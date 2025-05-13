Правда о нацистском золоте в Швейцарии

Иностранные — а также и швейцарские — СМИ регулярно утверждают, что во время Второй мировой войны Швейцария, выступив в роли банка нацистского режима, избежала немецкого вторжения. Однако, по мнению швейцарского историка Кристофа Фарке (Christophe Farquet Внешняя ссылка ), эти утверждения не соответствуют реальным обстоятельствам этого дела.

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Согласно распространённой теории, Швейцария предотвратила немецкое вторжение в годы Второй мировой войны прежде всего благодаря своей экономической поддержке национал-социалистической Германии. В частности, решающую роль сыграли якобы закупки золота, осуществлённые Швейцарским национальным банком (Schweizerische Nationalbank, SNB). Логика этой аргументации такова: в военное время Третий рейх остро нуждался в сырье, необходимом для ведения войны и территориальной экспансии. Однако приобрести его за пределами страны он не мог — из-за нехватки свободно конвертируемой валюты.

У Германии было золото, конфискованное в оккупированных странах и размещённое в резервах Рейхсбанка, но экономические партнёры Берлина отказывались принимать его в качестве расчётного средства. Исключением стала Швейцария. Именно поэтому, де, для нацистского режима критически важно было обменивать это золото на швейцарские франки — стабильную валюту, пригодную для использования на рынках третьих стран. Таким образом, нейтральная Швейцарская Конфедерация с её свободно конвертируемой валютой, согласно этой логике, превратилась в незаменимый инструмент экспансионистской политики Третьего рейха. Ниже рассматриваются и анализируются ключевые элементы этой эффектной — и зачастую безосновательно повторяемой — интерпретации.

Слабая доказательная база

С одной стороны, в этой спекулятивной гипотезе отсутствует тщательная проверка вопроса о том, действительно ли роль Швейцарии как «центра обмена золота на валюту», оказывала сдерживающее воздействие на германское военное руководство и на их планы дальнейших вторжений. Но даже если допустить, что такой эффект имел место, хронология событий говорит об обратном.

Основной объём закупок золота Швейцарским национальным банком пришёлся на октябрь 1941 года — спустя более года после того, как летом 1940 года независимость Швейцарии находилась под наиболее реальной угрозой. В тот период Рейхсбанк Германии, даже с учётом отдельных операций частных банков, не поставлял золото в Швейцарию. Следовательно, факт сохранения суверенитета Швейцарской Конфедерации сразу после поражения Франции никак не мог быть результатом подобных сделок.

Можно возразить: возможно, в последующий период угроза вторжения снизилась именно благодаря роли Швейцарии как важного для нацистской экономики центра? Однако два других исторических факта разбивают и эту гипотезу. Во-первых, систематические закупки золота осенью 1941 года начались не под давлением Германии, которая якобы могла бы пригрозить вторжением в случае отказа. Напротив — инициатива исходила от самого Швейцарского национального банка, который считал такие сделки полезными с точки зрения своей денежно-кредитной политики.

Во-вторых, в архивах практически отсутствуют убедительные свидетельства того, что в течение всей войны такая «золотая политика» действительно играла сдерживающую роль. Более того, нет ни одного доказательства того, что эти операции оказали влияние на стратегические решения Адольфа Гитлера, который, как известно, единолично определял военные приоритеты.

Капля в море

С другой стороны, рассматриваемая теория значительно переоценивает роль обмена золота на валюту в обеспечении функционирования германской военной экономики. Она опирается на необработанные «сырые» эмпирические данные, которые спустя восемьдесят лет утратили свою доказательную силу. Каковы же были реальные масштабы? В годы войны германский рейх получил почти два миллиарда швейцарских франков, главным образом благодаря упомянутому выше механизму обмена золота на валюту. Однако в третьих странах, и далеко не исключительно на закупку стратегически важных ресурсов, было потрачено менее половины этих средств.

Да, Швейцария действительно получила более трёх четвертей от всего объёма золота, которое Рейхсбанк экспортировал за границу в годы войны. Однако вклад этого золота в германские закупки на рынках третьих стран был ничтожно мал на фоне общего объёма импорта, осуществлённого Германией в то же время: он составлял лишь около полутора процентов от суммарного германского клирингового долга. Даже если учитывать общий вклад швейцарской экономики в поддержку гитлеровского режима, то он был значительно меньше, чем вклад государств, находившихся в прямой зависимости от Третьего рейха.

Так, например, Франция в период между 1940 и 1944 годами передала Германии сумму, превышающую полтора своих годовых валовых внутренних продукта — посредством оккупационных выплат и в результате клирингового дефицита. И если сопоставить этот объём со швейцарскими золотыми операциями и компенсационным кредитом, предоставленным Берлину Конфедерацией, то швейцарская сумма окажется вообще в тридцать раз меньше французской.

Развенчание легенды

Тот факт, что Швейцария избежала военного вторжения в годы Второй мировой войны, нельзя в первую очередь объяснять закупками нацистского золота — какими бы аморальными или позорными эти закупки ни были. Точно также, как и конвертация золота в валюту не была движущей силой как экономики Третьего рейха, так и политической логики его преступной одержимости массовым уничтожением.

Миф о «нацистском золоте» при внимательном анализе сразу рассыпается. Но не являются ли приведённые факты всего лишь ещё одним политически тенденциозным мнением очередного критика комиссии Бержье? Но в данном случае речь идёт не о мнении, а о констатации фактов.

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