Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте

Иоганнес Шисс из Херизау (кантон Аппенцелль-внешний), александрийский паша. Claudio Mazzucchelli

В каждой семье есть свои тайны. У нашего сегодняшнего героя это предок, который превратился в... мумию. История «прадеда-паши*» в роду бывшего дипломата Клаудио Маццукелли (Claudio Mazzucchelli) долгие годы была лишь семейной легендой. Но неожиданно она стала самой настоящей правдой.

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Каир, 1992 год. Два года назад МИД Швейцарии (EDA) назначил Клаудио Маццукелли консулом в Египте — в стране, с которой этого дипломата связывали особые отношения. Одна из обязанностей Клаудио Маццукелли была раз в месяц ездить в Александрию, отвозя наличными пенсию нескольким живущим там швейцарским пенсионерам. «В городе его контактным лицом была женщина, прежде знавшая семью консула», — рассказывает в интервью SWI swissinfo.ch сам Клаудио Маццукелли.

И вот как-то звонит у него телефон, и та дама из Александрии сообщает ему неприятные новости: «В морге у нас лежит тело гражданина Швейцарии». Несчастный случай с кем-то из туристов? Или теперь возить ему в Александрию на одну пенсию меньше? Каково же было изумление консула, когда он затем услышал: «Это, кстати, мумия вашего прадеда».

Паша из Аппенцелля

Город Херизау, кантон Аппенцелль-Внешний, 1837 год. Когда на свет там появился Иоганнес Шисс (Johannes Schiess), никто в этой тогда маленькой деревушке и не подозревал, какая необычная судьба ждет младенца. Иоганнес Шисс изучал медицину в Базеле и Берне, работал врачом в Париже и Берлине. Однажды он вступил в некий «итало-швейцарский комитет», который помогал повстанцам во время восстания на Крите в 1867–1869 годах**. Это следует из текста на обороте фотографии Иоганнеса Шисса, сделанной в 1907 году. Там же записана краткая биография врача — «человека, которого город Александрия только что похоронил со всей пышностью».

Клаудио Маццукелли с фотографией своего прадеда. SWI swissinfo.ch

Каким образом уроженец Херизау сошелся на Крите с египетским истеблишментом, — остается загадкой. Тем не менее известно, что в 1869 году османский наместник Египта Исмаил-паша*** пригласил его на торжественное открытие Суэцкого канала. Это событие полностью перевернуло жизнь И. Шисса. Страна эта так ему понравилась, что он решил перебраться в Александрию насовсем. Там он работал в государственной больнице и, став ее директором, расширил ее и создал лабораторию, в которой трудились известные в Египте и Европе ученые.

Он активно сотрудничал с немецким врачом Робертом Кохом, который наряду с Луи Пастером считается отцом современной бактериологии. Мартина Маццукелли (Martina Mazzuchelli) ссылается при этом на сайт Института им. Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), на котором выложены несколько писем, написанных И. Шиссом великому ученому. За несколько последних лет она собрала огромное количество материалов о своем предке — газетные статьи, открытки, фотографии. Иоганнес Шисс стал заметной фигурой в городской политике Александрии.

На одной из фотографий, которую показывает нам Клаудио Маццукелли, видна надпись: «Его превосходительство доктор медицины Иоганнес Шисс-паша, градоначальник Александрии». Неизвестно, действительно ли он занимал должность мэра города, но на обороте снимка указано, что он был «вице-президентом городского совета». При этом он страстно увлекался археологией. Узнав, что его больница построена на месте Дворца Птолемеев****, Иоганнес Шисс организовал там археологические раскопки. Позже благодаря ему по всему Египту был организован ряд научных экспедиций.

Иоганнес Шисс гордо позирует рядом с капителью колонны, найденной на организованных им раскопках. Martina Mazzucchelli

«Он был одним из основателей александрийского археологического музея. Музей работает до сих, но называется Греко-римским музеемВнешняя ссылка», — рассказывает Клаудио Маццукелли. В 1910 году Иоганнес Шисс умирает, завещав себя… забальзамировать. «Превратить в мумию!.. Да, мой дедушка был немного странным человеком», — заключает его правнук.

Тайна саркофага

Внучка Иоганнеса Шисса, мать Клаудио Маццукелли, как и многие другие иностранцы, в 1950-е годы уехала с родителями из Египта после государственного переворота, в результате которого к власти пришел Гамаль Абдель Насер. Жить она перебралась в Тичино, в родной кантон своего отца. «В детстве я часто слышал историю о своем прадеде-паше», — вспоминает теперь уже бывший швейцарский консул. Семья знала, что он был мумифицирован и похоронен в большом гранитном саркофаге в саду больницы в Александрии.

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Однако в 1960 годы саркофаг исчез, все думали, что его просто украли. Ничего не было известно и о его содержании, вплоть до того телефонного звонка в 1992 году. Мумию обнаружили во время реконструкции подвала Александрийского университета. Мумифицированный Иоганнес Шисс лежал в деревянном ящике с идентификационной табличкой. Университет отправил останки в морг, где они и пролежали несколько месяцев.

Саркофаг, в котором в саду александрийской больницы был похоронен Иоганнес Шисс. Martina Mazzucchelli

«В какой-то момент там понадобилось место для новых покойников», — рассказывает Клаудио Маццукелли. И власти города обратились как раз к даме, отвечавшей в Александрии за связи со Швейцарией, с вопросом о дальнейшей судьбе мумии. Сейчас Иоганнес Шисс покоится на англиканском кладбище Александрии. На его вторых похоронах присутствовали Клаудио Маццукелли с женой, директор Греко-римского музея, священник и еще несколько человек.

Не особо торжественно, особенно по сравнению с первым погребением. Что бы на это сказал сам швейцарский паша? «Если бы я тогда не был консулом в Египте, возможно, мы бы так никогда и не узнали ничего о его судьбе. Моя же жена уверена: так всё и было предначертано, потому так пожелал сам прадед, александрийский паша из Швейцарии», — резюмирует Клаудио Маццукелли.

Примечания

*В Османской империи «пашой» (от др.-перс. pāti-xšāya — «правитель») именовали, как правило, преимущественно высших военных чинов. В качестве почётного титула «паша» примерно равен генералу. Только османский султан и хедив (османский наместник) Египта могли жаловать титулом паши. Изначально титул вручался исключительно за заслуги военачальникам, впоследствии девальвировался и мог применяться по отношению к любому высокопоставленному официальному лицу или вообще постороннему лицу, удостоенному подобной чести.

**Критское восстание 1866—1869 годов (греч. Κρητική Επανάσταση του 1866) или Великая критская революция (чтобы отличить от других восстаний на Крите против Османской империи) — восстание греческих христиан на острове против Османской империи в 1866—1869 годах.

***Исмаил-паша (1830–1895), правитель Египта в 1863—1879 годах (до 1867 года — паша, затем хедив, наместник).

****Дворец Птолемеев ― дворец, в котором жили и правили фараоны Птолемеевского Египта в Александрии. Дворец был построен в 323 году до н. э., когда Птолемей Сотер захватил Египет. Здание находилось на полуострове Антиродос.