швейцарским пенсионерам. «В городе его контактным лицом была женщина, прежде знавшая семью консула», — рассказывает в интервью SWI swissinfo.ch сам Клаудио Маццукелли.
И вот как-то звонит у него телефон, и та дама из Александрии сообщает ему неприятные новости: «В морге у нас лежит тело гражданина Швейцарии». Несчастный случай с кем-то из туристов? Или теперь возить ему в Александрию на одну пенсию меньше? Каково же было изумление консула, когда он затем услышал: «Это, кстати, мумия вашего прадеда».
Паша из Аппенцелля
Город Херизау, кантон Аппенцелль-Внешний, 1837 год. Когда на свет там появился Иоганнес Шисс (Johannes Schiess), никто в этой тогда маленькой деревушке и не подозревал, какая необычная судьба ждет младенца. Иоганнес Шисс изучал медицину в Базеле и Берне, работал врачом в Париже и Берлине. Однажды он вступил в некий «итало-швейцарский комитет», который помогал повстанцам во время восстания на Крите в 1867–1869 годах**. Это следует из текста на обороте фотографии Иоганнеса Шисса, сделанной в 1907 году. Там же записана краткая биография врача — «человека, которого город Александрия только что похоронил со всей пышностью».
Каким образом уроженец Херизау сошелся на Крите с египетским истеблишментом, — остается загадкой. Тем не менее известно, что в 1869 году османский наместник Египта Исмаил-паша*** пригласил его на торжественное открытие Суэцкого канала. Это событие полностью перевернуло жизнь И. Шисса. Страна эта так ему понравилась, что он решил перебраться в Александрию насовсем. Там он работал в государственной больнице и, став ее директором, расширил ее и создал лабораторию, в которой трудились известные в Египте и Европе ученые.
Он активно сотрудничал с немецким врачом Робертом Кохом, который наряду с Луи Пастером считается отцом современной бактериологии. Мартина Маццукелли (Martina Mazzuchelli) ссылается при этом на сайт Института им. Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), на котором выложены несколько писем, написанных И. Шиссом великому ученому. За несколько последних лет она собрала огромное количество материалов о своем предке — газетные статьи, открытки, фотографии. Иоганнес Шисс стал заметной фигурой в городской политике Александрии.
На одной из фотографий, которую показывает нам Клаудио Маццукелли, видна надпись: «Его превосходительство доктор медицины Иоганнес Шисс-паша, градоначальник Александрии». Неизвестно, действительно ли он занимал должность мэра города, но на обороте снимка указано, что он был «вице-президентом городского совета». При этом он страстно увлекался археологией. Узнав, что его больница построена на месте Дворца Птолемеев****, Иоганнес Шисс организовал там археологические раскопки. Позже благодаря ему по всему Египту был организован ряд научных экспедиций.
«Он был одним из основателей александрийского археологического музея. Музей работает до сих, но называется Греко-римским музеемВнешняя ссылка», — рассказывает Клаудио Маццукелли. В 1910 году Иоганнес Шисс умирает, завещав себя… забальзамировать. «Превратить в мумию!.. Да, мой дедушка был немного странным человеком», — заключает его правнук.
Тайна саркофага
Внучка Иоганнеса Шисса, мать Клаудио Маццукелли, как и многие другие иностранцы, в 1950-е годы уехала с родителями из Египта после государственного переворота, в результате которого к власти пришел Гамаль Абдель Насер. Жить она перебралась в Тичино, в родной кантон своего отца. «В детстве я часто слышал историю о своем прадеде-паше», — вспоминает теперь уже бывший швейцарский консул. Семья знала, что он был мумифицирован и похоронен в большом гранитном саркофаге в саду больницы в Александрии.
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Однако в 1960 годы саркофаг исчез, все думали, что его просто украли. Ничего не было известно и о его содержании, вплоть до того телефонного звонка в 1992 году. Мумию обнаружили во время реконструкции подвала Александрийского университета. Мумифицированный Иоганнес Шисс лежал в деревянном ящике с идентификационной табличкой. Университет отправил останки в морг, где они и пролежали несколько месяцев.
«В какой-то момент там понадобилось место для новых покойников», — рассказывает Клаудио Маццукелли. И власти города обратились как раз к даме, отвечавшей в Александрии за связи со Швейцарией, с вопросом о дальнейшей судьбе мумии. Сейчас Иоганнес Шисс покоится на англиканском кладбище Александрии. На его вторых похоронах присутствовали Клаудио Маццукелли с женой, директор Греко-римского музея, священник и еще несколько человек.
Не особо торжественно, особенно по сравнению с первым погребением. Что бы на это сказал сам швейцарский паша? «Если бы я тогда не был консулом в Египте, возможно, мы бы так никогда и не узнали ничего о его судьбе. Моя же жена уверена: так всё и было предначертано, потому так пожелал сам прадед, александрийский паша из Швейцарии», — резюмирует Клаудио Маццукелли.
Примечания
*В Османской империи «пашой» (от др.-перс. pāti-xšāya — «правитель») именовали, как правило, преимущественно высших военных чинов. В качестве почётного титула «паша» примерно равен генералу. Только османский султан и хедив (османский наместник) Египта могли жаловать титулом паши. Изначально титул вручался исключительно за заслуги военачальникам, впоследствии девальвировался и мог применяться по отношению к любому высокопоставленному официальному лицу или вообще постороннему лицу, удостоенному подобной чести.
**Критское восстание 1866—1869 годов (греч. Κρητική Επανάσταση του 1866) или Великая критская революция (чтобы отличить от других восстаний на Крите против Османской империи) — восстание греческих христиан на острове против Османской империи в 1866—1869 годах.
***Исмаил-паша (1830–1895), правитель Египта в 1863—1879 годах (до 1867 года — паша, затем хедив, наместник).
****Дворец Птолемеев ― дворец, в котором жили и правили фараоны Птолемеевского Египта в Александрии. Дворец был построен в 323 году до н. э., когда Птолемей Сотер захватил Египет. Здание находилось на полуострове Антиродос.
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